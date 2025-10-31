Tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng tốc hoàn thiện 5 dự án luật then chốt về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, để trình Quốc hội trong tháng 11 tới, nhằm sớm xây dựng hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển công nghệ bền vững

Ngày 31/10 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Họp báo thường kỳ tháng 10 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết tháng 11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung hoàn thiện 5 dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10, gồm: Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ, Luật sửa đổi Luật Chuyển giao công nghệ và Luật Trí tuệ nhân tạo.

Đồng thời, tháng 11/2025, Bộ sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành những Luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Hoàn thiện các dự thảo Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phát triển công nghiệp công nghệ số và khu công nghệ số tập trung; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal; cùng các quy định sửa đổi điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

Cùng với đó, Bộ đồng thời triển khai các đề án trọng điểm như: Đề án đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Đề án thống kê, đánh giá tỷ trọng đóng góp của công nghệ sinh học; Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn 2050; và Đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử.

Đánh giá hoạt động nổi bật của tháng 10/2025, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết ngành khoa học và công nghệ tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển bền vững.

Bộ đã trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 Nghị quyết, 7 Nghị định và 7 Quyết định quan trọng, bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của ngành.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 307/NQ-CP ngày 6/10/2025 đã chính thức bổ sung dự án Luật Trí tuệ nhân tạo trong chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hành lang pháp lý cho lĩnh vực này.

Trong tháng 10/2025, 7 Nghị định được ban hành, tập trung hướng dẫn chi tiết các nội dung của Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo từ cơ chế tự chủ, tài chính, quỹ đầu tư mạo hiểm, nhân lực, giải thưởng khoa học, đến chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong tháng 10/2025 là sự kiện “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia” được tổ chức tại Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn chính sách và Triển lãm quốc tế về đổi mới sáng tạo đã được tổ chức, giới thiệu hàng trăm sản phẩm, giải pháp công nghệ mới của Việt Nam.

"Tháng 10/2025 là tháng có nhiều dấu mốc quan trọng của ngành Khoa học và Công nghệ, thể hiện qua kết quả lập pháp, hoạt động chuyên môn và truyền thông lan tỏa tích cực", Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói và khẳng định sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành cùng sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã góp phần đưa hình ảnh, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gần gũi và gắn bó hơn với đời sống xã hội.