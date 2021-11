Phụ huynh lo lắng 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam sắp hết hạn sử dụng: Bộ Y tế nói gì?

Phụ huynh hoang mang vì vaccine "tăng date" thêm 3 tháng

Hôm nay, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia hạn 2 lô vaccine COVID-19 của Pfizer, khiến nhiều phụ huynh vô cùng hoang mang, đứng ngồi không yên vì cả 2 lô vaccine số 124001 và 123002 có hạn sử dụng là ngày 30/11/2021, chính là ngày hôm nay, được gia hạn sử dụng đến ngày 28/2/2022.

Chia sẻ về vấn đề này, anh H. – phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 bày tỏ: “Thay đổi hạn sử dụng 2 lô vaccine thế này mà tiêm cho con thì sợ quá. Con tôi 2 ngày nữa là tiêm vaccine”.

Cũng lo lắng như anh H. chị B. còn lo sợ con mình sẽ phải tiêm “thuốc tăng date”.

Thậm chí, 1 phụ huynh khác còn bày tỏ: Nếu thực sự mà gia hạn vaccine như thực phẩm trên kệ siêu thị thì kinh khủng. Không lẽ vì tiêm không kịp sợ mất tiền mà họ lại lý giải là nhà sản xuất đề nghị gia hạn?”.

Cũng trong chiều nay, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội), các bệnh viện, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã về việc tăng hạn dùng của vaccine Pfizer.

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Căn cứ văn bản của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về về tăng hạn dùng vaccine Pfizer, văn bản của Công ty TNHH Pfizer Việt Nam về việc xác nhận hạn dùng của 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002; tờ trình của CDC Hà Nội về việc tăng hạn dùng vaccine Pfizer, Sở Y tế đề nghị các đơn vị áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng đối với 2 lô vaccine Pfizer có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng so với hạn dùng in trên nhãn) ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C.

Hạn rã đông vaccine vẫn áp dụng 31 ngày ở điều kiện bảo quản +02 độ C đến +8 độ C đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Bộ Y tế nói gì?

Sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội và báo chí phản ánh về 2 lô vaccine phòng COVID-19 Pfizer chỉ còn hạn sử dụng đến ngày 30/11 được gia hạn thêm 3 tháng, GS.TS. Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) - cho biết: “Vaccine COVID-19 Pfizer từ ngày 22/8 đã được Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) thông qua hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng vào ngày 10/9”.

Như vậy có nghĩa là 2 lô vaccine COVID-19 Pfizer 124001 và 123002 nhập về Việt Nam còn hạn sử dụng trong 3 tháng.

Theo GS.TS. Phan Trọng Lân, việc tăng hạn sử dụng của vaccine COVID-19 được dựa trên kết quả nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn đối với thuốc mới cũng như sản phẩm sinh học. Nghiên cứu được tiến hành trên các dải nhiệt độ bảo quản khác nhau, kết quả cho thấy vaccine đã có độ ổn định, đảm bảo chất lượng, hạn dùng đến 9 tháng kể từ ngày sản xuất.

Việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu và được sử dụng cho tất cả các đối tượng, bao gồm trẻ từ 12 tuổi trở lên. Việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn, hiệu quả. Các lô vaccine COVID-19 của Pfizer có hạn sử dụng 6 tháng thì tự động tăng hạn dùng lên 9 tháng sau thời gian FDA và EMA phê duyệt.

Trên cơ sở kết luận của FDA và EMA, vào ngày 30/9, Hội đồng tư vấn cấp số đăng ký lưu hành thuốc của Việt Nam đã chính thức thông qua kéo dài hạn sử dụng đối với vaccine COVID-19 của Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Tiếp đó, ngày 22/10, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã có văn bản đồng ý về việc tăng hạn sử dụng của của vaccine COVID-19 Pfizer.

Theo đó, các lô vaccine Pfizer được nhập về Việt Nam sau ngày 22/10 với hạn dùng 6 tháng in trên nhãn thì tự động tăng thêm 3 tháng. Như vậy, 2 lô vaccine 124001 và 123002 của Pfizer sẽ có hạn sử dụng đến ngày 28/2/2022.