ROX Living tổ chức lễ hội Giáng sinh đầy màu sắc và cảm xúc

Yến Linh
Sân vận động nội khu thắp sáng, diễn ra các tiết mục nghệ thuật đa dạng, tạo nên bầu không khí lễ hội cộng đồng ý nghĩa, đậm đà tình cảm.

Tối 21/12, ROX Living tổ chức lễ hội âm nhạc "Tình khúc Giáng sinh" tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Nghệ An, tạo không khí ấm áp và rộn ràng cho người dân địa phương.
Sân vận động nội khu ROX Living Aquamarine Diễn Châu được thắp sáng lung linh, trở thành trung tâm của lễ hội âm nhạc mở cửa miễn phí cho cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục đa sắc màu, từ những bản tình ca sâu lắng đến những điệu nhảy sôi động, tạo nên một bức tranh lễ hội đa màu sắc và giàu cảm xúc.
Sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường đã khiến khán giả nhiều thế hệ xúc động khi những giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian đô thị mới tại sự kiện âm nhạc.
Ông Vũ Văn Tuyên, đại diện ROX Living, cảm ơn sự tham gia của cộng đồng cư dân, góp phần tạo nên một đêm lễ hội tuyệt vời và đáng nhớ, thể hiện định hướng phát triển khu đô thị.
Tối 21/12, giữa không gian rộng mở của Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật, sự kiện do ROX Living tổ chức còn trở thành điểm hẹn văn hóa hiếm có, nơi người dân địa phương cùng nhau tận hưởng mùa lễ hội trong một không gian đô thị đang chuyển mình.

Sân vận động nội khu ROX Living Aquamarine Diễn Châu được thắp sáng lung linh trong đêm Giáng sinh, trở thành trung tâm của lễ hội âm nhạc mở cửa miễn phí cho cộng đồng.
Ngay từ đầu giờ tối, người dân Diễn Châu cùng các gia đình, các bạn trẻ đã có mặt đông đủ, tạo nên bầu không khí háo hức hiếm thấy tại một sự kiện âm nhạc quy mô địa phương.
Các em nhỏ thích thú với những bộ môn nghệ thuật đường phố
Các nghệ sĩ lần lượt mang đến những tiết mục đa sắc màu, từ những bản tình ca sâu lắng đến những điệu nhảy sôi động
Các tiết mục tạo thành bức tranh lễ hội đa màu sắc và giàu cảm xúc.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, mãn nhãn, phù hợp với nhiều lứa tuổi, đúng tinh thần một lễ hội cộng đồng.
Các nghệ sĩ đã thổi bùng không gian tại ROX Living Aquamarine, nhiều khản giả hòa nhịp cùng các tiết mục trên
sân khấu
Sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường khiến khán giả nhiều thế hệ xúc động khi những giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian đô thị mới.
Khán giả vui mừng được gặp thần tượng ngoài đời thực
Lễ hội là dịp để cộng đồng Diễn Châu xích lại gần nhau hơn.
Ông Vũ Văn Tuyên đại diện ROX Living cảm ơn các nghệ sĩ, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng cư dân đã góp
﻿ phần làm nên một đêm lễ hội tuyệt vời và đáng nhớ
Qua “Tình khúc Giáng sinh”, ROX Living thể hiện định hướng phát triển khu đô thị không chỉ qua hạ tầng đồng bộ, tiện ích nội khu phong phú mà còn xây dựng cộng đồng cư dân sống chất nhờ các hoạt động văn hóa nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân và người dân địa phương.

#ROX Living #lễ hội Giáng sinh #Diễn Châu #âm nhạc #cộng đồng #nghệ thuật

