Đà Nẵng sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 Pfizer và Moderna cho người dưới 18 tuổi

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng vừa thông tin kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Theo đó, loại vaccine phòng COVID-19 sẽ được dùng để tiêm cho học sinh THPT là Pfizer và Moderna, khoảng cách tiêm mũi 1 và mũi 2 là 4 tuần và kế hoạch tiêm dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 2/11.

Trước đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra chiều ngày 29/10, bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - yêu cầu các địa phương chủ động kiểm soát dịch ngay từ cơ sở, tăng cường quản lý chặt chẽ người từ địa phương khác đến/về TP.

"Tháng 11 là cao điểm trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh và trả mũi 2 cho người dân. Vì vậy các đơn vị phải chủ động triển khai các kế hoạch đề ra, trong đó lưu ý công tác tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế và tổ chức tiêm sớm cho học sinh. Với số lượng khoảng 50.000 học sinh, ngành y tế cố gắng tập trung cao độ, tổ chức tiêm dứt điểm trong 2 ngày và bắt đầu tiêm từ ngày 2/11"- bà Yến chỉ đạo.

Cũng theo lãnh đạo TP Đà Nẵng, do tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp nên công tác tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng dịch khi học sinh trở lại trường vào giữa tháng 11/2021.

Tính đến chiều ngày 29/10, Đà Nẵng tiếp nhận 1.124.856 liều vaccine phòng COVID-19 và đã tổ chức tiêm vaccine cho 1.030.441 người, trong đó có 858.098 người tiêm mũi 1 và 172.343 người tiêm mũi 2.