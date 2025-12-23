ROX Living tổ chức lễ hội Giáng sinh đầy màu sắc và cảm xúc

Tối 21/12, ROX Living tổ chức lễ hội âm nhạc "Tình khúc Giáng sinh" tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu, Nghệ An, tạo không khí ấm áp và rộn ràng cho người dân địa phương.

Sân vận động nội khu ROX Living Aquamarine Diễn Châu được thắp sáng lung linh, trở thành trung tâm của lễ hội âm nhạc mở cửa miễn phí cho cộng đồng, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục đa sắc màu, từ những bản tình ca sâu lắng đến những điệu nhảy sôi động, tạo nên một bức tranh lễ hội đa màu sắc và giàu cảm xúc.

Sự xuất hiện của ca sĩ Đan Trường đã khiến khán giả nhiều thế hệ xúc động khi những giai điệu quen thuộc vang lên giữa không gian đô thị mới tại sự kiện âm nhạc.

Ông Vũ Văn Tuyên, đại diện ROX Living, cảm ơn sự tham gia của cộng đồng cư dân, góp phần tạo nên một đêm lễ hội tuyệt vời và đáng nhớ, thể hiện định hướng phát triển khu đô thị.