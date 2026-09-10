Mưa bão cực đoan: Ngôi nhà hiện đại cần một "lớp bảo vệ" như thế nào?

Trước bối cảnh thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp với những đợt mưa lớn kèm gió giật mạnh, việc chủ động nâng cấp hệ thống cửa có khả năng chống chịu với thời tiết đang trở thành bài toán ưu tiên hàng đầu của nhiều gia chủ nhằm đảm bảo sự an toàn và không gian sống bình yên cho gia đình.

Chủ động nâng cấp "lớp bảo vệ" của ngôi nhà

Mỗi khi mùa mưa bão gõ cửa, cửa và vách kính luôn là những vị trí chịu áp lực nặng nề nhất do tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài. Thực tế tại nhiều công trình cho thấy, hệ thống cửa kém chất lượng hoặc đã xuống cấp qua thời gian thường dễ gặp tình trạng như nước tạt qua mép cửa làm hư hỏng sàn gỗ, gió lùa qua khe hở gây tiếng ồn, hay phụ kiện bị xệ cánh khiến việc vận hành trở nên mất an toàn.

Chính vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, khả năng chịu lực, độ kín nước, kín khí và tính bền vững ngày càng được xem là tiêu chí khi lựa chọn giải pháp cửa cho các công trình nhà phố, biệt thự. Thấu hiểu những vấn đề thực tế đó của người tiêu dùng, Eurowindow đã nghiên cứu và phát triển hai hệ cửa nhôm thế hệ mới EA63 và EA68i, thiết lập những tiêu chuẩn mới về khả năng bảo vệ công trình trước thiên tai.

Hệ cửa nhôm không cầu EA63: "Lớp giáp" kiên cố, tăng độ vững chắc

Cửa nhôm EA63 có độ bền cao, giúp kéo dài tuổi thọ cho công trình

Nâng cấp từ nền tảng EA55 quen thuộc, EA63 sở hữu chiều rộng khung bao tăng từ 55 mm lên 63,2 mm bằng hợp kim nhôm 6063-T5 cao cấp. Kết cấu này giúp bộ cửa đứng vững vàng trước áp lực gió giật cấp cao mà không lo cong vênh hay biến dạng. Điểm đắt giá của EA63 còn nằm ở hệ thống mi chắn nước, ngưỡng chuyên dụng có độ dốc thoát nước tối ưu kết hợp gioăng EPDM cải tiến, giúp sản phẩm đạt độ kín nước lên tới 600 Pa, hạn chế tối đa tình trạng rò rỉ nước vào không gian bên trong. Bên cạnh đó, nhờ thiết kế rãnh phụ kiện theo tiêu chuẩn Euro-Groove, EA63 dễ dàng tương thích với nhiều thương hiệu phụ kiện quốc tế cao cấp như Roto, Giesse, GQ, Siegenia, hỗ trợ đa dạng phương án mở và giữ cho mặt phẳng cửa luôn gọn gàng, tinh tế.

Hệ cửa nhôm có cầu EA68i: "Lớp lá chắn" an tâm cho biệt thự và công trình hạng sang

Đối với những công trình đòi hỏi tiêu chuẩn bảo vệ khắt khe hơn như biệt thự hay căn hộ cao cấp tại các vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của tâm bão, hệ cửa EA68i lại mang đến một “lớp thiết giáp” vượt trội.

Hệ cửa nhôm có cầu cách nhiệt EA68i mang đến không gian sống luôn khô ráo, yên tĩnh và an toàn cho nhiều gia đình.

Với độ dày khung cửa được tăng từ 60mm lên 68mm cùng kết cấu 3 tầng gioăng, EA68i tạo ra rào cản kiên cố chống lại sự xâm nhập của nước mưa và gió lùa. Đặc biệt, sản phẩm tích hợp cầu cách nhiệt Polyamide rộng 24mm, tăng 50% so với thế hệ trước, kết hợp khả năng lắp kính dày tới 49mm. Sự kết hợp này mang lại hiệu quả cách âm vượt trội lên tới 47 dB, giúp hạn chế tối đa tiếng ồn của mưa bão, trả lại không gian tĩnh lặng cho gia chủ.

Sự đồng bộ của hệ phụ kiện Siegenia nhập khẩu từ Đức cũng đảm bảo cho EA68i khả năng vận hành êm ái, đằm tay và bền bỉ qua nhiều năm tháng. Nhờ kết hợp giữa độ vững chắc, khả năng kín nước, kín khí và cách nhiệt, EA68i phù hợp với biệt thự, nhà phố, căn hộ cao cấp và những công trình đặt ra yêu cầu cao về độ bền, tiện nghi trước điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt.

Nhằm hỗ trợ các gia đình chủ động gia cố “lớp bảo vệ” cho tổ ấm trước khi thời tiết bất lợi diễn ra, Eurowindow đang triển khai chương trình khuyến mãi “Siêu phẩm sang – Ưu đãi vàng” trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ hôm nay đến hết ngày 15/09/2026, khách hàng ký hợp đồng mua các sản phẩm thuộc hệ nhôm EA63 và EA68i cho nhà riêng sẽ được giảm giá trực tiếp 15% trên tổng giá trị hợp đồng khi hoàn tất thủ tục đặt cọc tối thiểu 30%. Đây được xem là cơ hội vàng để các gia chủ tối ưu hóa chi phí đầu tư, mang lại sự an tâm dài lâu cho ngôi nhà của mình trước mọi diễn biến thất thường của thời tiết.