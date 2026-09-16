SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index

Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam Local Index - chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) - quỹ ETF ngoại có quy mô tài sản hơn 500 triệu USD.

Theo kết quả rà soát quý III/2026 được MarketVector Indexes công bố ngày 12/9, SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm mới vào MarketVector Vietnam Local Index. Sau kỳ rà soát, danh mục của VNM ETF tiếp tục gồm 55 cổ phiếu và một chứng chỉ quỹ. Hoạt động cơ cấu danh mục dự kiến được hoàn tất trong phiên giao dịch ngày 18/9.

MarketVector Vietnam Local Index là chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF). Tại ngày 10/9/2026, quy mô danh mục của quỹ đạt gần 520 triệu USD, tương đương khoảng 13.500 tỷ đồng.

Theo ước tính, SSB có thể được phân bổ tỷ trọng khoảng 1,76% trong danh mục mới của VNM ETF. Với quy mô quỹ hiện tại, lượng mua SSB ước tính khoảng 9,2 triệu USD, tương đương khoảng 13 triệu cổ phiếu. Đây là dòng tiền dự kiến theo cơ cấu chỉ số, không phải lượng mua đã thực tế hoàn tất.

Trước đó, trong kỳ rà soát tháng 8/2026, MSCI đã bổ sung SSB vào rổ MSCI Frontier Markets Index, hiệu lực từ ngày 1/9/2026. Bộ chỉ số này sử dụng các tiêu chí về vốn hóa, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường để lựa chọn thành phần.

SSB cũng nằm trong danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được bổ sung vào rổ FTSE Global All Cap trong kỳ rà soát bán niên tháng 9/2026, hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Việc này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, kéo theo cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.

Như vậy, trong các kỳ rà soát liên tiếp từ tháng 8 và 9/2026 SSB lần lượt được lựa chọn vào ba bộ chỉ số gồm MSCI Frontier Markets Index, FTSE Global All Cap và MarketVector Vietnam Local Index. Việc xuất hiện đồng thời trong nhiều bộ chỉ số sẽ giúp SSB tăng mức độ hiện diện trong danh mục theo dõi của các quỹ đầu tư quốc tế, đặc biệt là các quỹ đầu tư thụ động và quỹ ETF.

Ở góc độ giao dịch, phiên 15/9 cho thấy thông tin về kỳ cơ cấu đã tạo hiệu ứng tích cực lên SSB khi cổ phiếu tăng trần 6,91% và tổng khối lượng giao dịch lên tới 11,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 240 tỷ đồng. Với mức giá 20.900 đồng/cổ phiếu, vốn hóa SeABank đạt 72.498 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu SSB trong 1 tháng vừa qua

Trước đó, Moody's Ratings đã nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ bản (BCA) của SeABank lên Ba3, nâng Xếp hạng Rủi ro Đối tác (CRR) dài hạn lên Ba2 và điều chỉnh triển vọng của ngân hàng từ "Ổn định" lên "Tích cực".

Bên cạnh đó SeABank cũng vừa được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và cá nhân Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT cũng được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Những đánh giá tích cực này cùng với việc SSB liên tiếp được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế tạo thêm một lớp thông tin tham chiếu về quá trình nâng cao năng lực tài chính, uy tín thương hiệu và vị thế của SeABank trên thị trường.

Việc SSB liên tiếp được lựa chọn vào các bộ chỉ số quốc tế trong các kỳ rà soát gần đây cho thấy cổ phiếu đã đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quy mô vốn hóa, thanh khoản, sự minh bạch và tiềm năng phát triển và từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận tới cộng đồng đầu tư toàn cầu. Đây cũng là một trong những dấu ấn mới trên hành trình nâng cao vị thế của SeABank trên thị trường vốn, song hành với quá trình củng cố nền tảng tài chính, chất lượng quản trị và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.