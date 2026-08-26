Huế: Người dân Chân Mây - Lăng Cô khổ sở vì thiếu nước sạch, đơn vị cấp nước nói gì?

Nhiều hộ dân ở xã Chân Mây – Lăng Cô (TP Huế) những ngày qua phải chắt chiu từng xô nước, trong khi đơn vị cấp nước huy động xe bồn ứng cứu và tìm nguồn bổ sung để giải quyết tình trạng thiếu nước.

Người dân chắt chiu từng xô nước

Sáng 26/8, bà Phan Thị Thủy ở xóm Cát, thôn Thủy Yên Thôn, xã Chân Mây – Lăng Cô (Huế) mang chậu, thau, xô ra đầu xóm chờ xe bồn của Công ty CP Cấp nước Huế (HueWACO). Nguyên nhân là do những ngày qua, khi nước máy chỉ chảy nhỏ giọt hoặc bị cắt hoàn toàn, xe bồn trở thành nguồn cung cấp tạm thời. Tuy nhiên, lượng nước hạn chế trong khi nhu cầu quá lớn khiến nhiều người phải chờ đợi hàng giờ.

Bà Thủy chờ từ sáng đến trưa vẫn không nhận được nước. Đầu giờ chiều, bà lại ra đầu xóm và đến tận 14h, xe bồn xuất hiện, cấp nước cho một số hộ rồi di chuyển sang khu vực khác. Gia đình bà tiếp tục phải chờ.

“Nhà tôi với nhà người em có 10 người. Tôi còn nuôi cháu ngoại mới một tháng tuổi nên rất cần nước. Hai hôm trước hứng được một ít nhưng giờ đã hết. Nhà không còn một giọt nước sạch để dùng”, bà Thủy nói giọng mệt mỏi.

Bà Phan Thị Thủy, thôn Thủy Yên Thôn, Chân Mây - Lăng Cô chầu chực bên đường từ sáng tới chiều để chờ xe bồn tiếp nước. Ảnh NL.

Còn bà Trần Thị Cầu cùng thôn cho biết tình trạng nước yếu kéo dài khoảng một tuần và mất hoàn toàn trong những ngày gần đây. Người dân phải đợi nước từ xe bồn và dùng can nhựa chở nước về nhà.

"Nước chủ yếu dành cho ăn uống, nấu nướng. Tắm giặt cũng hạn chế. Có nhà còn không đủ nước cho nhà vệ sinh đành phải ra cồn cát để đi vệ sinh”, bà Cầu chia sẻ.

Nhiều gia đình có điều kiện phải khoan giếng, sử dụng máy bơm hút nước ngầm. Một số hộ nạo vét lại những giếng cũ đã bỏ nhiều năm, dù nguồn nước có nguy cơ nhiễm phèn để dùng.

Bà Trần Thị Cầu chắt chiu từng giọt nước từ xe bồn cung cấp. Ảnh NL.

Chị Trương Thị Thúy kể có hôm thức dậy lúc 2 giờ sáng để hứng nước nhưng đến sáng chỉ đầy được một chiếc soong. “Chắt chiu từng ít nước để nấu ăn, còn tắm, giặt, vệ sinh thì phải tính từng chút”, chị Thúy nói.

Phương án cấp nước bằng xe bồn hiện chỉ là giải pháp tình thế, khó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân nếu tình trạng khô hạn còn kéo dài.

Trường học, cơ sở y tế cũng chật vật vì thiếu nước

Không chỉ ảnh hưởng đời sống người dân, việc thiếu nước còn gây khó khăn nghiêm trọng cho trường học và cơ sở y tế.

Một nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Hiền (Nước Ngọt cũ) cho biết công tác vệ sinh trường học gặp rất nhiều trở ngại, nguy cơ mất vệ sinh tăng cao do học sinh vẫn phải sử dụng nhà vệ sinh hằng ngày.

Đáng lo hơn, chiều 26/8, nguồn nước tại Cơ sở Y tế Chân Mây (thuộc Trung tâm Y tế Phú Lộc) bị mất hoàn toàn. Ngay sau khi nhận thông tin, HueWACO đã điều phối xe bồn cấp nước khẩn cấp.

Xe chở bồn của HueWACO chở nước ứng cứu tạm thời cho người dân Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh NL.

Một nhân viên y tế nhấn mạnh nước rất quan trọng đối với cả sinh hoạt và hoạt động chuyên môn. Nếu thiếu nước kéo dài, công tác vệ sinh, xử lý dụng cụ y tế và chăm sóc bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Tìm nguồn nước mới để giải “cơn khát” Chân Mây - Lăng Cô

Theo Công ty CP Cấp nước Huế, xã Chân Mây – Lăng Cô được thành lập trên cơ sở sắp xếp 4 xã, thị trấn cũ thuộc Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Khu vực này lâu nay phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước từ suối, thác Bồ Ghè và khe Mệ.

Tuy nhiên thời gian qua trên địa bàn có nắng nóng, khô hạn kéo dài khiến nguồn nước trên các khe, suối suy giảm mạnh, dẫn tới nguồn cung yếu và áp lực nước thấp. Đây là nguyên nhân khiến nhiều khu vực dân cư bị mất nước hoặc chỉ được cấp nước nhỏ giọt.

Để hỗ trợ người dân, HueWACO hiện bố trí 4 xe bồn, mỗi xe chứa khoảng 5 m3 nước, lấy từ Nhà máy nước Lộc An rồi vận chuyển hàng chục km về Chân Mây – Lăng Cô. Tuy nhiên, phương án này gặp nhiều hạn chế, do nhu cầu lớn, xe phải di chuyển qua nhiều tuyến đường, dừng cấp nước cho từng khu vực. Có đoạn đường gần 500 m, xe mất khoảng một giờ vừa di chuyển vừa cấp nước. Khi hết nước, xe phải quay lại nhà máy tiếp nước rồi mới trở lại địa bàn.

Nhân viên y tế Cơ sở Chân Mây - Trung Tâm y tế Phú Lộc hứng nước sinh hoạt từ xe bồn tiếp nước của HueWaco sau khi cơ sở mất nước hoàn toàn chiều 26/8. Ảnh: NL.

Ông Lê Văn Hiệp, đại diện Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú (HueWACO), cho biết các nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch lớn trong Khu kinh tế hiện cơ bản chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhờ hệ thống bơm và khả năng duy trì áp lực. Trong khi đó, nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng nặng do áp lực mạng lưới thấp. Hiện HueWACO đang phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương tìm giải pháp bảo đảm nguồn nước ổn định, an toàn cho người dân.

Trước diễn biến thiếu nước trên địa bàn, ngày 26/8, Thường trực Đảng ủy xã Chân Mây – Lăng Cô do Bí thư Đảng ủy Lưu Đức Hoàn dẫn đầu cùng đại diện HueWACO đã khảo sát thực địa tại hồ chứa nước Thủy Yên (thuộc địa bàn xã Lộc Thủy cũ). Đây được xem là một trong những phương án bổ sung nguồn nước nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước.

Theo ông Lưu Đức Hoàn, nhu cầu sử dụng nước của toàn xã khoảng 13.000 m3/ngày đêm, trong khi nguồn cung hiện tại chỉ đáp ứng hơn 80%. “Chúng tôi đang đôn đốc, phối hợp với HueWACO để giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Địa phương đang chờ chỉ đạo của thành phố sau cuộc họp giữa Sở Xây dựng, các sở ngành liên quan, HueWACO và xã”, ông Hoàn cho biết.

Một em nhỏ ngóng xe bồn cấp nước. Ảnh NL.

"Nếu phương án khai thác nguồn nước tại hồ Thủy Yên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, HueWACO sẽ khẩn trương lắp đặt trạm tiếp nước để bổ sung nguồn cung cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô", ông Lê Văn Hiệp khẳng định.

Trong khi chờ các cơ quan chức năng lên phương án thì cơn khát nước tại Chân Mây – Lăng Cô vẫn đang diễn ra, và đặt ra yêu cầu cấp bách về giải pháp lâu dài, bảo đảm nguồn nước sinh hoạt ổn định cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khô hạn ngày càng khắc nghiệt.