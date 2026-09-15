close Đăng nhập

PCI 2.0: Từ dữ liệu điều hành đến năng lực cạnh tranh quốc gia

Yến Linh
Yến Linh

PCI 2.0 mở rộng cách đo môi trường kinh doanh bằng việc kết nối dữ liệu về chất lượng điều hành với hiệu quả kinh tế tư nhân. Sự thay đổi này cho thấy cải cách thể chế ngày càng được nhìn như một yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Từ bảng xếp hạng đến công cụ chẩn đoán

Ngày 15.5.2026, đúng một năm sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025.

Báo cáo phản ánh tiếng nói của 5.128 doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành. Đáng chú ý, lần đầu tiên 1.001 hộ kinh doanh cá thể được đưa vào khảo sát chính thức.

Việc mở rộng đối tượng khảo sát cho thấy cách tiếp cận về môi trường kinh doanh đang thay đổi. Câu hỏi không còn đơn giản là chính quyền thực hiện thủ tục nhanh hay chậm, mà rộng hơn: môi trường điều hành có giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường, đầu tư, đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh hay không?

2-49.jpg
PCI 2.0 gồm 9 chỉ số thành phần với 98 chỉ tiêu. Cùng với đó, Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) lần đầu được đưa vào như một thước đo độc lập với 23 chỉ tiêu.

Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, đây là bước trưởng thành về phương pháp luận. PCI không còn đơn thuần để xem “ai hơn ai”, mà trở thành công cụ chẩn đoán, giúp từng địa phương nhận diện điểm nghẽn và xác định hướng cải thiện phù hợp.

Cải cách cần thời gian để tạo ra kết quả

PCI 2025 cho thấy 5 địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành “Tốt” gồm Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Phú Thọ và Quảng Ninh.

Các địa phương này không dựa vào một lợi thế đơn lẻ. Bắc Ninh dẫn đầu về Chính quyền kiến tạo và Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính; Đà Nẵng dẫn đầu về Gia nhập thị trường; Hải Phòng có 7/9 chỉ số thành phần nằm trong nhóm 10 địa phương cao nhất cả nước.

3-41.jpg
Các địa phương thuộc nhóm chất lượng điều hành “Tốt” không ghi điểm nhờ một lợi thế đơn lẻ, mà nhờ khả năng cải thiện tương đối đồng đều trên nhiều chiều cạnh

Những kết quả này cho thấy cải cách hiệu quả đòi hỏi chính quyền cải thiện đồng thời nhiều khâu trong quá trình doanh nghiệp vận hành.

Theo Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, chất lượng điều hành PCI năm 2022 có mối liên hệ chặt chẽ với hiệu quả kinh tế tư nhân BPI năm 2025. Ba địa phương dẫn đầu BPI là TP.HCM, Hà Nội và Quảng Ninh.

Mối liên hệ này cho thấy cải cách thể chế có thể cần nhiều năm để chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực tế của doanh nghiệp. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký VCCI, gọi đây là “độ trễ chính sách”.

Kết quả cuối cùng của cải cách, theo ông Tuấn, không chỉ nằm ở số lượng thủ tục được cắt giảm, mà ở việc khu vực kinh tế tư nhân có thực sự lớn mạnh hơn hay không. Từ đó, trọng tâm cải cách đang dịch chuyển từ tư duy “quản lý doanh nghiệp” sang “nuôi dưỡng doanh nghiệp lớn lên”.

Khi doanh nghiệp biến cải cách thành nội lực

Một môi trường kinh doanh tốt có thể tạo ra cơ hội, nhưng cơ hội chỉ trở thành năng lực cạnh tranh khi doanh nghiệp biến nó thành đầu tư, công nghệ, quản trị và đổi mới.

4-30.jpg
Dây chuyền công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic tại nhà máy Tân Hiệp Phát.

Tân Hiệp Phát là một ví dụ về quá trình tích lũy này trong hơn ba thập kỷ. Doanh nghiệp được thành lập năm 1994, trong bối cảnh Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân mở ra không gian phát triển mới cho khu vực kinh tế tư nhân.

Từ những bước đi đầu tiên, doanh nghiệp lựa chọn hướng phát triển dựa trên đầu tư dài hạn, ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới sáng tạo, số hóa và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Sau 32 năm, từ một cơ sở sản xuất nước giải khát nhỏ, Tân Hiệp Phát đã phát triển thành một trong những doanh nghiệp đồ uống lớn của Việt Nam, hiện vận hành 4 cụm nhà máy với 12 dây chuyền chiết rót vô trùng Aseptic tại các vùng kinh tế trọng điểm.

Năng lực công nghệ, quản trị và chất lượng được tích lũy qua nhiều năm cũng giúp sản phẩm doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các thị trường như Pháp, Hà Lan, Australia và Canada, với các tiêu chuẩn, chứng nhận như FDA, Halal, ISO và HACCP.

Đằng sau sự mở rộng về quy mô là quá trình chuyển đổi từ sản xuất dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên công nghệ, dữ liệu và hệ thống chất lượng; từ cạnh tranh bằng chi phí sang cạnh tranh bằng chất lượng, đổi mới và năng lực vận hành.

5-21.jpg
Ông Nguyễn Duy Hưng: “Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam giúp doanh nghiệp nhìn lại chính mình để minh bạch hơn, quản trị tốt hơn, đầu tư dài hạn hơn và phát triển bền vững hơn”.

“Từ cơ hội được mở ra bởi cải cách thể chế, doanh nghiệp đã biến cơ hội đó thành năng lực cạnh tranh bằng những khoản đầu tư bền bỉ vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng và con người”, ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên HĐQT Tân Hiệp Phát, chia sẻ.

Theo ông Hưng, dữ liệu từ Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam không chỉ hữu ích với cơ quan quản lý trong hoàn thiện thể chế, mà còn giúp doanh nghiệp nhìn lại chính mình, nâng cao chất lượng quản trị và có thêm niềm tin cho những quyết định đầu tư dài hạn.

Câu chuyện này cho thấy quan hệ giữa cải cách thể chế và năng lực doanh nghiệp không phải là mối quan hệ một chiều. Thể chế tạo ra không gian và niềm tin cho đầu tư, nhưng để không gian ấy tạo thành sức mạnh kinh tế, doanh nghiệp phải tự tích lũy năng lực.

Vì vậy, giá trị của PCI 2.0 không chỉ nằm ở việc chỉ ra nơi nào đang làm tốt hay chưa tốt, mà còn ở khả năng giúp chính quyền và doanh nghiệp nhìn thấy mối liên hệ giữa chất lượng điều hành hôm nay với năng lực cạnh tranh trong những năm tới.

Sau hơn hai thập kỷ, tiếng nói của doanh nghiệp đang đi xa hơn việc “chấm điểm” chính quyền. Đó đang trở thành một phần của quá trình xác định Việt Nam cần cải cách ở đâu để doanh nghiệp có thể đầu tư dài hạn, lớn lên và cạnh tranh tốt hơn.

Từ khóa:

#Tân Hiệp Phát #VCCI #Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam #PCI

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Học sinh Edison đi bộ tới trường tại khu đô thị Ecopark. Ảnh: Minh Sơn

Hành trình đến trường giữa xanh tươi của trẻ tại các đại đô thị Ecopark

Năm học mới bắt đầu, hành trình đến trường của trẻ em tại các đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển đang được viết theo một cách khác: trẻ có thể tự lập đi bộ, đạp xe tới lớp; cha mẹ yên tâm bớt đi một hành trình đưa đón, còn tuổi học trò của con bắt đầu từ ký ức về những cung đường đến trường xanh tươi, an toàn và đầy trải nghiệm.

PCI 2.0: Đo chất lượng thể chế để nhìn thấy năng lực cạnh tranh tương lai

PCI 2.0: Đo chất lượng thể chế để nhìn thấy năng lực cạnh tranh tương lai

Một trong những giá trị lớn nhất của dữ liệu PCI 2.0 nằm ở khả năng nhìn xuyên qua hiện trạng để nhận diện những yếu tố có thể quyết định năng lực cạnh tranh trong tương lai. Từ tính minh bạch, khả năng dự báo chính sách đến đổi mới sáng tạo và năng suất, các chỉ số đang giúp kết nối câu chuyện cải cách thể chế với quá trình doanh nghiệp nâng cấp năng lực.

Mưa bão cực đoan: Ngôi nhà hiện đại cần một "lớp bảo vệ" như thế nào?

Mưa bão cực đoan: Ngôi nhà hiện đại cần một "lớp bảo vệ" như thế nào?

Trước bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với những đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh, việc chủ động nâng cấp hệ thống cửa có khả năng chống chịu với thời tiết đang trở thành bài toán ưu tiên hàng đầu của nhiều gia chủ nhằm đảm bảo sự an toàn và không gian sống bình yên cho gia đình.

Đếm ngược đến 15/9: 26 lượng vàng SJC chờ chủ nhân gửi tiết kiệm tại HDBank

Đếm ngược đến 15/9: 26 lượng vàng SJC chờ chủ nhân gửi tiết kiệm tại HDBank

Từ nay đến hết ngày 15/9, khách hàng gửi tiết kiệm tại HDBank vẫn có cơ hội nhận mã dự thưởng cho kỳ quay số cuối với tổng giá trị giải thưởng 26 lượng vàng SJC, trong đó giải đặc biệt lên tới 16 lượng vàng. Khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên App HDBank được nhân đôi số mã dự thưởng theo thể lệ.

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ là trụ sở chính của Tập đoàn Gelex

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ của Gelex đạt chứng nhận LEED Gold

Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council - USGBC) ghi nhận, dự án 27-29 Lý Thái Tổ là một mô hình tiêu biểu về phát triển bền vững, đồng thời thể hiện nỗ lực của Gelex trong việc thúc đẩy chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh hơn.

VinCons chọn “lối đi khó” xây dựng lực lượng cơ hữu 200.000 người để đi đường xa

VinCons chọn “lối đi khó” xây dựng lực lượng cơ hữu 200.000 người để đi đường xa

Hơn 95% lao động tại VinCons là người mới, phần lớn được tuyển từ khu vực nông thôn, miền núi rồi đào tạo từ đầu. Thay vì phụ thuộc vào các tổ đội thời vụ hay chạy đua thu hút nhân sự từ doanh nghiệp khác, VinCons lựa chọn xây dựng lực lượng cơ hữu, dự kiến lên tới 200.000 người, đồng thời đầu tư dài hạn vào con người, máy móc và công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng có năng lực cạnh tranh quốc tế, đảm nhiệm những dự án khó ở nước ngoài.

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Giá trị của một căn hộ cao cấp không chỉ được định hình bởi những tiêu chuẩn được đặt ra trên bản vẽ, mà quan trọng hơn, bởi khả năng hiện thực hóa những tiêu chuẩn ấy trong đời sống thực tế. Với Masterise Homes, điều đó được kiểm chứng qua những dự án đã hoàn thành, những cộng đồng cư dân đã hình thành và trải nghiệm sống tiếp tục được bồi đắp sau bàn giao.

Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh, khách sạn 5 sao LUVIAF kín phòng

Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh, khách sạn 5 sao LUVIAF kín phòng

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến. Tại Quy Nhơn, lượng khách tăng trong dịp lễ, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, vui chơi và nghỉ dưỡng đang tạo thêm sức hút cho thành phố biển trong giai đoạn cao điểm cuối hè.

BIDV và VINASME hợp tác kết nối tài chính số

BIDV và VINASME hợp tác kết nối tài chính số

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc "Kết nối tài chính và xúc tiến cấp tín dụng cho doanh nghiệp SME trên Nền tảng số VINASME".