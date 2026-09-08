Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ của Gelex đạt chứng nhận LEED Gold

Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council - USGBC) ghi nhận, dự án 27-29 Lý Thái Tổ là một mô hình tiêu biểu về phát triển bền vững, đồng thời thể hiện nỗ lực của Gelex trong việc thúc đẩy chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh hơn.

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – là hệ thống đánh giá công trình xanh do U.S. Green Building Council (USGBC) phát triển và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Hệ thống đánh giá nhiều yếu tố như hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, vật liệu, tài nguyên và chất lượng môi trường trong công trình. LEED Gold là một trong bốn cấp độ chứng nhận của hệ thống này.

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ, Hà Nội đạt chứng nhận LEED Gold theo hệ thống LEED v4 BD+C: Core and Shell Development, ghi nhận cách tiếp cận bền vững ngay từ thiết kế, xây dựng đến tổ chức không gian làm việc.

Được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, công trình hướng tới sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng.

Tòa nhà được thiết kế mở, hiện đại cùng việc tích hợp công nghệ tạo điều kiện cho những cách làm việc linh hoạt hơn, tăng khả năng tương tác và kết nối giữa các đội ngũ.

Trải nghiệm làm việc tại 27-29 Lý Thái Tổ.

Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ trên thị trường văn phòng. Các công trình xanh không còn chỉ được nhìn từ góc độ tiết kiệm năng lượng hay giảm tác động môi trường, mà ngày càng gắn với chất lượng không gian, sức khỏe, sự thoải mái và trải nghiệm của người sử dụng.

Tiếp nối định hướng xây dựng môi trường làm việc bền vững

Đây không phải công trình đầu tiên của Gelex đạt chứng nhận LEED. Trước đó, Gelex Tower tại 52 Lê Đại Hành đã đạt LEED Platinum v4.1 - cấp độ cao nhất trong hệ thống LEED dành cho công trình đã đi vào vận hành. Tòa nhà đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, vật liệu, chất lượng không khí và môi trường làm việc.

Việc tiếp tục đạt LEED Gold tại 27-29 Lý Thái Tổ cho thấy các tiêu chuẩn về phát triển bền vững đang từng bước được Gelex đưa vào chính những không gian gắn trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp.

Văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn LEED Gold là cách Gelex kiến tạo môi trường làm việc bền vững.

Với Gelex, một công trình xanh không chỉ được đánh giá tại thời điểm hoàn thành. Giá trị dài hạn còn nằm ở cách không gian đó được vận hành và sử dụng để hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn, kết nối thuận lợi hơn và có thêm điều kiện để sáng tạo, học hỏi và phát triển.

27-29 Lý Thái Tổ vì thế không chỉ là một tòa nhà đạt LEED Gold, mà còn là một phần trong cách Gelex xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả và bền vững cho chặng đường phát triển tiếp theo.