Nam A Bank - Cầu nối gắn kết kiều bào với quê hương

Với sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Nam A Bank chính thức triển khai chính sách Happy Hometown và Kết nối doanh nghiệp FDI, mang đến nhiều ưu đãi vượt trội nhằm gắn kết kiều bào với quê hương, phát huy giá trị kiều hối đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Thị trường kiều hối tại Việt Nam đang có xu hướng tăng trưởng ổn định trong những năm gần đây. Theo Ngân hàng Thế giới, trung bình 3 năm gần đây Việt Nam nhận lên tới 17-18 tỷ USD kiều hối mỗi năm. Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng, đưa Việt Nam thường xuyên nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank.

Nguồn kiều hối không chỉ hỗ trợ đời sống của người thân mà còn thúc đẩy đầu tư, phát triển kinh tế và chuyển giao tri thức, công nghệ từ cộng đồng trí thức kiều bào.

Các ngân hàng trong nước đang tích cực triển khai các chính sách và sản phẩm ưu đãi nhằm thu hút nguồn vốn này, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của kiều bào và thân nhân. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn ngoại tệ cho đất nước mà còn tạo cầu nối vững chắc giữa kiều bào với quê hương, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Theo đó, Nam A Bank tiên phong triển khai chính sách “Happy Hometown” với các đặc quyền dành riêng cho kiều bào và Chương trình kết nối doanh nghiệp FDI. Với chính sách “Happy Hometown”, khách hàng nhận được 3 đặc quyền ưu đãi về sản phẩm, đầu tư và trải nghiệm.

Khách hàng được tặng tài khoản số đẹp, miễn phí duy trì số dư tối thiểu, miễn phí nộp/rút tiền từ tài khoản thanh toán, miễn phí chuyển tiền trong nước (trong và ngoài hệ thống Nam A Bank) trong vòng 05 năm kể từ ngày mở tài khoản. Khách hàng còn được miễn phí sử dụng gói Happy Combo - Premium trong vòng 05 năm kể từ ngày đăng ký.

Chương trình cộng thêm lãi suất lên đến 0,2%/năm cho các khoản tiết kiệm. Ngoài ra, Khách hàng sẽ được ưu đãi tỷ giá mua/bán ngoại tệ đến 100 VND/ngoại tệ. Khách hàng nhận tiền Western Union sẽ được tặng tiền mặt lên đến 200.000 đồng. Đặc biệt, không giới hạn số lần nhận quà, áp dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Chương trình còn mang đến các đặc quyền về đầu tư như tư vấn hướng dẫn thủ tục đầu tư tại Việt Nam, ưu đãi mở tài khoản chứng khoán như tặng cổ phiếu Nam A Bank, cho vay margin…

Về đặc quyền trải nghiệm, kiều bào sẽ được ưu tiên giao dịch qua hotline riêng và ưu tiên phục vụ tại quầy dành cho kiều bào và người thân. Đặc biệt, khách hàng còn được miễn phí sử dụng phòng chờ sân bay Nam A Bank Premier Lounge không giới hạn lượt sử dụng và có thể đi kèm 01 người thân. Bên cạnh đó, 50 khách hàng đăng ký chương trình sớm nhất sẽ nhận voucher du lịch/golf trị giá 5 triệu đồng.

Song song đó, Nam A Bank vừa chính thức triển khai chương trình "Kết nối doanh nghiệp FDI" nhằm cung cấp các gói ưu đãi tài chính. Chương trình sẽ hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Khách hàng FDI được ưu đãi lãi suất vay, với mức giảm lên đến 2,1%/năm cho khoản vay VND và 1,2%/năm cho khoản vay USD. Đặc biệt, khoản vay VND có tài sản bảo đảm bằng USD có thể nhận lãi suất chỉ từ 0%/năm trong tháng đầu tiên, cùng với lãi suất từ 2%/năm cho vay ngắn hạn.

Tặng tài khoản thanh toán theo mã số thuế/giấy phép đăng ký kinh doanh tại quầy. Miễn phí giao dịch tại quầy/Open Banking trong 06 tháng kể từ ngày mở tài khoản, miễn/giảm phí thanh toán quốc tế, ưu đãi tỷ giá mua bán ngoại tệ (USD/ EUR/ AUD).

Ngoài ra, Ban điều hành/Cổ đông của doanh nghiệp FDI là kiều bào sẽ được hưởng ưu đãi từ chính sách Happy Hometown.

Bên cạnh đó, Nam A Bank còn đồng hành nhiều sự kiện quan trọng của cộng đồng kiều bào như Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, Diễn đàn kinh tế kiều bào do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.

Đại diện Nam A Bank cho biết: “Những chính sách ưu đãi toàn diện trên không chỉ mang lại lợi ích tài chính vượt trội cho kiều bào mà còn góp phần đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Thông qua việc thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và tăng cường nguồn lực ngoại tệ, Nam A Bank mong muốn góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương, đất nước”.

Thông tin chi tiết về chương trình liên hệ hotline: 1900 6679 hoặc truy cập www.namabank.com.vn