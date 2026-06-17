Sunshine Group ra mắt NobleX Hub, rút ngắn quy trình vay mua nhà, phê duyệt trong 3 phút

Tối 16/6, Sunshine Group chính thức Go-live NobleX Hub – nền tảng Open API tiên phong được phát triển trên ứng dụng NobleX App, góp phần số hóa toàn diện hành trình vay mua nhà, với khả năng trả kết quả phê duyệt nguyên tắc vay vốn trong chưa tới 3 phút.

Được phát triển trên ứng dụng NobleX App, NobleX Hub được định vị là một hệ sinh thái tài chính toàn diện lấy người dùng làm trung tâm, với hàng loạt tính năng quan trọng như: giải quyết bài toán vay vốn nhanh chóng, quản lý tài sản tập trung và sinh lời qua điểm thưởng, giúp tái định nghĩa hoàn toàn hành trình quản lý tài chính và mua nhà tại Việt Nam.

Tại sự kiện Go-live, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ & Tài chính NobleX – đơn vị phát triển công nghệ nền tảng NobleX Hub – đã ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank), nhằm phát triển các giải pháp tài chính tích hợp trên NobleX Hub.

Gỡ nút thắt vay vốn một cách “thần tốc”: khách nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc trong vòng chưa tới 3 phút

Trong nhiều năm, người mua nhà không chỉ chịu áp lực về giá bất động sản, mà còn gặp khó khăn khi tiếp cận tín dụng do quy trình thẩm định phân mảnh, phụ thuộc nhiều đơn vị và kéo dài nhiều khâu xử lý.

Thông qua NobleX Hub, người dùng có thể thực hiện gần như toàn bộ hành trình vay vốn trên một nền tảng số duy nhất. Thay vì chuẩn bị hồ sơ thủ công và làm việc qua nhiều bên trung gian, khách hàng có thể chủ động đánh giá sức khỏe tài chính với hệ thống chấm điểm NobleX, qua đó hiểu rõ khả năng vay vốn trước khi ra quyết định mua nhà.

Tiếp theo, khách hàng chỉ cần lựa chọn phương án tài chính tối ưu nhất, đăng ký nhu cầu vay lên hệ thống, cập nhật hồ sơ tài chính, theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực và nhận thông báo kết quả trên một nền tảng duy nhất.

Các chuyên gia đến từ NobleX, ngân hàng Quân đội, ngân hàng Kiên Long trực tiếp minh họa quá trình sử dụng và trải nghiệm các tiện ích quan trọng của NobleX Hub trên livestream Go live tối 16/6

Với sự đồng ý của khách hàng, nhu cầu vay sẽ được kết nối tới các ngân hàng đối tác như MB, Kienlongbank…thông qua hạ tầng Open API để phục vụ quá trình thẩm định và xét duyệt theo quy định. Nhờ đó, những thủ tục vay vốn kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần, được tinh gọn thành một quy trình số hóa liền mạch, minh bạch và thuận tiện hơn. Đặc biệt, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt nguyên tắc vay vốn trong chưa tới 3 phút ngay trên nền tảng NobleX Hub.

Sử dụng NobleX Point, nhận ưu đãi thanh toán khi mua BĐS trong hệ sinh thái Sunshine, với mức ưu đãi lên tới 20% giá trị BĐS

Không chỉ đơn thuần số hóa các thủ tục tài chính, NobleX Hub còn mở ra một mô hình tích lũy giá trị mới, nơi mỗi giao dịch hoặc hoạt động trên nền tảng đều có thể được tặng điểm NobleX Point - hệ thống điểm thưởng được phát triển trên nền tảng Blockchain, có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái Sunshine và nhận ưu đãi thanh toán khi mua BĐS trong hệ sinh thái Sunshine, với mức ưu đãi lên tới 20% giá trị BĐS niêm yết.

Với toàn bộ điểm thưởng được lưu trữ và quản lý tập trung trên NobleX Hub, khách hàng có thể theo dõi đầy đủ quá trình tích lũy, lịch sử phát sinh và sử dụng điểm một cách minh bạch ngay trên nền tảng, hoặc tặng NobleX Point cho bạn bè, người thân một cách nhanh chóng và đơn giản thông qua mã QR trong ứng dụng. Người dùng chỉ cần quét mã, nhập số điểm muốn chuyển và xác nhận giao dịch, không cần thủ tục phức tạp.

Ông Lương Thành Long - Chuyên gia Công nghệ của NobleX hướng dẫn và chia sẻ chi tiết về quá trình vay vốn trên NobX Hub

Bên cạnh các tiện ích quan trọng nói trên, NobleX Hub còn cho phép người dùng theo dõi tập trung toàn bộ tài sản tài chính như tài khoản ngân hàng, số dư, tiết kiệm và các sản phẩm tài chính đang sử dụng trên một giao diện thống nhất, minh bạch và thuận tiện.

Ngay trong giai đoạn Go-Live, nền tảng triển khai 5 trụ cột chính gồm: quản lý tài sản tập trung đa ngân hàng; gợi ý chấm điểm NobleX miễn phí để kiểm tra sức khoẻ tài chính, khả năng vay vốn nhanh chóng trong vài phút; số hóa quy trình vay mua nhà; kết nối gửi tiết kiệm để tích lũy NobleX Point; và hỗ trợ vay vốn dựa trên tài sản hiện có.

Sự kiện Go-live NobleX Hub không chỉ đánh dấu sự ra mắt của một nền tảng công nghệ tài chính mới, mà còn thể hiện bước chuyển mạnh mẽ của Sunshine Group trong hành trình hiện thực hóa chiến lược Sunshine 2.0. Từ một nhà phát triển bất động sản, tập đoàn đang mở rộng vai trò sang kiến tạo các hạ tầng phục vụ nền kinh tế số, với trọng tâm là xây dựng các đại đô thị công nghệ, hạ tầng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, trung tâm R&D và các hệ sinh thái số. Trong đó, NobleX Hub được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng kết nối công nghệ, tài chính và bất động sản trên cùng một nền tảng.