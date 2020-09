Ngộ độc pate Minh Chay: Cá nhân nào, cơ quan nào phải chịu trách nhiệm?

Nội dung này được đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 4/9 tại Hà Nội.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Bộ Y tế đã giao Bộ Công an phối hợp điều tra, truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan. Công an TP. Hà Nội là đơn vị chủ trì xử lý vụ việc, đồng thời tập hợp báo cáo lên Bộ Công an.

Bộ cũng yêu cầu Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội trực tiếp chỉ đạo quá trình điều tra, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, khởi tố vụ việc.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô trao đổi tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2020. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, "các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung xác minh làm rõ các vi phạm (nếu có) về quy định đầu vào nguyên liệu đến khâu bảo quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng… Bộ phận An toàn thực phẩm của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp, tiếp tục làm rõ để đưa ra kết luận chính thức về vi phạm của đơn vị kinh doanh này" - Tướng Xô cho biết.



Về việc truy cứu trách nhiệm của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết mỗi cơ quan quản lý sẽ phụ trách giám sát kinh doanh của một số loại thực phẩm khác nhau.

“Trong đó, Bộ Y tế phụ trách thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên… Bộ Công Thương phụ trách rượu, bia, nước giải khát… Bộ NN&PTNT quản lý sản xuất, lưu thông sản phẩm ngũ cốc, thịt, sản phẩm rau, củ, quả,…” – Thứ trưởng cho hay.

Công ty Hai thành viên Lối sống mới do Chi cục Nông, lâm, thủy sản - Sở NN&PTNT Hà Nội cấp giấy phép. Sản phẩm pate Minh Chay cũng do Công ty này công bố.

Trước đó, TS. Nguyễn Hùng Long – Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế – nhận định rằng, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm pate Minh Chay phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường. Các cơ quan quản lý chỉ thực hiện chức năng giám sát trong quá trình sản xuất, lưu thông sản phẩm để xử lý vi phạm.

Tính đến hiện tại, Bộ Y tế đã ghi nhận 9 ca bệnh ngộ độc trên cả nước với triệu chứng mệt mỏi, sụp mí, liệt cơ, khó thở sau khi sử dụng pate Minh Chay. Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới đã thu hồi sản phẩm và xin lỗi khách hàng, các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vụ việc.