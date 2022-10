Máy bay không người lái cỡ nhỏ - thách thức lớn cần ứng phó

Làm thế nào để bạn phát hiện một thiết bị hàng không bay chậm, bay thấp phía trên đám đông và xử lý nó mà không gây hại? Theo AFP, các nhà chức trách Pháp đang phải đối mặt với thách thức này bởi vì Pháp sẽ đăng cai tổ chức World Cup bóng bầu dục vào năm 2023 và Thế vận hội Paris vào năm 2024. Hàng trăm nghìn người dự kiến ​​sẽ tập trung dọc sông Seine trong thời gian diễn ra lễ khai mạc.

Trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh vào năm 2020, máy bay không người lái tự sát loại nhỏ đã được sử dụng với số lượng lớn, có lúc cả bầy được phóng đi. Còn trong cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay, việc sử dụng máy bay không người lái thương mại cho mục đích do thám hoặc chỉ thị mục tiêu cũng trở thành một đặc điểm mới.

Trong một báo cáo được công bố vào năm 2021, các nghị sĩ Pháp cho biết việc ngăn chặn sự gia tăng số lượng máy bay không người lái cỡ nhỏ ở Pháp từ 400.000 tăng lên 2,5 triệu chiếc trong 5 năm sẽ là một nhiệm vụ "(gần như) bất khả thi”.

Trước những dấu hiệu cấp bách của vấn đề, Bộ Quốc phòng Pháp có kế hoạch nhận 6 hệ thống phòng không đánh chặn máy bay không người lái đầu tiên vào năm 2022. Đây là mục tiêu cần đạt được sau 9 tháng kể từ khi ký hợp đồng 11 năm trị giá 350 triệu euro.

Các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Thales và CS đã nghiên cứu phát triển Hệ thống phòng vệ Mô-đun hóa chống máy bay không người lái (PARADE). Thierry Boone, người đứng đầu bộ phận chống máy bay không người lái của Thales, giải thích rằng trong các hoạt động trình diễn tại căn cứ không quân Brittany ở Paris, hệ thống này "đã được cải tiến để phát hiện và vô hiệu hóa các máy bay không người lái cỡ nhỏ và siêu nhỏ (từ 100g đến 25kg), nhưng không chỉ như thế."

Hệ thống này tích hợp dữ liệu từ radar giá ba chân có thể phát hiện máy bay không người lái trong vòng 5 km, đài quan sát định hướng xác định vị trí của máy bay không người lái thông qua sóng vô tuyến do máy bay không người lái phát ra và tích hợp cùng hình ảnh do các camera quang học và hồng ngoại ghi lại vào một giao diện do người điều khiển quản lý.

Khi phát hiện thấy máy bay không người lái, các camera sẽ tự động bám sát nó và người điều khiển có thể kích hoạt một thiết bị gây nhiễu cách xa máy bay không người lái khoảng 2 km khi nó đi vào khu vực bị cấm, buộc nó phải hạ cánh hoặc di chuyển đến một vị trí được xác định trước.

Egidio Ko, Phó giám đốc bộ phận chống máy bay không người lái của Tập đoàn CS cho biết, để bao phủ một khu vực rộng lớn hơn, có thể kết nối nhiều hệ thống PARADE với nhau. “Tính ra, từ khi máy bay không người lái bị phát hiện và tiếp cận mục tiêu, các binh sĩ có khoảng 30 giây để ngăn chặn chúng", ông nói.

Tony Fallin, người đứng đầu Tập đoàn CS lưu ý rằng một trong những khó khăn cần giải quyết là tránh báo động nhầm. Bởi vì "đối với radar, độ tương đồng giữa máy bay không người lái và chim trời là rất cao".

Nhưng ông cũng thừa nhận rằng những thách thức về mặt công nghệ vẫn còn gian nan. Bởi vì hầu hết tất cả các máy bay không người lái thương mại đều được điều khiển từ xa và sau đó sẽ phát ra sóng có thể gây nhiễu hệ thống.

Tuy nhiên, tính tự chủ của máy bay không người lái ngày càng tăng vì đường đi của chúng đã được xác định trước và chúng không phát ra sóng điện từ có thể bị chặn do nhiễu.

Do đó, thiết kế của hệ thống PARADE là mở và có thể kết hợp với các phương pháp đánh chặn khác.

Hệ thống vũ khí laser chống UAV cỡ nhỏ "HELMA-P" của công ty quốc phòng Pháp CILAS được cho là có khả năng tiêu diệt các UAV ở độ cao 1.000m trong vòng chưa đầy 10 giây. Hệ thống này dự kiến ​​sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2024.

Tập đoàn Thales đang nghiên cứu phát triển một "bộ phát đáp điện từ". Đó là một khối cầu lớn phát ra sóng điện từ cực mạnh dài hàng trăm mét, có khả năng nhắm mục tiêu vào mục tiêu máy bay không người lái và vô hiệu hóa nó trong vòng một giây.

Ngoài ra, còn có các công cụ phòng thủ tiềm năng khác, bao gồm sự phát triển của loại máy bay không người lái đánh chặn có khả năng đánh chặn và gây nhiễu máy bay không người lái của đối phương. Hiện đang tiến hành nghiên cứu về hệ thống dò tìm định hướng âm thanh chống UAV.

Egidio Ko nhấn mạnh: "Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận đa cảm ứng vì không tồn tại hệ thống ma thuật nào".

Các máy bay không người lái được Mỹ và phương Tây cho là do Iran chế tạo được Nga sử dụng ở Ukraine lớn hơn và có thể mang theo hàng chục kg chất nổ. Egidio Ko nói: "Vì vậy, loại máy bay không người lái này bay ở độ cao 3.000 mét và sau đó lao xuống rất nhanh, cơ bản không có cách nào để ngăn chặn nó".

