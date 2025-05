Sở Y tế Đồng Nai tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến Công ty TNHH Nestlé Việt Nam

Sở Y tế Đồng Nai đang trong quá trình xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, sau khi tiến hành kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại doanh nghiệp này.

Ngày 21/5, Sở Y tế Đồng Nai đã có báo cáo nhanh gửi Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và UBND tỉnh Đồng Nai về kết quả ban đầu của đợt kiểm tra.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, chiều 20/5, đoàn kiểm tra do Sở chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại nhà máy của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, đặt tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Sản phẩm Nestlé Milo đang gây tranh cãi về nội dung quảng cáo.

Nội dung kiểm tra tập trung vào sản phẩm thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo – một trong những mặt hàng chủ lực của công ty. Đoàn đã xem xét hồ sơ pháp lý, việc công bố sản phẩm, ghi nhãn, quảng cáo, cũng như tiến hành lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn và chất lượng.

Về nội dung quảng cáo sản phẩm có sử dụng thông tin từ Viện Dinh dưỡng, đoàn kiểm tra ghi nhận hợp đồng hợp tác số MKT-2023.0199 được ký ngày 9/11/2023 giữa Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và Viện Dinh dưỡng.

Theo hợp đồng này, công ty được phép truyền thông kết quả nghiên cứu của Viện, với chú thích “Được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng” kèm số quyết định công nhận kết quả nghiên cứu. Các nội dung truyền thông này được phép sử dụng trên các phương tiện truyền thông, bao bì sản phẩm và tài liệu khác, trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 2/11/2023, Công ty Nestlé Việt Nam cũng đã gửi văn bản đến Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), xin phép giới thiệu Viện Dinh dưỡng và các tổ chức nghiên cứu trong các hoạt động quảng bá sản phẩm.

Đến ngày 16/11/2023, Cục Văn hóa cơ sở phản hồi bằng văn bản, khẳng định việc công ty giới thiệu kết quả nghiên cứu và đơn vị thực hiện là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Quảng cáo, đảm bảo tính trung thực, chính xác và rõ ràng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam được xác nhận có đầy đủ các giấy tờ pháp lý: giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm quốc tế FSSC 22000. Ngoài ra, chủ cơ sở và nhân viên sản xuất đều được khám sức khỏe và tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra nhấn mạnh đây mới là giai đoạn đầu của quá trình kiểm tra. Một số nội dung vẫn đang được xác minh làm rõ và hiện tại Sở Y tế Đồng Nai chưa đưa ra bất kỳ kết luận chính thức nào.

Theo Quyết định số 530/QĐ-SYT ngày 20/5/2025, thời gian kiểm tra đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam sẽ kéo dài trong 30 ngày, tính từ 13h30 ngày 20/5/2025.

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cho biết trong thời gian chờ hướng dẫn, công ty đã chủ động ngừng toàn bộ quảng cáo liên quan Viện Dinh dưỡng trên truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, bảng quảng cáo... đồng thời, yêu cầu các đối tác dừng đăng tải nội dung liên quan và lên kế hoạch thay đổi bao bì, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2025.