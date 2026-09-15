Kiến tạo KCN bền vững - Dấu ấn quản lý vận hành của IMC

Trong một khu công nghiệp (KCN), cây xanh không chỉ tạo cảnh quan hay cải thiện vi khí hậu. Khi KCN đi vào vận hành, việc chăm sóc, duy trì và tối ưu nguồn lực từ mảng xanh cũng đặt ra những yêu cầu mới với đơn vị quản lý vận hành.

Quản lý vòng đời mảng xanh tại các KCN do IMC vận hành

Trong quy hoạch KCN, cây xanh là một trong những cấu phần được chủ đầu tư bố trí theo quy định, góp phần tạo cảnh quan và cải thiện điều kiện môi trường. Khi KCN đi vào hoạt động, để những diện tích này được duy trì ổn định cần một kế hoạch chăm sóc thường xuyên, từ tưới nước, cắt tỉa, xử lý sâu bệnh đến thay thế, bổ sung cây khi cần thiết.

Theo Công ty CP Dịch vụ Quản lý Vận hành Khu công nghiệp IMC (IMC), thực tiễn quản lý vận hành đòi hỏi hiệu quả của mảng xanh phải được đo lường bằng chiến lược tổ chức và duy trì xuyên suốt vòng đời KCN, vượt lên trên con số diện tích ban đầu.

Từ quá trình vận hành thực tế, việc chủ động rà soát không gian, bổ sung cây xanh tại những khu vực phù hợp và tổ chức chăm sóc thường xuyên có thể góp phần gia tăng độ phủ xanh của KCN theo thời gian.

Tại các KCN do IMC quản lý vận hành, quy mô diện tích cây xanh hiện hữu cho thấy phần việc này không dừng ở khâu duy trì. KCN Bỉm Sơn có khoảng 24,04 ha đất cây xanh, chiếm 14,7% tổng diện tích KCN; KCN Tân Trường có 27,03 ha, chiếm 13,6%.

IMC cũng xây dựng kế hoạch chăm sóc, theo dõi tình trạng cây và tổ chức bảo dưỡng định kỳ. Việc chăm sóc, bổ sung hay thay thế cũng được tính toán theo điều kiện thực tế của từng KCN, từ khí hậu, thổ nhưỡng đến cảnh quan và không gian giao thông.

Việc lựa chọn, chăm sóc và duy trì cây xanh phù hợp góp phần nâng cao chất lượng không gian KCN. Nguồn ảnh: ROX Group

Bên cạnh những loại cây như ban tím, sưa, keo, cọ, một số giống có tán rộng như móng bò, Osaka, bằng lăng được bổ sung tại những khu vực phù hợp, góp phần tạo bóng mát và duy trì cảnh quan.

“Việc bố trí diện tích cây xanh là một yêu cầu trong quy hoạch và phát triển KCN. Nhưng để mảng xanh phát huy giá trị trong suốt vòng đời KCN, công tác quản lý, chăm sóc và duy trì trong quá trình vận hành cũng rất quan trọng. Từ lựa chọn cây phù hợp, chăm sóc, cắt tỉa đến xử lý phụ phẩm, mỗi khâu đều có thể được tính toán để sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn và hạn chế chất thải”, ông Lê Hồng Quân, Phó Tổng Giám đốc IMC, cho biết.

Từ quy hoạch đến vận hành, mảng xanh vì thế không chỉ được duy trì về mặt cảnh quan mà còn được chăm sóc như một phần của hệ thống vận hành KCN. Việc tổ chức chăm sóc định kỳ, kiểm soát sinh trưởng và xử lý phụ phẩm phù hợp giúp không gian xanh được duy trì ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên trong suốt quá trình KCN hoạt động.

Từ mảng xanh đến kết nối nguồn lực

Từ hoạt động chăm sóc cây xanh, IMC cũng đặt vấn đề sử dụng hiệu quả những nguồn lực phát sinh trong quá trình vận hành. Một trong những hướng được công ty nghiên cứu, khuyến khích là tái sử dụng lá cây và phụ phẩm xanh làm phân hữu cơ, qua đó giảm lượng chất thải phải đưa ra ngoài.

“Với KCN, kinh tế tuần hoàn không nhất thiết bắt đầu từ những mô hình lớn. Ngay trong các hoạt động vận hành thường ngày, nếu xác định được dòng vật chất nào có thể giảm sử dụng, tái sử dụng hoặc quay trở lại chu trình, chúng ta đã có thể tạo ra những vòng tuần hoàn đầu tiên”, Đại diện IMC chia sẻ.

Cách tiếp cận này được mở rộng sang các nguồn lực khác. Hệ thống chiếu sáng tại các KCN được chuyển đổi sang đèn LED, giúp tiết giảm khoảng 5% chi phí điện cho hệ thống chiếu sáng mỗi năm. Với các doanh nghiệp trong KCN, IMC tư vấn và hỗ trợ kết nối triển khai điện mặt trời mái nhà. Một số doanh nghiệp như Tinh Lợi, Kuroda Kagaku, An Phát, Ngọc Nghĩa… đã triển khai hệ thống này.

IMC đã tư vấn, hỗ trợ kết nối để nhiều công ty trong KCN triển khai hệ thống điện mặt trời. Nguồn ảnh: ROX Group

Trong quản lý môi trường, các chỉ số quan trắc nước thải, khí thải được theo dõi theo thời gian thực thông qua giải pháp quản lý vận hành KCN thông minh T.SIE do TNTech cung cấp, hỗ trợ đơn vị vận hành theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh.

Từ cây xanh, năng lượng đến môi trường, điểm chung trong cách làm của IMC là chủ động nhận diện bài toán và kết nối nguồn lực phù hợp để giải quyết, thay vì chỉ duy trì những công việc vận hành thường nhật.

Là thành viên của ROX Key, hệ sinh thái dịch vụ và vận hành thuộc ROX Group, IMC có thêm nền tảng kết nối các nguồn lực về công nghệ và dịch vụ trong quá trình triển khai các giải pháp tại KCN.

Ở góc độ quản lý vận hành, một KCN bền vững không chỉ được tạo nên từ những yêu cầu đặt ra trong quy hoạch, mà còn được duy trì qua những công việc diễn ra mỗi ngày: một hàng cây được chăm sóc đúng cách, phụ phẩm được tìm cách tái sử dụng, năng lượng được sử dụng hiệu quả hơn hay các chỉ số môi trường được theo dõi thường xuyên.

Đó cũng là cách IMC tạo dấu ấn trong quản lý vận hành KCN: chủ động hơn trong từng công việc và kết nối tốt hơn các nguồn lực, từng bước đưa những mục tiêu về KCN bền vững vào thực tế.