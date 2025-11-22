Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp 2025” bàn thảo về hệ sinh thái an ninh thế hệ mới

Hệ sinh thái giải pháp an ninh chú trọng tính liên động, khả năng mở rộng và vận hành thông minh trở nên thực sự cấp thiết, đặc biệt khi nhiều hệ thống rời rạc, thiếu liên thông, chưa thể khai thác hạ tầng chung, vận hành tốn kém hiện nay.

Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp diễn ra từ 13h30 ngày 26/11 tại phòng Millennium 1, Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Hội thảo “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp (Physical Security - Trending and Solutions)” do Công ty Cổ phần MobiFone Toàn cầu (MobiFone Global - MBG) sẽ giới thiệu các xu hướng công nghệ an ninh hiện đại và cập nhật những giải pháp tiên tiến đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới, đồng thời mở ra diễn đàn trao đổi chuyên sâu giữa MBG, khách hàng và các hãng công nghệ quốc tế.

Sự kiện nằm trong định hướng của MBG nhằm khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tích hợp nền tảng an ninh vật lý đa tầng, đồng thời mở rộng kết nối với khách hàng và đối tác trong bối cảnh nhu cầu triển khai các giải pháp an ninh ngày càng tăng mạnh tại các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tạo ra một không gian trao đổi cởi mở giữa MBG, khách hàng và các hãng công nghệ hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh nhiều hệ thống an ninh hiện nay vẫn triển khai rời rạc, thiếu liên thông giữa các thiết bị và nền tảng, chưa tận dụng được hạ tầng cơ sở chung gây khó khăn tốn kém và lãng phí trong công tác vận hành và giám sát, nhu cầu về một giải pháp tổng thể đang trở nên cấp thiết.

Thông qua sự kiện, MBG mong muốn giới thiệu bức tranh tổng quan về xu hướng công nghệ an ninh hiện đại, cũng như thể hiện sự sẵn sàng đồng hành của mình trong việc triển khai các hệ thống an ninh đa tầng, tổng thể, liên thông, phù hợp thực tế vận hành của từng đơn vị.

Đại diện MBG sẽ chia sẻ về xu hướng hình thành hệ sinh thái giải pháp an ninh mới - chú trọng tính liên động, khả năng mở rộng và vận hành thông minh. Cũng tại sự kiện, MBG sẽ cập nhật về các hướng đầu tư trọng điểm trong lĩnh vực an ninh vật lý, từ giám sát hình ảnh, kiểm soát ra vào, phân tích AI đến các mô hình vận hành an ninh tập trung dựa trên dữ liệu.

Hội thảo thu hút sự đồng hành của nhiều hãng công nghệ lớn như Seagate & Luna (Mỹ), I-Pro (Nhật Bản), Salto (Tây Ban Nha), IntelexVision (Anh) và DeepNoid (Hàn Quốc).

Các hãng sẽ chia sẻ góc nhìn thực tiễn và cập nhật các tiêu chuẩn mới nhất trong từng mảng chuyên môn, từ hệ thống lưu trữ chuyên dụng dung lượng lớn, hàng rào cảm biến bảo vệ xâm nhập vòng ngoài, camera phân tích tại biên, hệ thống soi chiếu hành lý, kiểm soát ra vào thế hệ mới cho đến công nghệ Gen AI hiện đại hỗ trợ phân tích hình ảnh và giám sát thông minh.

Sự có mặt của các đối tác quốc tế khẳng định định hướng của MBG trong việc mang đến cho khách hàng những giải pháp chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn an ninh bảo mật quốc tế và đã được kiểm chứng tại thị trường toàn cầu.

Ngoài phần trình bày, chương trình còn có khu trải nghiệm sản phẩm và mô phỏng “Tình huống an ninh trong vận hành thực tế”, giúp khách mời hình dung rõ hơn cách các công nghệ mới có thể hỗ trợ xử lý các sự cố an ninh trong môi trường vận hành thực tế. Đây cũng là dịp để khách hàng trực tiếp làm việc, trao đổi nhu cầu và tìm kiếm giải pháp phù hợp cùng MBG và các nhà cung cấp công nghệ.

Sự kiện “An ninh vật lý - Xu thế và Giải pháp” được xem là bước đi quan trọng của MBG trong hành trình mở rộng hệ sinh thái dịch vụ công nghệ, tăng cường năng lực triển khai các dự án An ninh vật lý - Điện nhẹ - Hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược với các hãng công nghệ hàng đầu thế giới.