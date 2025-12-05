Xem khoảnh khắc F-16 của Mỹ lao thẳng xuống đất, phát nổ

Một chiếc F-16C của đội nhào lộn Thunderbirds rơi xuống khu vực sa mạc California trong nhiệm vụ huấn luyện. Phi công kịp phóng ghế thoát hiểm và đang trong tình trạng ổn định.

Phi công – thành viên của đội bay nhào lộn Thunderbirds thuộc Không quân Mỹ – đã kịp thời phóng ghế thoát hiểm an toàn khi chiếc F-16C gặp nạn.

Theo thông báo của Không quân Mỹ, một máy bay F-16C đã rơi trong lúc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện tại California vào sáng 3/12. Chiếc tiêm kích rơi xuống khu vực sa mạc vắng dân cư, cách trung tâm Los Angeles khoảng 130 dặm về phía đông bắc, tại vùng được sử dụng cho các bài kiểm tra vũ khí thật, theo trang tin quân sự Stars and Stripes.

Một video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh quả cầu lửa bốc lên từ địa điểm rơi, trong khi phi công đáp xuống bằng dù ở một vị trí cách đó không xa.

Không quân Mỹ xác nhận chiếc máy bay thuộc đội bay trình diễn hàng đầu của lực lượng này.

“Vào lúc khoảng 10h45 sáng ngày 3/12/2025, một phi công thuộc Đội Trình diễn Hàng không Không quân Mỹ – Thunderbirds – đã phóng ghế thoát hiểm an toàn khỏi chiếc F-16C Fighting Falcon trong một nhiệm vụ huấn luyện trên vùng không phận được kiểm soát ở California”, người phát ngôn USAF cho biết trong thông cáo.

Phi công được xác nhận trong tình trạng ổn định và đang được chăm sóc theo dõi.

Hồi đầu năm nay, một phi công F-16 của Không quân Ba Lan thuộc đội bay nhào lộn Tiger Demo đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại triển lãm hàng không Radom sau khi cố thực hiện cú xoắn trục tốc độ cao.

Theo RT