Mr Hunter khai gì tại tòa về 142kg vàng?

Tại phiên tòa xét xử vụ án Mr Pips, Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai 142kg vàng bị thu giữ là số hoa hồng được nhận bằng vàng, đồng thời đề nghị định giá lại khối tài sản này.

Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trả lời HĐXX, bị cáo Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) khai quen biết Phó Đức Nam (tức Mr Pips) từ năm 2017. Ngọ cho biết từng làm việc trong lĩnh vực chứng khoán Việt Nam từ năm 2011, có thời gian tìm hiểu thị trường chứng khoán Mỹ và giao dịch trên sàn Forex. Kiến thức về chứng khoán của bị cáo chủ yếu đến từ quá trình tự tìm hiểu trên mạng và các khóa học; bị cáo cũng khai có chứng chỉ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo lời khai, tháng 4/2019, Ngọ làm việc với Phó Đức Nam tư vấn chứng khoán. Sau đó, bị cáo Ngọ tham gia với vai trò diễn giả, chia sẻ kiến thức về chứng khoán. Bị cáo cho rằng khi được mời giới thiệu về hoạt động trên website giao dịch, bản thân không nhận thức được sai phạm vì nghĩ rằng mình đang tham gia hoạt động đầu tư hợp pháp và được chia sẻ lợi ích.

Đến tháng 10/2019, Ngọ khai làm quản lý văn phòng tại số 28 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội, sau đó triển khai thêm các văn phòng khác.

Về hoạt động của hệ thống, bị cáo Ngọ khai Bùi Trung Đức phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng, có vai trò quản lý chung bộ phận này. Nhân viên được tuyển dụng, hướng dẫn quy trình chăm sóc khách hàng và xác nhận thông tin như tên, email, hoa hồng trước khi thực hiện các công việc tiếp theo.

Bị cáo Ngọ cho biết bản thân từng làm việc tại sàn GKX Prime. Các tài khoản M4, M5 sử dụng nguồn giá tham chiếu từ thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số chứng khoán và hàng hóa.

Bị cáo Ngọ khai mình cũng là nhà đầu tư, từng nạp tiền qua các cổng thanh toán trung gian, trong đó có Ngân Lượng, nhưng không nắm rõ lý do một số giao dịch được thực hiện qua ví điện tử này.'

"Tại sao phải mở tài khoản ở ví Ngân Lượng mà không mở trực tiếp qua tài khoản ngân hàng"? Chủ tọa hỏi, lúc này bị cáo Ngọ khai không biết "những nội dung này bị cáo Nam nắm rõ".

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại phiên tòa. Ảnh: N.T.

Khi được thẩm phán hỏi liệu có trường hợp khách hàng không rút được tiền hay không, Ngọ cho rằng hệ thống hoạt động tự động và khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, HĐXX cho biết nhiều bị hại khai phải giả vờ nạp thêm tiền mới có thể rút được tiền từ tài khoản.

"Bị cáo có quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng không"? Chủ tọa truy vấn. Bị cáo Ngọ khai không quản lý nhưng có nạp tiền vào chơi.

"Có thắng không"? Chủ tọa xét hỏi. Bị cáo Ngọ trình bày cũng bị thua lỗ nhiều, sau mới có kinh nghiệm hơn.

Đến thời điểm bị bắt, bị cáo Ngọ khai quản lý 16 văn phòng đại diện tại Hà Nội. Sau khi Bùi Trung Đức bị bắt tại Campuchia, Ngọ ở lại nước này. Tháng 5/2023, bị cáo đến Istanbul rồi quay lại Campuchia, không trở về Việt Nam và tiếp tục làm việc tại đây.

Theo lời khai, thời gian này bị cáo Ngọ không tổ chức văn phòng kinh doanh, chủ yếu làm việc một mình.

Giải thích về biệt danh Mr Hunter, Ngọ cho biết tên gọi này do bộ phận marketing đặt khi yêu cầu bị cáo trực tiếp tham gia hoạt động trên mạng xã hội để quảng bá. Bị cáo nói không biết ý nghĩa của biệt danh vào thời điểm được đặt, sau này mới biết “hunter” có nghĩa là thợ săn.

Tại tòa, bị cáo Ngọ cho biết không có nhiều ý kiến đối với cáo trạng của Viện kiểm sát. Sau quá trình điều tra, bị cáo nhận thức được sai phạm của mình và tự nguyện bán số vàng bị thu giữ để khắc phục hậu quả cho bản thân và các bị cáo khác trong vụ án.

Về số vàng bị thu giữ, theo nội dung xét hỏi, khoảng 142kg vàng, tương đương 143 miếng, được định giá sơ bộ khoảng 600 tỷ đồng, Ngọ cho rằng số vàng không phải tài sản dư thừa và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét định giá lại.

Bị cáo cũng đề nghị HĐXX làm rõ cáo buộc rửa tiền liên quan đến số vàng. Ngọ khai đây là phần hoa hồng được nhận trong quá trình làm việc, nhưng cho rằng mình nhận vàng thay vì nhận tiền rồi dùng tiền mua vàng. Bị cáo mong muốn được xem xét, đánh giá lại bản chất nguồn gốc số tài sản này.