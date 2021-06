Tăng cường phân bổ vaccine cho tỉnh Bình Dương tiêm ngừa cho công nhân

Gần 200 ca nhiễm COVID-19, có khả năng diễn biến phức tạp hơn

Sáng 23/6, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu nhà trọ Khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hoà, TP Thuận An) và Khu cách ly tập trung Trường THPT Lý Thái Tổ (phường An Phú, TP. Thuận An), nơi đang thực hiện cách ly hơn 200 người, trong đó có trẻ nhỏ. Trước đó, Khu cách ly tập trung Trường THPT Lý Thái Tổ đã phát hiện 9 ca dương tính COVID-19.

Ông Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sáng ngày 23/6, trên địa bàn phát hiện thêm 23 ca bệnh mới mắc COVID-19, chủ yếu trong khu phong toả và được cách ly từ trước, liên quan đến các công ty, cơ sở sản xuất như: Công ty Việt Nam House Wares (17 ca), Chi nhánh xí nghiệp Xử lý chất thải Bình Dương – Biwase (5 ca) và 1 ca ở phường Bình Nhâm – Thuận An liên quan chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM).

Trong đợt dịch lần thứ 4, Bình Dương đã ghi nhận 164 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và các công ty, cơ sở sản xuất, rải rác ở các địa bàn như: Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, và Tân Uyên. Hầu hết các chuỗi lây nhiễm đều liên quan chủ yếu đến các ổ dịch tại TP.HCM với biến chủng virus Delta. Đặc biệt từ ngày 14/6/2021 đến nay, dịch bệnh xảy ra tại nhiều công ty, nhà máy đan xen với khu nhà trọ công nhân và lây lan rất nhanh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, hiện nay số ca mắc tại tỉnh Bình Dương chưa lớn (150 ca), nhưng trong thời gian tới dịch bệnh rất khó lường, khả năng ca bệnh tăng lên rất lớn. Trong khi đó, Bình Dương là tỉnh có nhiều khu công nghiệp (KCN), với 1,2 triệu công nhân, người lao động. Việc chủ động các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng và cơ sở sản xuất, nhà máy là rất quan trọng.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 và tăng cường phân bổ vaccine cho Bình Dương

Hiện TP. Thuận An đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Khu vực này giáp ranh với nhiều khu vực đông dân khác như: Dĩ An, Thủ Dầu Một, TP Hồ Chí Minh (Q. 12, TP. Thủ Đức…). Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các cấp ban ngành địa phương phải kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Đại diện tỉnh Bình Dương cho biết, ngay từ đầu đợt dịch bệnh thứ 4 bùng phát, tỉnh đã tăng cường các test nhanh và nhờ đó đã nhận diện được các trường hợp tại các BV, trong các công ty, xí nghiệp. Bên cạnh đó tỉnh thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp truy vết, khoanh vùng, khống chế dịch bệnh…

Đánh giá công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay, trên địa bàn một số khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, hoặc Chỉ thị 16. Tuy nhiên qua kiểm tra cho thấy việc thực hiện chưa thật sự nghiêm, công suất lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị COVID-19 còn hạn chế.

"Qua quá trình kiểm tra nhà trọ, khu cách ly, chúng tôi kiến nghị UBND tỉnh siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16. Bên cạnh đó, đảm bảo các chiến thuật, chiến lực phòng, chống dịch cần thiết như tăng cường xét nghiệm nhanh để kiểm soát được các khu nhà trọ rất đông công nhân, tăng cường truy vết thần tốc khi phát hiện ca bệnh; sẵn sàng các khu cách ly đảm bảo tiêu chuẩn an toàn; tổ chức các đoàn kiểm tra các đơn vị sản xuất, thành lập tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường giám sát trong cộng đồng và trong các phân xưởng…”

Về năng lực xét nghiệm, Thứ Trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị tỉnh Bình Dương cần đảm bảo có thể test sàng lọc ngay lập tức để phục vụ tại những điểm nghi ngờ dịch tễ. Đối với năng lực xét nghiệm khẳng định PCR, cần tăng cường lên 10.000, 20.000 thậm chí nhiều hơn là 30.000 mẫu đơn, có thể xét nghiệm 50.000-300.000 mẫu gộp.

Riêng đối với biện pháp tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay sẽ kiến nghị tăng cường phân bổ vaccine cho Bình Dương.

“Hiện nay, TP.HCM đang tổ chức chiến dịch tiêm 800.000 liều vắc xin cho các trường hợp, trong đó 500.000 công nhân các KCN. Chúng tôi sẽ có kiến nghị tổ chức chiến dịch tiêm chủng lớn đối với Bình Dương, tương tự đó là Đồng Nai, Long An”- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.