Ngày 25/8, hơn 140 golfer đã có mặt tại sân gofl Thanh Lanh, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc để tranh tài Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất.

Phát biểu tại buổi khai mạc giải, nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng ban tổ chức cho biết, giải đấu lần này quy tụ hơn 140 golfer là các lãnh đạo cơ quan báo chí, quản lý báo chí truyền thông, các CEO của các doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và các nhà tài trợ, đối tác của Tạp chí VietTimes.

Nhà báo Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí VietTimes, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc giải đấu và chúc các golfer có những cú đánh đẹp, may mắn, giành được giải cao của giải đấu

"Hơn cả một giải đấu thể thao, các golfer dự giải còn có cơ hội cùng Tạp chí điện tử VietTimes trao học bổng nâng bước sinh viên nghèo, vượt khó." - ông Nguyễn Bá Kiên nói.

Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes cho biết, thông qua giải đấu, Ban tổ chức sẽ dành một phần kinh phí quyên góp được từ các nhà tài trợ, các golfer để trao học bổng cho những sinh viên nghèo hiếu học của những trường công nghệ, báo chí và truyền thông.

Tuyên bố khai mạc Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất, Trưởng ban tổ chức chúc các golfer có những cú đánh đẹp, may mắn và giành được giải cao của giải đấu.

Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes tranh tài thể thức đấu gậy trực tiếp Handicap system 36 với 18 hố. Với thể thức này, các golfer sẽ thi đấu một vòng 18 hố để chọn ra người chiến thắng toàn giải.

Ngoài hai giải thưởng hole in one là hai xe ô tô Santa Fe 2.2 và ô tô Padisade Prestige 6, trị giá gần 3 tỷ đồng, cơ cấu giải thưởng giá trị và đa dạng cho các giải Best Gross; Best Net; nhất, nhì mỗi bảng (A, B, C); Giải gần cờ nhất; Giải phát bóng xa nhất; Giải gần đường kẻ nhất.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 14 sẽ nhận được một chiếc ô tô Padisade Prestige 6 chỗ trị giá hơn 1,6 tỷ đồng.

Golfer thực hiện được cú đánh hole in one ở hố số 4 sẽ nhận được giải thưởng là ô tô Santa Fe 2.2 trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Tham dự giải đấu, golfer trẻ tuổi nhất giải Vũ Xuân Tiến (10 tuổi) đến từ Câu lạc bộ Sgolf cho biết cháu rất vui và hồi hộp vì được giao lưu, thi đấu cùng với các golf thủ xuất sắc.

Golfer 10 tuổi mong giành giải hole in one.

Xuân Tiến cho rằng, giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes do Tạp chí VietTimes tổ chức là hoạt động có nhiều ý nghĩa, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các golf thủ không chuyên mà còn thúc đẩy việc rèn luyện thể thao.

"Con có mong muốn giành được giải hole in one ở giải đấu lần này. Con mong rằng các golfer đánh tốt", Xuân Tiến nói và cho biết, bản thân chơi golf được 5 năm và đã đạt được thành tích lớn nhất là giải người lớn.

Golfer trẻ tuổi nhất giải Vũ Xuân Tiến.

Chia sẻ với PV khi tham dự giải đấu, các golfer cho biết Giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes “Nâng bước em đến trường” lần thứ nhất được tổ chức bài bản, chu đáo giúp các golfer có điều kiện thi đấu tốt nhất.

Ngoài việc được trải nghiệm, thỏa đam mê và cháy hết mình với golf, các vận động viên còn được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, công việc, đồng thời chung tay vào hoạt động cộng đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận tại giải golf Truyền thông số Cúp VietTimes:

Ông Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam làm thủ tục thi đấu.

Tổng biên tập Tạp chí VietTimes Nguyễn Bá Kiên, Trưởng Ban tổ chức giải tiếp đón các golfer.