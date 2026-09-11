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Danh hiệu “Ngân hàng bán lẻ tốt nhất châu Á” lần đầu tiên được trao cho một ngân hàng Việt Nam

Yến Linh
Yến Linh

Khi 94% giao dịch được thực hiện qua kênh số, dịch vụ ngân hàng ngày càng hiện diện sâu hơn trong đời sống hằng ngày của khách hàng.

Đây là dấu ấn tiêu biểu trong chiến lược bán lẻ của HDBank, bên cạnh quy mô, sức mạnh hệ sinh thái, độ phủ thị trường - những yếu tố góp phần đưa HDBank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á 2026” (Asia’s Best Retail Bank) do Tổ chức quốc tế Euromoney vinh danh.

Cùng với danh hiệu cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ ở khu vực châu Á, HDBank đồng thời được trao hai giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” (Vietnam’s Best Retail Bank) và “Ngân hàng dành cho SME tốt nhất Việt Nam” (Vietnam’s Best Bank for SMEs). Ngân hàng cũng góp mặt trong nhóm các ngân hàng tăng trưởng nhanh tại châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.

HDBank là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” do Tổ chức quốc tế Euromoney vinh danh.
HDBank là Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam nhận danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” do Tổ chức quốc tế Euromoney vinh danh.

94% giao dịch trên kênh số, phục vụ hơn 34 triệu khách hàng

Đằng sau bộ ba giải thưởng uy tín này là hành trình của HDBank đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với từng nhu cầu trong cuộc sống: từ tài khoản dành cho sinh viên, giải pháp chi trả lương cho người lao động, nguồn vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất của nông dân đến dịch vụ thanh toán, thu hộ tiền mặt và các tiện ích số khác.

Trong năm 2025, khối lượng giao dịch số của HDBank tăng 45% so với năm trước; 94% tổng số giao dịch được thực hiện qua các kênh số.

Khách hàng có thể mở tài khoản trên nhiều nền tảng, giao dịch thuận tiện, tiếp cận dịch vụ hỗ trợ 24/7 và sử dụng các sản phẩm được thiết kế theo từng nhu cầu. Các gói tài khoản HDBank Pro, HDB SkyOne; thẻ đồng thương hiệu với Vietjet, Petrolimex, ePass; chương trình Happy Di-Payroll hay HDBank Loyalty liên kết SkyJoy đã kết nối dịch vụ ngân hàng với các nhu cầu tài chính của khách hàng.

Chiến lược này tạo nên sự tăng trưởng cả về quy mô lẫn chiều sâu. Chỉ trong một năm, số khách hàng bán lẻ của HDBank tăng gần 35%, từ 6,3 triệu lên 8,5 triệu người. Cùng với cơ sở khách hàng mở rộng nhanh, số sản phẩm bình quân trên mỗi khách hàng ở mức 2,25, phản ánh khả năng thấu hiểu nhu cầu và xây dựng quan hệ lâu dài.

Chất lượng trải nghiệm cũng được đo lường bằng những chỉ số cụ thể. Năm 2025, chỉ số đo lường mức độ hài lòng và sẵn sàng giới thiệu của khách hàng (NPS) đạt 70 điểm, thuộc nhóm “Rất tốt”.

Hiện hệ sinh thái tài chính gồm HDBank, Vikki Bank và HD SAISON hiện đang phục vụ hơn 34 triệu khách hàng. Cùng với các kênh số, mạng lưới gần 380 điểm giao dịch ngân hàng và hơn 27.000 điểm giao dịch tài chính đã tạo nên năng lực kết nối rộng lớn, giúp ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính đến nhiều nhóm khách hàng.

Đại diện HDBank nhận giải “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” và 03 giải thưởng uy tín khác cho HDBank do Euromoney vinh danh, tại Singapore ngày 10/9/2026.
Đại diện HDBank nhận giải “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” và 03 giải thưởng uy tín khác cho HDBank do Euromoney vinh danh, tại Singapore ngày 10/9/2026.

Nền tảng tăng trưởng đưa HDBank vươn tầm khu vực

Nền tảng bán lẻ vững chắc tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh tích cực. Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản HDBank đạt 1,045 triệu tỷ đồng, tăng 12,3% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 698.355 tỷ đồng, tăng 18,76%. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%.

Những kết quả này được củng cố thêm bởi đánh giá độc lập từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế. Fitch Ratings lần đầu xếp hạng nhà phát hành dài hạn của HDBank ở mức BB-, triển vọng “Ổn định” - thuộc nhóm cao nhất dành cho các ngân hàng Việt Nam; Moody’s nâng triển vọng xếp hạng HDBank lên “Tích cực”.

Ở phân khúc SME, HDBank phát triển mô hình tài trợ chuỗi giá trị, kết nối doanh nghiệp với các đối tác đầu chuỗi, nhà cung cấp, nhà phân phối và đại lý. Ngân hàng đồng thời mở rộng các giải pháp tài chính xanh dành cho năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án đáp ứng tiêu chuẩn môi trường - xã hội.

Theo Euromoney, HDBank nổi bật nhờ khả năng phát triển ngân hàng bán lẻ ở quy mô lớn, dựa trên sự kết hợp giữa năng lực số, độ phủ sâu tại thị trường Việt Nam, sức mạnh hệ sinh thái và định hướng tài chính toàn diện.

Danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” lần đầu tiên được trao cho một ngân hàng Việt Nam.
Danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” lần đầu tiên được trao cho một ngân hàng Việt Nam.

Được tổ chức từ năm 1992, Euromoney Awards for Excellence là một trong những giải thưởng lâu đời và có uy tín của ngành tài chính - ngân hàng toàn cầu. Việc HDBank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á” không chỉ ghi nhận một chiến lược bán lẻ hiệu quả, mà còn đánh dấu bước tiến mới của ngân hàng Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực.

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Từ khóa:

#Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất châu Á #HDBank #Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

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