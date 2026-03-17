Logistics và công nghiệp: 'Xương sống' thúc đẩy thị trường nhà ở Đức Thọ

Những năm gần đây, Đức Thọ đang nổi lên như một vị trí giao thông chiến lược của Bắc Trung Bộ khi trở thành điểm giao thoa của nhiều tuyến giao thông quan trọng như Quốc lộ 8A, Quốc lộ 15 và trục Cao tốc Bắc – Nam. Lợi thế này đang tạo cho Đức Thọ những cơ hội tăng trưởng mới.

Mạng lưới cao tốc bao quanh Đức Thọ

Đức Thọ nằm tại nút chuyển tiếp của nhiều đoạn cao tốc thuộc tuyến Cao tốc Bắc – Nam, trong đó có đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã hoàn thành. Đây là tuyến cao tốc dài gần 50 km nối Nghệ An với Hà Tĩnh. Nhờ đó, khu vực này trở thành điểm kết nối trực tiếp giữa cao tốc và hệ thống quốc lộ của tỉnh, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Hà Tĩnh ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Với việc nằm ở điểm giao cắt giữa cao tốc Bắc – Nam và Quốc lộ 8A(tuyến đường dẫn tới Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với Lào và hành lang kinh tế sang Thái Lan), một hành lang vận tải mới qua Đức Thọ đang dần hình thành đó là Lào - Cửa khẩu Cầu Treo - Quốc lộ 8A - Đức Thọ - Cao tốc Bắc – Nam - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.Sự kết nối này giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ khu vực Trung Lào và Đông Bắc Thái Lan ra các cảng biển hoặc trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam.

Tiếp nối tuyến Diễn Châu – Bãi Vọt là Bãi Vọt – Hàm Nghi cũng đang được xây dựng. Tuyến có chiều dài hơn 35 km, bắt đầu từ nút giao Bãi Vọt tại Đức Thọ và kéo dài xuống khu vực Thạch Hà. Khi hoàn thành, tuyến này sẽ đưa cao tốc Bắc – Nam đi xuyên qua trung tâm Hà Tĩnh.

Động lực mới cho phát triển vùng

Theo thống kê, lưu lượng xe container qua Quốc lộ 8A hiện đạt 200–300 lượt/ngày đêm, cho thấy nhu cầu vận tải, kho vận rất lớn và ổn định trong nhiều năm gần đây. Khi toàn bộ các đoạn cao tốc qua Hà Tĩnh hoàn thành, mạng lưới giao thông khu vực Đức Thọ sẽ thay đổi đáng kể. Từ một huyện thuần nông nằm ven sông Lam, Đức Thọ đang trở thành điểm giao thông quan trọng giữa các tuyến quốc lộ, cao tốc và cửa khẩu quốc tế.

Sự thay đổi này mở ra nhiều cơ hội cho phát triển trung tâm logistics và trung chuyển hàng hóa, dịch vụ vận tải và thương mại biên mậu, các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh quanh nút giao cao tốc. Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xác định đây là một trong những điểm Logistics trọng điểm của khu vực.

Tiên phong đón đầu làn sóng logistic tại đây là dự án Trung tâm Logistics Viettel rộng 21ha với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng. Từ đây, tiếp giáp tuyến đường sắt Bắc - Nam, gần Ga Yên Trung, cách cao tốc Bắc - Nam chỉ 10 km và đến sân bay Vinh khoảng 30 km. Đây là nền tảng lý tưởng để phát triển một đầu mối trung chuyển hàng hóa đa phương thức, kết nối đường bộ – đường sắt – hàng không.

Dự án trung tâm logistics của Viettel Post tại xã Đức Thọ đã chính thức khởi động tháng 11/2025 (Ảnh minh hoạ)

Mạng lưới cao tốc kết nối đa vùng cũng là lợi thế cho Đức Thọ phát triển công nghiệp với nhiều khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, thu hút nhiều nhà đầu tư đổ về đây. Địa phương đã đón đầu xu hướng này với Quy hoạch mở rộng Cụm công nghiệp Đức Thọ thêm 200ha và đưa vào khai thác KCN Bắc Hồng Lĩnh quy mô 300ha.

Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ kéo theo hàng nghìn chuyên gia và lao động kỹ thuật cao đến làm việc sinh sống. Thực tế cho thấy tại nhiều địa phương có sự phát triển mạnh của logistics và khu công nghiệp, bất động sản khu vực lân cận thường tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu ở thực và nhu cầu thuê của chuyên gia.

Trong bối cảnh đó, một số dự án đô thị được quy hoạch bài bản đang bắt đầu xuất hiện tại Đức Thọ nhằm đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư và lao động kỹ thuật cao. Đáng chú ý là dự án ROX Living Đức Thọ do ROX Living quản lý và phát triển. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ và tiện ích cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, trung tâm logistics trong khu vực. Lợi thế của dự án nằm ở vị trí gần các tuyến giao thông huyết mạch, đối diện KCN Bắc Hồng Lĩnh, nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các trung tâm kinh tế trong khu vực cũng như các đầu mối logistics quan trọng.

ROX Living Đức Thọ - Khu Đô thị tiên phong đón sóng hạ tầng tại Đức Thọ

Trong bối cảnh hạ tầng giao thông và công nghiệp đang tạo lực đẩy mạnh mẽ cho khu vực, các dự án đô thị được quy hoạch bài bản như ROX Living Đức Thọ được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành diện mạo đô thị mới cho Đức Thọ, đồng thời đón đầu nhu cầu nhà ở ngày càng gia tăng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của địa phương.