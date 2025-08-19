Nam A Bank - 5 năm liên tiếp là nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Ngày 14/8, tại TP.HCM, Nam A Bank tiếp tục được tổ chức HR Asia trao tặng giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Company To Work For In Asia 2025”.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Nam A Bank đạt giải thưởng này, đánh dấu nửa thập kỷ bền bỉ xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và phát triển bền vững dựa trên nền tảng “lấy con người làm trung tâm”.

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - Giám đốc Khối Nguồn nhân lực Nam A Bank nhận giải thưởng từ BTC

Đồng thời, năm nay Nam A Bank nhận thêm giải thưởng HR Asia - Tech Empowerment Awards. Đây là hạng mục mới của HR Asia nhằm vinh danh những tổ chức tiên phong ứng dụng công nghệ để tối ưu trải nghiệm nhân sự và khách hàng.

Nhiều năm qua, Nam A Bank đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị nhân sự, lấy con người làm trọng tâm với các giải pháp số hóa hệ thống, ứng dụng nội bộ, học liệu trực tuyến… nhằm nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng môi trường làm việc linh hoạt, hiện đại, sáng tạo.

Song song đó, Nam A Bank tập trung phát triển chất lượng nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng cho mỗi cán bộ nhân viên.

Nam A Bank hợp tác cùng Linkedin Learning và Anphabe phát triển nguồn nhân lực số.

Mới đây, Ngân hàng ký kết hợp tác với Anphabe - đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực và LinkedIn Learning để triển khai nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu thế giới thuộc Microsoft. Nền tảng này cung cấp hơn 22.000 khóa học, 41.000 kỹ năng trải rộng trên các lĩnh vực từ tài chính, công nghệ, lãnh đạo, trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu đến kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân viên.

Nam A Bank thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ được thiết kế theo lộ trình rõ ràng cho từng nhóm nhân sự giúp nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội thăng tiến. Ngân hàng cũng duy trì các cuộc thi nghiệp vụ, các chương trình chia sẻ kiến thức giúp nhân viên vừa nâng cao kỹ năng vừa phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ kế thừa.

Ngoài ra, ngân hàng còn tăng cường hợp tác chiến lược với các trường đại học uy tín như Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM… tạo điều kiện để cán bộ nhân viên nâng cao năng lực chuyên môn cùng mức học phí ưu đãi, góp phần nâng cao chất lượng và thúc đẩy quá trình học tập suốt đời của mỗi nhân sự.

Đặc biệt, Nam A Bank chú trọng xây dựng chính sách phúc lợi toàn diện, liên tục cải thiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân viên. Ngoài bảo hiểm sức khỏe toàn diện và khám định kỳ, ngân hàng còn tổ chức du lịch nghỉ dưỡng trong và ngoài nước cùng các hoạt động thể thao, văn hóa - nghệ thuật, giúp nhân viên tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống.

Nam A Bank triển khai nhiều chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, gắn kết lợi ích người lao động với kết quả hoạt động kinh doanh. Năm 2024, ngân hàng đã phát hành 50 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên. Năm nay, Nam A Bank dự kiến tiếp tục phát hành 85 triệu cổ phiếu ESOP, khẳng định cam kết đồng hành lâu dài và chia sẻ thành quả cùng đội ngũ.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Nam A Bank tin rằng đầu tư phát triển nhân sự là yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững. Việc Ngân hàng liên tục được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Châu Á suốt 5 năm qua là minh chứng cho nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết và hội nhập quốc tế của Nam A Bank”.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” do HR Asia bình chọn dựa trên khảo sát hàng ngàn nhân viên, đánh giá toàn diện các yếu tố: văn hóa doanh nghiệp, mức độ gắn kết, chính sách và trải nghiệm nhân sự. Năm 2025, HR Asia tiếp tục áp dụng mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) để khảo sát mức độ hài lòng của cán bộ nhân viên Nam A Bank dựa trên 3 yếu tố chiến lược - cấu trúc, cá nhân và tập thể. Giải thưởng ghi nhận sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp và hàng ngàn nhân viên tham gia cuộc khảo sát đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc.