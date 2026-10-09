Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, là một trong 9 gương mặt được vinh danh "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026.

Chiều 9/10, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, là một trong 9 cá nhân được vinh danh nhờ những đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Trên cương vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giai đoạn 2019-2025, ông trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, đấu tranh làm khâu đột phá, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an TP Hà Nội tập trung nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; chỉ đạo đấu tranh với các băng, ổ nhóm tội phạm, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật. Việc điều tra, làm rõ nhiều vụ án lớn góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Ảnh: CAHN.

Từ tháng 3/2025, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ông cũng chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác công an. Các giải pháp như Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự và triển khai thiết bị báo cháy không dây được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân. Bên cạnh đó, công tác giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ông còn được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 4 Huân chương Chiến công, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Ông Thắng nhấn mạnh cần trân trọng những đóng góp từ cơ sở, từ những công việc bình dị nhất, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn và những vị trí trực tiếp phục vụ Nhân dân. Việc biểu dương, khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc, không để những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực bị bỏ sót.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc ghi nhận, tôn vinh kịp thời những điển hình tiên tiến sẽ góp phần tạo động lực lan tỏa các hành động tích cực trong xã hội.

9 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 1. Ông Đào Việt Bình, Nghệ nhân Ưu tú, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng. 2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. 3. Ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. 4. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng. 5. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên. 6. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc. 7. Ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. 8. Ông Phạm Thành Trung, Công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH Một thành viên thoát nước Hà Nội. 9. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.