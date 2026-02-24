OCB tạo dấu ấn “Tết Tự Tin” 2026 bằng hành trình đa trải nghiệm độc đáo chưa từng có

Chương trình tri ân “Tết Tự Tin” của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự hưởng ứng của hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc.

Với hàng loạt trải nghiệm thú vị và mới mẻ, kết hợp giữa giao dịch tại quầy, trải nghiệm số và đêm nhạc Tết lần đầu tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình tri ân “Tết Tự Tin” của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự hưởng ứng của hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình “Tết Tự Tin”, OCB đồng loạt triển khai các hoạt động tri ân tại hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc. Giai đoạn cận Tết ghi nhận không khí giao dịch được diễn ra sôi động với hàng nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn phần quà cao cấp đến khách hàng như một lời tri ân bởi sự tin tưởng và đồng hành suốt năm qua.

Hàng loạt các hoạt động xuyên suốt từ quầy giao dịch cho đến ứng dụng OCB OMNI mang đến trải nghiệm thiết thực cho khách hàng

Song song với hoạt động tại quầy, kênh số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Trên nền tảng ứng dụng OCB OMNI, hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham gia quay thưởng trực tuyến, tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng giá trị: iPhone 17 Pro 256GB, AirPods Pro 3, cùng “cơn mưa” voucher Urbox, lì xì may mắn và điểm thưởng Omni Coins.

Đặc biệt, chương trình lì xì may mắn tiếp tục mang đến niềm vui đầu năm khi khách hàng được tham gia vòng quay mở lộc từ mùng 1 đến mùng 5 Tết (17/2 – 21/2/2026), mang đến không khí sôi động của những ngày Tết và gia tăng trải nghiệm gắn kết trên kênh số của ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ưu đãi, chương trình “Tết Tự Tin” năm nay còn tạo dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên OCB mang đến đêm nhạc “Tết Tự Tin” ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ được yêu mến như: Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Duy, Tăng Phúc, LyLy, Cao Bá Hưng, thu hút hàng nghìn khán giả trực tiếp và ghi nhận hơn 20.000 lượt xem livestream trên các nền tảng số.

Đêm nhạc “Tết Tự Tin” mang đến không gian âm nhạc đặc sắc, nơi giao thoa nét đẹp giữa các giá trị truyền thống và tính nghệ thuật đương đại

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là 26 bản phối mới được trình diễn lần đầu, mang đến không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung nhưng vẫn đậm sắc xuân. Thông qua sự kiện này, OCB không chỉ mang đến một chương trình giải trí đặc sắc, mà còn kiến tạo không gian nơi âm nhạc Việt được lan tỏa, nơi giá trị Tết truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần hiện đại – tự tin – đầy cảm hứng, đúng với thông điệp mà chương trình hướng tới.

“Các chương trình tri ân khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đã trở thành một hoạt động thường niên cũng như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến khách hàng. Mỗi năm OCB đều nỗ lực làm mới cách tiếp cận để mang đến những trải nghiệm giá trị và đẩy cảm xúc dành cho khách hàng. Và “Tết Tự Tin” 2026 là cách OCB đồng hành cùng khách hàng trong dịp năm mới, từ tài chính vững vàng đến tinh thần tích cực”. Bà Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc Khối Bán Lẻ OCB chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo ngân hàng, thay vì lựa chọn mô hình lễ hội âm nhạc sôi động quen thuộc, OCB xây dựng chương trình theo hướng trải nghiệm văn hóa, nơi các giai điệu truyền thống được làm mới thông qua những bản phối hiện đại. Cách tiếp cận này giúp âm nhạc trở nên gần gũi hơn với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời giữ tinh thần văn hóa quen thuộc của ngày Tết.

Với quy mô triển khai rộng khắp, sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ ngân hàng và trải nghiệm cảm xúc, chương trình “Tết Tự Tin” 2026 đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định cam kết của OCB trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm trên hành trình phát triển bền vững.