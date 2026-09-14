HDBank Quảng Ngãi mở rộng điểm phục vụ tại trung tâm Cẩm Thành

Ngày 14/9/2026, HDBank Quảng Ngãi chính thức khai trương trụ sở mới tại các lô PG 1-3, 1-5, 1-5A, 1-6 thuộc Dự án Vincom Plaza, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Không gian giao dịch được đầu tư theo mô hình hiện đại, thuận tiện hơn cho khách hàng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính – ngân hàng ngay tại khu vực thương mại, dịch vụ sôi động của địa phương.

Cẩm Thành là phường trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, với dân số hơn 60.000 người. Dịch vụ hiện chiếm khoảng 80% cơ cấu kinh tế; riêng 6 tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 3.884 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Quy mô dân cư lớn cùng hoạt động thương mại phát triển tạo nhu cầu ngày càng cao về thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và quản lý dòng tiền của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Với vị trí tại Dự án Vincom Plaza, HDBank Quảng Ngãi có điều kiện kết nối thuận tiện hơn với cộng đồng khách hàng tại khu vực trung tâm. Tại đây, khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có thể sử dụng đầy đủ các sản phẩm từ tài khoản, tiền gửi, thẻ, tín dụng đến thanh toán, chi lương và các giải pháp quản lý dòng tiền, kết hợp giữa tư vấn trực tiếp và tiện ích ngân hàng số.

Cùng với trụ sở HDBank Quảng Ngãi tại Cẩm Thành, HDBank hiện có 8 chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh, gồm 4 điểm tại khu vực Quảng Ngãi cũ và 4 điểm tại khu vực Kon Tum cũ. Mạng lưới này góp phần tăng kết nối giữa các trung tâm dân cư, thương mại và sản xuất trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp.

Song song với hệ thống giao dịch trực tiếp, khách hàng có thể sử dụng App HDBank để mở tài khoản, chuyển tiền, thanh toán, gửi tiết kiệm và thực hiện nhiều giao dịch ngân hàng số mọi lúc, mọi nơi.

Việc đưa trụ sở mới tại Cẩm Thành vào hoạt động tiếp tục củng cố mạng lưới của HDBank tại Quảng Ngãi, đồng thời đưa các giải pháp tài chính đến gần hơn với nhu cầu giao dịch, kinh doanh và quản lý dòng tiền của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Danh sách chi nhánh và PGD HDBank tại tỉnh Quảng Ngãi: https://hdbank.com.vn/quangngai