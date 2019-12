Lần đầu tiên tỷ giá trung tâm “vượt” tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng

Theo số liệu của BVSC, trong tuần từ 16/12 - 20/12/2019, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại (NHTM) không đổi ở mức 23.160 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm tăng nhẹ 5 đồng, từ mức 23.171 VND/USD lên mức 23.176 VND/USD.



Như vậy, lần đầu tiên tỷ giá trung tâm đã cao hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại các NHTM.

Cơ chế tỷ giá trung tâm chính thức được áp dụng kể từ ngày 4/1/2016. Sau gần 4 năm áp dụng, cơ chế tỷ giá này đã trở thành công cụ quan trọng giúp NHNN thực hiện mục tiêu ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đồng Việt Nam.

Nửa cuối năm 2019, diễn biến tỷ giá có phần bình lặng hơn so với mọi năm dù nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động nhập khẩu, chi trả nợ vay có gia tăng.

So với các đồng tiền khác trong khu vực, đồng nội tệ Việt Nam (VND) cũng thuộc nhóm ổn định nhất khi cặp tỷ giá VND/USD ghi nhận biến động -0,1%, thấp hơn nhiều so với các ngoại tệ khác so với đồng USD.

Nguồn dự trữ ngoại hối tiếp tục được cải thiện cùng với việc dòng vốn ngoại đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam được cho là một trong những nguyên nhân giúp tỷ giá ổn định.

Cụ thể, trong năm 2019, NHNN đã mua vào hơn 16 tỷ USD, nâng dự trữ ngoại hối lên mức 73 tỷ USD. Bên cạnh đó, dòng vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 đạt hơn 38 tỷ USD.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho hay, tính đến ngày 20/12/2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt 38,02 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính lũy kế, cả nước có 30.827 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 362,58 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế ước đạt 211,78 tỷ USD, bằng 58,4% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Theo báo cáo, trong năm 2019, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân 20,38 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2018. Mặc dù vốn thực hiện của khu vực ĐTNN năm 2019 tăng so với cùng kỳ nhưng mức tăng đã suy giảm so với năm 2017 và 2018 (năm 2017 vốn thực hiện tăng 10,7% so với năm 2016, năm 2018 vốn thực hiện tăng 9,1% so với năm 2017).

Hình thức đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng vốn ĐTNN.

Theo báo cáo, có 9.842 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp 15,47 tỷ USD, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2018 và chiếm 40,7% tổng vốn đăng ký (tăng mạnh so với mức 17,2% tổng vốn đăng ký năm 2017 và 27,9% tổng vốn đăng ký năm 2018)./.