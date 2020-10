Tăng cường chuyển đổi số trong an toàn thực phẩm

Thời gian qua, Bộ Y tế đã quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.

Ngay từ năm 2014, Bộ Y tế đã là một trong số những cơ quan đầu tiên thực hiện một dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm một cách hoàn chỉnh, số hóa tất cả các khâu công việc, từ nộp, bổ sung, xử lý hồ sơ, chuyển kinh phí, trả kết quả đều thực hiện trên môi trường số.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - cho biết, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị đầu tiên của Bộ Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về an toàn thực phẩm từ năm 2014 và đến nay đã triển khai 100% dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và công văn của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nhằm giúp cán bộ công chức công tác tại Cục An toàn thực phẩm hiểu rõ hơn về chuyển đổi số trong tình hình hiện nay và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số về lĩnh vực an toàn thực phẩm.