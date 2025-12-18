BBC: Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu
TMP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025
6.385.867 cổ phần đã được bán với giá đấu thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phần.
CTCP Vũng Tàu Investment vừa bị xử phạt hành chính do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.
Ông Phạm Nhật Vượng muốn tăng vốn góp vào VinSpeed thông qua chuyển nhượng gần 76 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, tương đương hơn 11.300 tỷ đồng.
FLC Faros tiếp tục biến động nhân sự cấp cao khi miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Đào Danh Ngọc và bổ nhiệm bà Phạm Tú Anh từ ngày 2/12/2025. Đây là lần thứ ba trong năm công ty thay đổi “ghế nóng” chủ tịch.
Tính đến tháng 5/2025, Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đang tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 128.000 tỷ đồng (tương đương 4,9 tỷ USD).