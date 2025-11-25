Chung tay dựng mái ấm cho gia đình khó khăn ở Lào Cai

Khi mùa đông đang về, bốn mái ấm mới được dựng lên giữa vùng cao Lào Cai, mang theo hơi ấm yêu thương từ chương trình ROX Share - Chia sẻ yêu thương tới các gia đình khó khăn ở xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai.

Đây là món quà do ROX Group, ROX Key và Popplife đồng hành cùng chính quyền địa phương trao tặng.

Dựng lại mái ấm, gắn kết nghĩa tình

Xã Hưng Khánh có hơn một nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều thiếu thốn, cơ hội việc làm hạn chế.

Trong đó, có 4 hộ gia đình đơn thân đang sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng. Một cụ bà đã ngoài 80 tuổi phải nuôi con bệnh nặng và chăm cháu nhỏ; một người cha mắc bệnh hiểm nghèo vẫn gắng lo cho con ăn học; một chủ hộ khác vừa ốm đau, vừa chăm mẹ liệt và con thơ; một hộ 4 khẩu thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định. Họ đều sống trong những căn nhà gỗ mục nát, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngôi nhà cũ của một trong 4 hộ được hỗ trợ trong dịp này. Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp.

Từ lời kêu gọi của chính quyền địa phương, ROX Group, ROX Key và Popplife đã đồng hành hỗ trợ 200 triệu đồng cùng người dân và chính quyền dựng lại 4 ngôi nhà tình thương vững chãi, khang trang.

Trong tháng 10, toàn bộ kinh phí đã được chuyển đến các hộ dân để thi công. Các ngôi nhà mới được hoàn thành vào giữa tháng 11, kịp để các gia đình đón mùa đông trong không gian ấm áp, an toàn.

Đại diện chính quyền xã Hưng Khánh chia sẻ: “Đây là sự giúp đỡ kịp thời và nhân văn. Mỗi ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ vượt khó vươn lên”.

Đại diện chính quyền xã Hưng Khánh trao tiền hỗ trợ xây nhà. Ảnh: Chính quyền địa phương cung cấp.

Những ngôi nhà được xây mới kiên cố, bền đẹp không chỉ che mưa nắng mà còn thắp lên những niềm hy vọng mới giữa vùng núi cao.

Những ngôi nhà mới đã hoàn thành giúp người dân có không gian ấm áp khi đông về.

Lan tỏa tinh thần sống đẹp cùng cộng đồng

Trong triết lý phát triển của ROX Group, trách nhiệm xã hội không phải là hoạt động bên lề, mà là một phần của văn hóa doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần sống đẹp, hướng đến kiến tạo tương lai bền vững cho cộng đồng.

Chính từ định hướng đó, chương trình ROX Share được hình thành như một chuỗi hành động xuyên suốt trong suốt hành trình phát triển của Tập đoàn, với hai nhánh chính: “Cùng em đến trường” và “Chia sẻ yêu thương”. Nếu “Cùng em đến trường” hướng tới hỗ trợ học sinh nghèo và cải thiện điều kiện giáo dục vùng khó, thì “Chia sẻ yêu thương” lại tập trung giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn, người bệnh tật. Hai hoạt động được kết nối trong cùng một hệ giá trị: giúp đỡ - trao cơ hội - khơi dậy nghị lực sống. Các hoạt động ROX Share trở thành chiếc cầu nối đưa tinh thần sống đẹp lan tỏa ngày càng sâu rộng từ bên trong doanh nghiệp tới bên ngoài cộng đồng.

Hoạt động quyên góp ủng hộ đồng nghiệp, đồng bào chịu ảnh hưởng bão lũ tại ROX

Ngay trong nội bộ, tinh thần sẻ chia cũng được nuôi dưỡng qua các hoạt động teambuilding, gây quỹ nội bộ, tặng học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo… Cán bộ nhân viên luôn hào hứng hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo “Giọt Thương” hàng năm. ROX Share thực sự đã trở thành những “trạm trung chuyển yêu thương” kết nối trái tim của hàng ngàn thành viên Tập đoàn trên khắp cả nước.

Năm 2025, chuyến xe yêu thương ROX Share đã lăn bánh khắp mọi nẻo đường sẻ chia. Từ những phần quà Tết sưởi ấm người nghèo, những buổi thăm hỏi tại Viện Nhi Trung ương, đến những chuyến đi về miền Trung tri ân anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ đồng bào sau bão lũ, tặng quà cho các ngôi trường vùng cao, hiến máu cứu người và dựng lại mái ấm cho người khó khăn… Mỗi điểm đến là một câu chuyện nhỏ về lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Hoạt động hiến máu nhân đạo Giọt thương 2025 đã thu hút nhiều cán bộ nhân viên tham gia.

Đằng sau mỗi chương trình là sự chung tay của toàn hệ sinh thái ROX Group. Mỗi thành viên như ROX Living, ROX Signature, ROX Key, ROX Energy, TNPM, TNTech, TNTalent… đều có những sáng kiến riêng, góp phần nối dài chuỗi hoạt động vì cộng đồng trong khuôn khổ ROX Share.

Vào ngày 22/11, đoàn công tác của ROX Group - ROX Key - Popplife đã trở lại xã Hưng Khánh để nghiệm thu công trình nhà ở và trao tặng quà cho học sinh địa phương.

Mỗi chương trình ROX Share như tại xã Hưng Khánh là một viên gạch góp phần xây dựng nền tảng của một cộng đồng nhân ái và phát triển, nơi tinh thần sống đẹp được lan tỏa từ trái tim doanh nghiệp đến hàng triệu trái tim khác. ROX Group tin rằng trách nhiệm xã hội không dừng ở hành động cho đi, mà còn là cách doanh nghiệp gieo niềm tin, khơi dậy nghị lực và kiến tạo giá trị sống bền vững cho con người, cho xã hội.