100 phòng STEM Innovation Petrovietnam là hạt nhân lan tỏa tinh thần sáng tạo thế hệ trẻ

Ngày 3/12/2025, Petrovietnam tổ chức Hội nghị triển khai chương trình STEM Inovation Petrovietnam, với gần 700 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến tại hơn 100 điểm cầu, nhằm thống nhất nhận thức, yêu cầu và lộ trình thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị

100 ngày triển khai 100 phòng STEM "Một mô hình - Một chất lượng"

Từ ý tưởng của Tổng Bí thư Tô Lâm, Petrovietnam đã có sáng kiến triển khai chương trình “STEM Innovation Petrovietnam”, được phát động tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn (21/9/2025).

Chương trình đặt mục tiêu xây dựng 100 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế tại 34 tỉnh/thành, trở thành dự án giáo dục lớn nhất từ trước đến nay do một doanh nghiệp khởi xướng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học - công nghệ và hình thành thế hệ công dân tri thức năng lượng mới của Việt Nam.

Petrovietnam xây dựng lộ trình triển khai giai đoạn 2025-2026 với sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), các chuyên gia STEM, chính quyền địa phương và các nhà trường, đảm bảo các phòng STEM vận hành hiệu quả. Tính đến ngày 2/12, 100 phòng STEM đã được khảo sát và xây dựng phương án triển khai; 14 phòng đã bàn giao, 28 phòng đang thi công, các phòng cuối cùng sẽ khởi công chậm nhất ngày 15/12.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan và trò chuyện với các em học sinh tại Phòng thực hành giáo dục STEM trường THCS Cầu Giấy

Không chỉ tài trợ thiết bị, Petrovietnam còn đồng hành cùng giáo dục địa phương bằng việc xây dựng môi trường học tập hiện đại, thúc đẩy tư duy sáng tạo thông qua việc tập huấn giáo viên, chuyển giao kỹ thuật để phòng STEM đi vào vận hành ngay khi hoàn thiện.

Đồng thời, Tập đoàn cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa giáo viên, học sinh và chuyên gia, tạo các sân chơi sáng tạo để nâng cao năng lực, kết nối cộng đồng và lan tỏa tinh thần STEM rộng rãi trong xã hội.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam: 100 phòng thực hành giáo dục STEM sẽ được triển khai trong 100 ngày, rộng rãi ở 34 tỉnh/thành trên cả nước, có chung ‘Một mô hình - Một chất lượng'

Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam bày tỏ sự tự hào khi Tập đoàn được đồng hành cùng ngành giáo dục. Với tư cách là tập đoàn kinh tế - kỹ thuật, doanh nghiệp nhà nước hàng đầu của đất nước.

Petrovietnam là tập đoàn có hàm lượng khoa học công nghệ cao, ứng dụng sớm các công nghệ hiện đại. Tập đoàn hiện là doanh nghiệp duy nhất đạt và đạt nhiều giải thưởng cao quý về khoa học - công nghệ, trong đó có 6 giải thưởng Hồ Chí Minh và 4 giải thưởng Nhà nước, cùng hàng chục sáng chế trong nước và quốc tế uy tín. Vì vậy, Petrovietnam ý thức rất rõ về vai trò khoa học công nghệ, nhất là vào thời điểm Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ chính trị được ban hành.

Chia sẻ về quá trình triển khai, đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, ngày khởi động STEM Innovation Petrovietnam, chương trình nhận được sự quan tâm hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Điều này giúp Tập đoàn có thêm động lực, sự tự hào, phấn khởi trong quá trình triển khai.

“100 phòng thực hành giáo dục STEM sẽ được triển khai trong 100 ngày, rộng rãi ở 34 tỉnh/thành trên cả nước, có chung ‘Một mô hình - Một chất lượng’. Từ nay đến 31/12/2025 là giai đoạn gấp rút triển khai, tổng kết và phát huy mô hình các phòng STEM. Điều này thể hiện trách nhiệm của tập thể người lao động Petrovietnam đối với chương trình”, đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Thầy cô tham dự tại các điểm cầu trực tuyến

Petrovietnam kỳ vọng 100 phòng STEM sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần STEM, trước hết với địa phương và rộng hơn là hệ thống giáo dục trên cả nước. Đây là sự chuẩn bị cho thế hệ trẻ ngày hôm nay những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm cần thiết để trở thành những nhân lực sáng tạo, năng động trong tương lai.

Khẳng định Hội nghị mang tính thống nhất nhận thức, yêu cầu của chương trình, đồng chí Trần Quang Dũng đề nghị các đơn vị của Tập đoàn được phân công nhiệm vụ triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp với các trường, các đơn vị thi công để đảm bảo hiệu quả của các phòng STEM, đặc biệt chú ý đến tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, công nghệ; Đưa vào kế hoạch việc ứng dụng mô hình mô phỏng các hoạt động đặc trưng của đơn vị vào các phòng STEM, để giới thiệu cho các em học sinh trong các chương trình giáo dục kỹ năng số.

Đối với các trường đã và đang triển khai phòng STEM, đồng chí tin tưởng các thầy cô nhà trường tiếp nhận, khai thác hiệu quả theo đúng định hướng của Bộ GD-ĐT. Các nhà trường nhận đầu tư sẽ trở thành hạt nhân của giáo dục STEM địa phương và chia sẻ, lan tỏa tới các trường lân cận, kết nối với hệ thống giáo dục cả nước.

Đồng chí Trần Quang Dũng cũng mong muốn Bộ GD-ĐT, các Sở GD - ĐT địa phương tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn, chỉ đạo chuyên môn, tạo điều kiện đẩy mạnh tinh thần STEM, hỗ trợ liên kết chuyên gia, trường học, xây dựng môi trường thúc đẩy STEM, sớm triển khai Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57 đi vào đời sống.

Hạt nhân kết nối đào tạo, nâng cao năng lực giáo viên và học sinh

Thay mặt nhóm chuyên gia tư vấn STEM, TS Đặng Văn Sơn - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng ban chuyên môn ngày hội STEM Việt Nam khẳng định, chương trình STEM Innovation Petrovietnam mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện vai trò tiên phong của một doanh nghiệp Nhà nước trong công tác xã hội hóa giáo dục.

TS Đặng Văn Sơn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trưởng ban chuyên môn ngày hội STEM Việt Nam gợi ý mở rộng liên kết các phòng STEM trong nước với các phòng STEM quốc tế

TS Đặng Văn Sơn đề xuất, Petrovietnam và các đơn vị tiếp tục đồng hành bằng cách hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia và nhà thầu tham gia bảo trì thiết bị, tập huấn vận hành các phòng STEM; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thông qua các khóa bồi dưỡng, hướng dẫn thiết kế bài giảng dựa trên trang thiết bị đã có và các mẫu đã giảng dạy.

Đối với học sinh và giáo viên, phòng học STEM phải trở thành không gian mở cho học sinh khám phá, nghiên cứu, giáo viên nâng cấp mở rộng giáo trình trong công tác đào tạo, thành lập các câu lạc bộ STEM, hướng dẫn học sinh sử dụng các trang thiết bị STEM, các trang thiết bị cung cấp cho Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp trung học hiện nay. Đối với nhà trường, cần xây dựng kế hoạch sử dụng dài hạn, tổ chức hoạt động câu lạc bộ định kỳ và kết nối mạng lưới STEM giữa các trường để tạo mạng lưới tri thức, chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm.

TS Sơn cũng gợi ý mở rộng liên kết các phòng STEM trong nước với các phòng STEM quốc tế, mở cho các trường trong khu vực tham gia, đưa giáo viên tham gia các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế. Đồng thời, phối hợp với Petrovietnam và đơn vị truyền thông để tạo sân chơi cho các em học sinh nhằm khai thác phòng học hiệu quả cao nhất, sử dụng nhiều nhất, đúng mục đích, để đầu tư STEM thực sự tạo ra giá trị.

TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD-ĐT) nhìn nhận, STEM Innovation Petrovietnam là chương trình đầy tâm huyết đồng hành cùng ngành giáo dục của Petrovietnam.

“STEM Innovation Petrovietnam là việc làm rất ý nghĩa, kịp thời, cách tiếp cận mới. Việc đưa STEM vào vận hành là nhiệm vụ quan trọng sau khi tiếp nhận các phòng STEM bàn giao. Điều tôi tâm đắc nhất là việc trang bị 100 phòng học chỉ là điểm bắt đầu sau đó là chuyển giao kỹ thuật, tập huấn, xây dựng các kế hoạch hành động để đưa giáo dục STEM trở thành chương trình giáo dục thực chất trong nhà trường”, TS Thái Văn Tài chia sẻ.

Theo TS Thái Văn Tài, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 xác định năng lực sáng tạo là năng lực quan trọng nhất cần trau dồi, phát triển cho trẻ. Nếu không có sự hỗ trợ của Petrovietnam, ngành Giáo dục vẫn phải làm, nhưng có sự hỗ trợ của Tập đoàn thì việc này trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

“Trong Nghị quyết 71, Bộ GD-ĐT được giao nhiệm vụ mở rộng các khối học và ngành học về giáo dục STEM trong nhà trường nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai. Hiện nay, đầu vào tuyển sinh cho lĩnh vực này mới đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn giáo viên. Trong bối cảnh đó, mô hình STEM Innovation Petrovietnam trở thành sự bổ sung kịp thời, góp phần hỗ trợ hệ thống giáo dục mở rộng năng lực đào tạo STEM”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông nhấn mạnh.

Nêu lên đề xuất tại Hội nghị, TS Thái Văn Tài cho rằng, 100 phòng thực hành STEM Innovation Petrovietnam cần được tiếp cận là mô hình mở rộng theo Nghị quyết 71 và Nghị quyết 57, là vệ tinh hạt nhân để triển khai cho khu vực cụm, vùng chuyên môn. TS Thái Văn Tài đề nghị Petrovietnam phối hợp Bộ GD-ĐT xây dựng chương trình tập huấn cho giáo viên từ 100 phòng STEM hạt nhân, tạo môi trường vận hành tốt nhất cho các phòng STEM cũng như tạo sự lan tỏa tại địa phương.

Hiệu trưởng THCS Cầu Giấy Lưu Văn Thông chia sẻ tại Hội nghị

Trong phiên thảo luận tại Hội nghị, Hiệu trưởng THCS Cầu Giấy Lưu Văn Thông cho biết, nhà trường vinh dự tiếp nhận phòng STEM hiện đại trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam với hệ thống robot và thiết bị tiên tiến. Nhà trường đã lựa chọn giáo viên trẻ, năng lực công nghệ thông tin tốt để tập huấn, làm chủ công nghệ và hướng dẫn học sinh theo nhóm nòng cốt. Từ cơ sở được đoàn khách quốc tế Mỹ đánh giá đây là phòng STEM hiện đại nhất, trường đã tổ chức nhiều cuộc thi STEM, thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia. Trong giai đoạn tới, trường sẽ phát triển các cuộc thi khởi nghiệp, sáng tạo, kết nối giáo dục trong nước và quốc tế.

Thầy Đặng Tuấn Cường - Hiệu trưởng trường THCS Tam Thanh (Lạng Sơn) cho biết về kế hoạch vận hành các phòng STEM sau bàn giao, nhà trường đang xây dựng kế hoạch trên 3 trụ cột: chính khóa, trải nghiệm và hướng nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả, nhà trường hướng tới kiện toàn bộ máy phụ trách STEM, phân công giáo viên có kinh nghiệm, tổ chức đào tạo toàn bộ đội ngũ, xây dựng ngân hàng bài giảng, video và tài liệu riêng. Việc đánh giá học sinh chuyển sang dựa trên sản phẩm và năng lực. Trường cũng sẽ tận dụng cơ sở vật chất hiện có, huy động nguồn lực xã hội, minh bạch trong triển khai và hướng tới lan tỏa mô hình STEM tới các trường trong tỉnh, kết nối liên tỉnh, quốc gia, quốc tế.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam

Cũng tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ STEM Innovation Petrovietnam đã chính thức ra mắt, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia STEM đầu ngành, các thầy cô giáo giàu kinh nghiệm. Việc ra mắt Ban Chủ nhiệm đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc xây dựng cộng đồng STEM bền vững, kết nối chuyên gia, giáo viên và học sinh, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong hệ sinh thái giáo dục STEM từ sáng kiến của Petrovietnam.