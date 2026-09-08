close Đăng nhập

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ của Gelex đạt chứng nhận LEED Gold

Yến Linh
Yến Linh

Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council - USGBC) ghi nhận, dự án 27-29 Lý Thái Tổ là một mô hình tiêu biểu về phát triển bền vững, đồng thời thể hiện nỗ lực của Gelex trong việc thúc đẩy chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh hơn.

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ là trụ sở chính của Tập đoàn Gelex
Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ là trụ sở chính của Tập đoàn Gelex

LEED – Leadership in Energy and Environmental Design – là hệ thống đánh giá công trình xanh do U.S. Green Building Council (USGBC) phát triển và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Hệ thống đánh giá nhiều yếu tố như hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, vật liệu, tài nguyên và chất lượng môi trường trong công trình. LEED Gold là một trong bốn cấp độ chứng nhận của hệ thống này.

Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ, Hà Nội đạt chứng nhận LEED Gold theo hệ thống LEED v4 BD+C: Core and Shell Development, ghi nhận cách tiếp cận bền vững ngay từ thiết kế, xây dựng đến tổ chức không gian làm việc.

Được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, công trình hướng tới sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng.

Được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A, công trình hướng tới sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và hiệu quả sử dụng.

Tòa nhà được thiết kế mở, hiện đại cùng việc tích hợp công nghệ tạo điều kiện cho những cách làm việc linh hoạt hơn, tăng khả năng tương tác và kết nối giữa các đội ngũ.

092902-4695.jpg
Trải nghiệm làm việc tại 27-29 Lý Thái Tổ.

Đây cũng là xu hướng ngày càng rõ trên thị trường văn phòng. Các công trình xanh không còn chỉ được nhìn từ góc độ tiết kiệm năng lượng hay giảm tác động môi trường, mà ngày càng gắn với chất lượng không gian, sức khỏe, sự thoải mái và trải nghiệm của người sử dụng.

Tiếp nối định hướng xây dựng môi trường làm việc bền vững

Đây không phải công trình đầu tiên của Gelex đạt chứng nhận LEED. Trước đó, Gelex Tower tại 52 Lê Đại Hành đã đạt LEED Platinum v4.1 - cấp độ cao nhất trong hệ thống LEED dành cho công trình đã đi vào vận hành. Tòa nhà đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, vật liệu, chất lượng không khí và môi trường làm việc.

Việc tiếp tục đạt LEED Gold tại 27-29 Lý Thái Tổ cho thấy các tiêu chuẩn về phát triển bền vững đang từng bước được Gelex đưa vào chính những không gian gắn trực tiếp với hoạt động của doanh nghiệp.

Văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn LEED Gold là cách Gelex kiến tạo môi trường làm việc bền vững.

Văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn LEED Gold là cách Gelex kiến tạo môi trường làm việc bền vững.

Với Gelex, một công trình xanh không chỉ được đánh giá tại thời điểm hoàn thành. Giá trị dài hạn còn nằm ở cách không gian đó được vận hành và sử dụng để hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn, kết nối thuận lợi hơn và có thêm điều kiện để sáng tạo, học hỏi và phát triển.

27-29 Lý Thái Tổ vì thế không chỉ là một tòa nhà đạt LEED Gold, mà còn là một phần trong cách Gelex xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả và bền vững cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Từ khóa:

#Tòa nhà 27-29 Lý Thái Tổ #Gelex LEED Gold #USGBC #phát triển bền vững #xây dựng xanh #dự án Lý Thái Tổ #Gelex

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

VinCons chọn “lối đi khó” xây dựng lực lượng cơ hữu 200.000 người để đi đường xa

VinCons chọn “lối đi khó” xây dựng lực lượng cơ hữu 200.000 người để đi đường xa

Hơn 95% lao động tại VinCons là người mới, phần lớn được tuyển từ khu vực nông thôn, miền núi rồi đào tạo từ đầu. Thay vì phụ thuộc vào các tổ đội thời vụ hay chạy đua thu hút nhân sự từ doanh nghiệp khác, VinCons lựa chọn xây dựng lực lượng cơ hữu, dự kiến lên tới 200.000 người, đồng thời đầu tư dài hạn vào con người, máy móc và công nghệ, hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng có năng lực cạnh tranh quốc tế, đảm nhiệm những dự án khó ở nước ngoài.

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Masterise Homes: Khi những chuẩn mực cao cấp được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế

Giá trị của một căn hộ cao cấp không chỉ được định hình bởi những tiêu chuẩn được đặt ra trên bản vẽ, mà quan trọng hơn, bởi khả năng hiện thực hóa những tiêu chuẩn ấy trong đời sống thực tế. Với Masterise Homes, điều đó được kiểm chứng qua những dự án đã hoàn thành, những cộng đồng cư dân đã hình thành và trải nghiệm sống tiếp tục được bồi đắp sau bàn giao.

Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh, khách sạn 5 sao LUVIAF kín phòng

Quy Nhơn hút khách dịp Quốc khánh, khách sạn 5 sao LUVIAF kín phòng

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày tiếp tục thúc đẩy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến. Tại Quy Nhơn, lượng khách tăng trong dịp lễ, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, vui chơi và nghỉ dưỡng đang tạo thêm sức hút cho thành phố biển trong giai đoạn cao điểm cuối hè.

BIDV và VINASME hợp tác kết nối tài chính số

BIDV và VINASME hợp tác kết nối tài chính số

Ngày 25/8, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc "Kết nối tài chính và xúc tiến cấp tín dụng cho doanh nghiệp SME trên Nền tảng số VINASME".

Vinamilk đón tuổi 50 bằng gần 90.000km gắn kết của người lao động trên cả nước

Vinamilk đón tuổi 50 bằng gần 90.000km gắn kết của người lao động trên cả nước

Từ những trang trại, nhà máy, kho vận đến văn phòng khắp cả nước, hơn 1.500 người Vinamilk đã cùng hoàn thành gần 90.000km trong giải chạy chào mừng 50 năm thành lập công ty. Không chỉ là hoạt động thể thao, đây còn là câu chuyện về một tập thể nhiều thế hệ, nhiều vị trí công việc cùng chia sẻ niềm tự hào, tinh thần sống khỏe và sự gắn kết đã làm nên hành trình 50 năm của Vinamilk.

Phường Sa Pa đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số cùng IGB Group

Phường Sa Pa đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số cùng IGB Group

Ngày 24/8, tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần IGB (IGB Group) phối hợp với UBND phường Sa Pa triển khai các nội dung hợp tác về chuyển đổi số, hướng tới ứng dụng công nghệ trong quản lý, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, du khách.

BAC A BANK tiếp tục được vinh danh tại ASEAN Award 2026

BAC A BANK tiếp tục được vinh danh tại ASEAN Award 2026

BAC A BANK vừa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2026, trong khi Anh hùng Lao động Thái Hương – Tổng Giám đốc BAC A BANK nhận danh hiệu Top 10 Nhà Lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2026, tiếp nối dấu ấn của ngân hàng tại giải thưởng này năm 2024.

OCB Smart Merchant: Giải bài toán quản lý dòng tiền cho hộ kinh doanh

OCB Smart Merchant: Giải bài toán quản lý dòng tiền cho hộ kinh doanh

Thông qua việc tích hợp nền tảng OCB Smart Merchant trên ứng dụng OCB OMNI, ngân hàng Phương Đông (OCB) cung cấp giải pháp giúp hộ kinh doanh mở tài khoản trực tuyến, tách biệt dòng tiền cá nhân, theo dõi doanh thu, kiểm soát giao dịch và chuẩn hóa hoạt động quản lý trên một nền tảng số.

ROX Living kiến tạo những đô thị mang sức bật tương lai, gia tăng giá trị bền vững

ROX Living kiến tạo những đô thị mang sức bật tương lai, gia tăng giá trị bền vững

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi nhà đầu tư ngày càng đặt trọng tâm vào giá trị thực, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và khả năng gia tăng tài sản, ROX Living đang khẳng định vị thế là một trong những nhà phát triển bất động sản tiên phong với chiến lược bài bản, tầm nhìn dài hạn và danh mục dự án trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Thanh Xuan Valley: Khi hạ tầng chiến lược mở rộng giá trị cho miền xanh nguyên bản

Thanh Xuan Valley: Khi hạ tầng chiến lược mở rộng giá trị cho miền xanh nguyên bản

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mạng lưới hạ tầng chiến lược đang từng bước định hình vị thế mới cho Thanh Xuan Valley: từ một miền an trú tại cửa ngõ Thủ đô đến một điểm đến nằm trên hành lang kết nối Hà Nội, cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài và các cực kinh tế trọng điểm phía Bắc.