Chuyên cơ chở ông Putin gây sốt toàn cầu: Có gì bên trong "Điện Kremlin bay"?

Chuyên cơ IL-96-300PU của ông Vladimir Putin mang khả năng chỉ huy tác chiến trên không, nội thất xa hoa như biệt thự và hệ thống phòng vệ tối tân, thể hiện quyền lực hàng đầu của Điện Kremlin.

Chuyên cơ của Tổng thống Vladimir Putin là phiên bản cải tiến đặc biệt của dòng Ilyushin IL-96-300, mẫu máy bay chở khách tầm xa bốn động cơ do Nga phát triển từ thập niên 1980.

Ông Putin đang có chuyến thăm New Delhi để dự hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ – Nga lần thứ 23. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chiêu đãi Tổng thống Nga một bữa tối riêng tư trước khi diễn ra các cuộc đàm phán chính thức diễn ra trong hôm 5/12.

Các cuộc trao đổi được dự đoán tập trung vào hợp tác quốc phòng và quân sự, bao gồm tiến độ bàn giao hệ thống phòng không S-400 và khả năng mua tiêm kích Su-57, cũng như vấn đề an ninh năng lượng giữa bối cảnh Mỹ áp lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga.

Hai bên cũng sẽ thảo luận về thương mại, di chuyển lao động và các vấn đề ngoại giao khác, bao gồm cập nhật tình hình Mỹ – Ukraine, trong khi Ấn Độ tiếp tục duy trì lập trường trung lập.

Là một trong những lãnh đạo được bảo vệ nghiêm ngặt nhất thế giới, ông Putin hiếm khi di chuyển mà không mang theo hai biểu tượng quyền lực của Nga: chiếc limousine bọc thép Aurus Senat và chuyên cơ Tổng thống Ilyushin IL-96-300PU, được biết đến rộng rãi với tên gọi “Điện Kremlin bay”.

Chuyên cơ của Tổng thống Putin đã trở thành máy bay được theo dõi nhiều nhất thế giới trong ngày 4/12, theo dữ liệu của nền tảng giám sát hàng không FlightRadar24.

Chuyên cơ chở ông Putin đến Ấn Độ được theo dõi nhiều nhất thế giới hôm 4/12. Ảnh: Flightradar24.

“Điện Kremlin bay” có gì?

Chuyên cơ của ông Putin là phiên bản thay đổi đặc biệt từ IL-96-300, dòng máy bay chở khách tầm xa bốn động cơ được Cục Thiết kế Ilyushin phát triển từ thập niên 1980. Máy bay lần đầu bay thử ngày 28/9/1988 và được đưa vào sử dụng từ đầu thập niên 1990.

IL-96-300PU được phát triển trên nền tảng IL-96 tầm xa, dài 55,35 m, sải cánh 60,12 m và trang bị bốn động cơ phản lực cánh quạt PS-90A của Aviadvigatel. Máy bay có thể bay khoảng 11.000 km không nghỉ, cho phép thực hiện các chuyến đi quốc tế dài mà không cần tiếp nhiên liệu.

Máy bay được sản xuất bởi Hiệp hội Sản xuất Máy bay Voronezh (VASO) và vận hành bởi Phi đội Bay Đặc biệt của Nga – đơn vị phụ trách toàn bộ các chuyến bay của Tổng thống.

Biến thể tổng thống mang ký hiệu IL-96-300PU, trong đó “PU” là chữ viết tắt của Punkt Upravleniya, nghĩa là “điểm chỉ huy” hoặc “trạm chỉ huy”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chào đón khi đến Căn cứ Không quân Palam ở New Delhi, Ấn Độ ngày 4/12. Ảnh: Reuters.

Các tính năng của “Điện Kremlin bay”

- IL-96-300PU được thiết kế hoạt động như một trung tâm chỉ huy di động hoàn chỉnh trong tình huống khẩn cấp quốc gia.

- Trang bị hệ thống thông tin mã hóa, cho phép liên lạc an toàn với mạng lưới quân sự, tình báo và chính phủ trên toàn thế giới.

- Sử dụng liên kết vệ tinh bảo mật cùng các kênh dữ liệu – vô tuyến được bảo vệ để duy trì liên lạc liên tục.

- Buồng lái có 6 màn hình LCD đa chức năng.

- Hệ thống điều khiển bay fly-by-wire giúp tăng độ an toàn và khả năng điều khiển.

- Cánh máy bay có winglets giúp cải thiện lực khí động và hiệu suất tổng thể.

- Tích hợp hệ thống phòng vệ tiên tiến, bao gồm biện pháp đối kháng điện tử và công nghệ gây nhiễu radar.

- Được bảo vệ bởi mồi bẫy hồng ngoại và các biện pháp chống tên lửa để đối phó nguy cơ đe dọa.

- Nhiều báo cáo cho biết hệ thống điện tử của máy bay được gia cố chống tấn công xung điện từ (EMP).

- Có khả năng hỗ trợ chỉ huy khẩn cấp, cho phép tổng thống đưa ra mệnh lệnh quân sự từ trên không.

- Được cho là có tích hợp giao diện điều khiển vũ khí hạt nhân, chỉ sử dụng trong tình huống tối cực.

Tiện nghi bên trong

Bên trong, IL-96-300PU được xây dựng như một “Điện Kremlin thu nhỏ trên không”. Các đoạn phim và hình ảnh hiếm hoi cho thấy nội thất sang trọng chẳng khác nào một biệt thự trên trời.

Tiện nghi trên máy bay

- Phòng ngủ riêng cho Tổng thống

- Phòng họp lớn kiểu phòng hội đồng

- Văn phòng và khu làm việc riêng

- Phòng khách dành cho quan chức hoặc khách đi cùng

- Phòng tắm sang trọng, có vòi sen

- Bếp và khu vực ăn uống riêng

- Khu y tế hoặc khoang chăm sóc y tế

- Không gian tập luyện thể thao cho chuyến bay dài

Phong cách nội thất

- Các chi tiết mạ vàng

- Gỗ quý, bao gồm cả gỗ bạch dương Karelia

- Đồ nội thất phong cách tân cổ điển, thảm trang trí và tác phẩm nghệ thuật

- Da cao cấp và vật liệu hoàn thiện xa xỉ

Khác với nhiều lãnh đạo thế giới dùng máy bay cải tiến từ Boeing hoặc Airbus, chuyên cơ của ông Putin hoàn toàn do Nga sản xuất.

Theo NDTV, Reuters