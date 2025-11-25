Chuyên gia FSB: Gen Z có lợi thế công nghệ số nhưng thiếu tư duy quản trị số

Gen Z vốn giỏi công nghệ nhưng còn rất thiếu khả năng ứng dụng công nghệ vào giải bài toán thực tiễn. Điều họ thiếu là khả năng nhận diện vấn đề, tư duy quản trị số và chọn cách tiếp cận phù hợp thay vì huy động công nghệ số mọi lúc, mọi nơi.

Ông Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT), trả lời VietTimes tại tọa đàm “Tư duy quản trị Hoa Kỳ: Hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp”, diễn ra ngày 25/11.

Ông Trần Quang Huy cho rằng lớp thanh niên Gen Z (những người sinh khoảng từ năm 1997 đến 2012) hiện nay có một lợi thế rất lớn về kỹ năng số và khả năng hội nhập. Các bạn tiếp cận công nghệ mới rất nhanh, có tinh thần tự học mạnh mẽ và sáng tạo trong cách tiếp cận. Đây là thế hệ rất linh hoạt và thái độ cởi mở với công nghệ mới - điều mà bất kỳ tổ chức nào cũng đánh giá cao. Nhiều bạn đã sử dụng công nghệ như một phần tự nhiên của cuộc sống từ đó hình thành tư duy số và khả năng thích nghi rất tốt với môi trường toàn cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh điểm mạnh đó vẫn tồn tại những điểm yếu cần bồi đắp nếu muốn bắt kịp và tiến tới dẫn dắt chuyển đổi số. Nhiều bạn giỏi công nghệ nhưng chưa biết cách áp dụng vào các bài toán quản trị và vận hành doanh nghiệp.

"Cái thiếu lớn nhất không phải năng lực kỹ thuật số mà là khả năng nhận diện vấn đề, đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu và hiểu được bản chất của bài toán kinh doanh trước khi lựa chọn công cụ công nghệ phù hợp", ông Huy nhận định. Đồng thời, ở chiều ngược lại, nhiều nhà quản lý giàu kinh nghiệm lại thiếu nền tảng công nghệ nên chưa khai thác được sức mạnh của dữ liệu và các giải pháp số.

"Điều quan trọng là phải bồi đắp tư duy quản trị cho người giỏi công nghệ và trang bị năng lực công nghệ cho người giỏi quản trị", đại diện FSB nêu quan điểm.

Khi hiểu cả hai vế, các bạn trẻ mới có thể sử dụng công nghệ như một công cụ tạo ra lời giải quản trị chứ không phải áp dụng công nghệ cho những việc không cần thiết. Sự kết hợp giữa kiến thức quản trị bài bản và kỹ năng số hiện đại sẽ giúp thế hệ trẻ không chỉ bắt kịp mà còn có thể dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tại tọa đàm, FSB công bố chương trình chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) định hướng tư duy quản trị số chuẩn Mỹ do FSB và Đại học Colorado Denver (CU Denver) triển khai. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình đào tạo Thạc sĩ chuẩn Mỹ được chuyển giao trọn vẹn để triển khai trong nước.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người có hơn 10 năm công tác ngoại giao tại Mỹ, lưu ý suốt 30 năm nay, CU Denver liên tục sở hữu kiểm định AACSB - chuẩn chất lượng mà chỉ có dưới 10% các trường trên thế giới đạt được.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Việc sở hữu bằng MBA đạt kiểm định AACSB là lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động toàn cầu, nơi doanh nghiệp đánh giá rất cao những nhân sự có nền tảng quản trị chuẩn mực và tư duy toàn cầu.

Ông Vinh bày tỏ mong muốn chương trình MBA do FSB và CU Denver triển khai sẽ tạo “cú hích” để nâng chuẩn giáo dục Việt Nam theo hướng ngày càng tiệm cận ngày càng gần hơn với chuẩn giáo dục quốc tế.