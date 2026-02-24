close Đăng nhập

OCB tạo dấu ấn “Tết Tự Tin” 2026 bằng hành trình đa trải nghiệm độc đáo chưa từng có

Yến Linh
Yến Linh

Chương trình tri ân “Tết Tự Tin” của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự hưởng ứng của hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc.

Với hàng loạt trải nghiệm thú vị và mới mẻ, kết hợp giữa giao dịch tại quầy, trải nghiệm số và đêm nhạc Tết lần đầu tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, chương trình tri ân “Tết Tự Tin” của ngân hàng Phương Đông (OCB) đã chính thức khép lại, ghi nhận sự hưởng ứng của hàng triệu lượt khách hàng trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ chương trình “Tết Tự Tin”, OCB đồng loạt triển khai các hoạt động tri ân tại hệ thống Chi nhánh/Phòng giao dịch trên toàn quốc. Giai đoạn cận Tết ghi nhận không khí giao dịch được diễn ra sôi động với hàng nghìn khách hàng tham gia gửi tiết kiệm và bảo hiểm sức khỏe. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn phần quà cao cấp đến khách hàng như một lời tri ân bởi sự tin tưởng và đồng hành suốt năm qua.

Hàng loạt các hoạt động xuyên suốt từ quầy giao dịch cho đến ứng dụng OCB OMNI mang đến trải nghiệm thiết thực cho khách hàng
Hàng loạt các hoạt động xuyên suốt từ quầy giao dịch cho đến ứng dụng OCB OMNI mang đến trải nghiệm thiết thực cho khách hàng

Song song với hoạt động tại quầy, kênh số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Trên nền tảng ứng dụng OCB OMNI, hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham gia quay thưởng trực tuyến, tìm ra chủ nhân của loạt giải thưởng giá trị: iPhone 17 Pro 256GB, AirPods Pro 3, cùng “cơn mưa” voucher Urbox, lì xì may mắn và điểm thưởng Omni Coins.

Đặc biệt, chương trình lì xì may mắn tiếp tục mang đến niềm vui đầu năm khi khách hàng được tham gia vòng quay mở lộc từ mùng 1 đến mùng 5 Tết (17/2 – 21/2/2026), mang đến không khí sôi động của những ngày Tết và gia tăng trải nghiệm gắn kết trên kênh số của ngân hàng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động ưu đãi, chương trình “Tết Tự Tin” năm nay còn tạo dấu ấn khác biệt khi lần đầu tiên OCB mang đến đêm nhạc “Tết Tự Tin” ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện quy tụ loạt nghệ sĩ được yêu mến như: Quốc Thiên, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Duy, Tăng Phúc, LyLy, Cao Bá Hưng, thu hút hàng nghìn khán giả trực tiếp và ghi nhận hơn 20.000 lượt xem livestream trên các nền tảng số.

Đêm nhạc “Tết Tự Tin” mang đến không gian âm nhạc đặc sắc, nơi giao thoa nét đẹp giữa các giá trị truyền thống và tính nghệ thuật đương đại
Đêm nhạc “Tết Tự Tin” mang đến không gian âm nhạc đặc sắc, nơi giao thoa nét đẹp giữa các giá trị truyền thống và tính nghệ thuật đương đại

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là 26 bản phối mới được trình diễn lần đầu, mang đến không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung nhưng vẫn đậm sắc xuân. Thông qua sự kiện này, OCB không chỉ mang đến một chương trình giải trí đặc sắc, mà còn kiến tạo không gian nơi âm nhạc Việt được lan tỏa, nơi giá trị Tết truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần hiện đại – tự tin – đầy cảm hứng, đúng với thông điệp mà chương trình hướng tới.

“Các chương trình tri ân khách hàng, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán đã trở thành một hoạt động thường niên cũng như một lời cảm ơn sâu sắc gửi đến khách hàng. Mỗi năm OCB đều nỗ lực làm mới cách tiếp cận để mang đến những trải nghiệm giá trị và đẩy cảm xúc dành cho khách hàng. Và “Tết Tự Tin” 2026 là cách OCB đồng hành cùng khách hàng trong dịp năm mới, từ tài chính vững vàng đến tinh thần tích cực”. Bà Lưu Hồng Ngọc - Phó Giám đốc Khối Bán Lẻ OCB chia sẻ.

Theo đại diện lãnh đạo ngân hàng, thay vì lựa chọn mô hình lễ hội âm nhạc sôi động quen thuộc, OCB xây dựng chương trình theo hướng trải nghiệm văn hóa, nơi các giai điệu truyền thống được làm mới thông qua những bản phối hiện đại. Cách tiếp cận này giúp âm nhạc trở nên gần gũi hơn với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời giữ tinh thần văn hóa quen thuộc của ngày Tết.

Với quy mô triển khai rộng khắp, sự kết hợp hài hòa giữa dịch vụ ngân hàng và trải nghiệm cảm xúc, chương trình “Tết Tự Tin” 2026 đã để lại nhiều dấu ấn tích cực, tiếp tục khẳng định cam kết của OCB trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm trên hành trình phát triển bền vững.

Tin liên quan

Từ khóa:

#OCB #Tết Tự Tin #Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Vietnam Airlines mua 50 máy bay Boeing 737-8 hơn 8 tỉ USD

Ngày 19/2, tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình, Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD.

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Masterise Homes 'vươn mình ra biển lớn' tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt

Xuất sắc vượt qua nhiều đề cử nổi bật, Masterise Homes – Nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế – đã được vinh danh tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” trong khuôn khổ WeChoice Awards 2025, ghi dấu ấn bằng câu chuyện tiên phong tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt trong thời đại mới.

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

EVF ghi nhận lợi nhuận nghìn tỷ sau kiểm toán năm 2025

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF – sàn HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025, theo đó, kết quả sau kiểm toán không có chênh lệch so với số liệu đã tự lập đã công bố trước đó.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Đón Xuân Bính Ngọ 2026 cùng ưu đãi đặc quyền từ BRG Golf

Nhân dịp đầu năm mới, BRG Golf trân trọng giới thiệu ưu đãi Thẻ hội viên “Phi Mã Khai Xuân” cùng Chương trình Lì xì Xuân Bính Ngọ 2026 tại các sân gôn BRG Golf quản lý và vận hành, như một lời tri ân chân thành và lời chúc may mắn gửi đến cộng đồng gôn thủ.

TPBank chung tay kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

TPBank chung tay kiến tạo nền móng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Việc trở thành Thành viên Sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) không chỉ là một dấu mốc hợp tác quan trọng, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong và cam kết dài hạn của TPBank trong hành trình đồng hành cùng chiến lược quốc gia, góp phần kiến tạo nền móng cho một trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Cụ bà 88 tuổi “bệnh chồng bệnh” phục hồi ngoạn mục sau ca can thiệp tim mạch phức tạp

Cụ bà 88 tuổi “bệnh chồng bệnh” phục hồi ngoạn mục sau ca can thiệp tim mạch phức tạp

Nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng mạch vành, suy tim, suy thận và hàng loạt bệnh lý nền phức tạp, cụ Hà Thị Ba (88 tuổi, TP.HCM) vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục sức khỏe một cách ngoạn mục sau ca can thiệp mạch vành “cân não” và chiến lược điều trị cá thể hóa toàn diện do các bác sĩ Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện.

T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

T&T Group cam kết hành động thực chất về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Hưởng ứng tinh thần “nói ít, làm nhiều, hiệu quả thật” của Thủ tướng Chính phủ, Nhà sáng lập T&T Group Đỗ Quang Hiển đã đưa ra ba cam kết tại Lễ phát động Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh" và Phong trào thi đua "Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Vinfast tặng quà Tết ''khủng'' lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

Vinfast tặng quà Tết ''khủng'' lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng

Ngày 9/2, tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin. Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam - VinFast.