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Hành trình đến trường giữa xanh tươi của trẻ tại các đại đô thị Ecopark

Yến Linh
Yến Linh

Năm học mới bắt đầu, hành trình đến trường của trẻ em tại các đại đô thị do nhà sáng lập Ecopark phát triển đang được viết theo một cách khác: trẻ có thể tự lập đi bộ, đạp xe tới lớp; cha mẹ yên tâm bớt đi một hành trình đưa đón, còn tuổi học trò của con bắt đầu từ ký ức về những cung đường đến trường xanh tươi, an toàn và đầy trải nghiệm.

Học sinh Edison đi bộ tới trường tại khu đô thị Ecopark. Ảnh: Minh Sơn
Học sinh Edison đi bộ tới trường tại khu đô thị Ecopark. Ảnh: Minh Sơn
Nhà sáng lập Ecopark là chủ đầu tư các đại đô thị xanh như Ecopark (Hưng Yên), Eco Central Park (Nghệ An), Eco Retreat (Tây Ninh)…

Mỗi dự án được phát triển dựa trên những đặc trưng về khí hậu, thời tiết, địa hình, lối sống, đồng thời nhất quán với triết lý 5E, gồm Eco (sinh thái), Emotion (cảm xúc), Edu-entertainment (Giải trí – Giáo dục), Economic (kinh tế) và Elite (tinh hoa).

Khi trường học không còn là điểm đến ngoài khu đô thị

Trường PTLC Edison nằm giữa thành phố xanh Ecopark. Ảnh: Minh Phương.
Trường PTLC Edison nằm giữa thành phố xanh Ecopark. Ảnh: Minh Phương.

Giáo dục là nền tảng cốt lõi trong định hướng phát triển của Ecopark. Triết lý này hướng tới xây dựng hệ sinh thái sống hài hòa, nơi mỗi người có thể học tập suốt đời, chủ động khám phá, phát huy tiềm năng cá nhân. Giáo dục vì thế không chỉ nằm trong lớp học, mà mở rộng thành hành trình phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, tinh thần; tạo nên những thế hệ tự tin, nhân văn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Trẻ chủ động đi bộ, đạp xe tới trường. Ảnh: Minh Sơn
Trẻ chủ động đi bộ, đạp xe tới trường. Ảnh: Minh Sơn

Với mỗi khu đô thị của Ecopark, trường học không đơn thuần là tiện ích được bổ sung, mà là một phần của đời sống thường nhật. Điều này có thể nhìn thấy rõ trong hệ sinh thái giáo dục tại thành phố xanh Ecopark với những tên tuổi như Edison Schools, Greenfield School, Đại học Anh Quốc BUV, Đại học Y khoa Tokyo cùng nhiều trường mầm non chất lượng.

Tại đây, hình ảnh dễ bắt gặp là những em nhỏ đạp xe, đi bộ, thậm chí nhảy chân sáo tới trường, thay vì bắt đầu ngày mới trên những cung đường đông đúc, khói bụi, thường xuyên ùn tắc. Không gian sống vì thế không chỉ là nơi ở, mà còn trở thành một phần trong hành trình học tập, vận động và khám phá của trẻ.

Cung đường đến trường không vội vã, không tắc đường. Ảnh: Minh Phương.
Cung đường đến trường không vội vã, không tắc đường. Ảnh: Minh Phương.

Khi việc đưa đón không còn chiếm quá nhiều thời gian, cha mẹ cũng có thêm khoảng trống cho công việc, gia đình và những hoạt động tạo ra giá trị khác. Với trẻ, quãng đường từ nhà đến trường cũng trở thành khoảng thời gian để vận động, trò chuyện cùng bạn bè và hình thành những trải nghiệm đầu đời.

“Tôi thấy mình và nhiều cư dân Ecopark có điểm chung là không mất nhiều thời gian đưa đón con. Việc đưa đón con cũng không phải vội vã, thúc giục nhau mỗi sáng. Nó giống như một cuộc tản bộ, dạo chơi, thể dục mỗi ngày”, chị Nguyễn Hồng Nhung, cư dân Sky Oasis, Ecopark chia sẻ.

Trẻ đạp xe giữa công viên để đến trường tại đô thị Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.
Trẻ đạp xe giữa công viên để đến trường tại đô thị Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

Tại đại đô thị Eco Central Park, trường phổ thông liên cấp FPT rộng hơn 27.000 m², quy mô giảng dạy lên tới 2.800 học sinh mỗi năm, đã khai giảng khóa học đầu tiên, góp phần hình thành một hệ sinh thái “sống – học – vui chơi” ngay trong khu đô thị.

Nhờ trường học hiện diện ngay trong không gian sống, việc đưa đón trở nên thuận tiện hơn, đồng thời trẻ có thêm thời gian và không gian để vận động, khám phá và kết nối với cộng đồng.

Đường đến trường xanh mướt, an toàn của học sinh PTLC FPT nằm trong Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.
Đường đến trường xanh mướt, an toàn của học sinh PTLC FPT nằm trong Eco Central Park. Ảnh: Thanh Sơn.

“Từ khi chuyển về Eco Central Park sinh sống, cuộc sống gia đình trở nên vui, khỏe hơn. Các con học tập ngay trong khu đô thị xanh, hình thành những thói quen tích cực từ sớm như gần gũi thiên nhiên, vận động thường xuyên, chủ động khám phá để phát triển cả thể chất, tư duy lẫn kỹ năng xã hội. Đường đến trường của con giờ đây là đi bộ, đạp xe với bạn bè, anh em… Thấy con vui cười, lạc quan, học được nhiều điều là điều mà bậc làm cha mẹ nào cũng muốn”, anh Nguyễn Hữu Kiên, cư dân The Garden 1, Eco Central Park, chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đức Cảnh, Tổng giám đốc DB Group – nhà sáng lập Ecopark, hệ thống trường học tại các khu đô thị không chỉ bổ sung tiện ích giáo dục, mà góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sống dành cho các gia đình hiện đại, nơi chất lượng giáo dục và chất lượng môi trường sống được đặt trên cùng một nền tảng.

Rừng Phượng – Eco Retreat: đặt giáo dục giữa nhịp sống xanh

Mang môi trường sống giúp trẻ chủ động học tập, khám phá, phát huy tiềm năng cá nhân vào khu đô thị Eco Retreat, Ecopark đang phát triển phân khu Rừng Phượng với tiện ích giáo dục đặt ở vị trí trung tâm. Điểm nhấn là trường mầm non rộng 7.000 m² và trường PTLC Edison rộng 22.000 m², quy mô giảng dạy khoảng 3.600 học sinh, dự kiến tuyển sinh từ năm học 2028–2029.

Trường PTLC Edison rộng 22.000 m2 nằm tại trung tâm Rừng Phượng. Ảnh: Edison.
Trường PTLC Edison rộng 22.000 m2 nằm tại trung tâm Rừng Phượng. Ảnh: Edison.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison, cho biết:

“Khi khoảng cách từ nhà đến trường được rút ngắn, thứ thay đổi không chỉ là thời gian di chuyển. Đó còn là cách một đứa trẻ trải nghiệm tuổi thơ. Hãy thử hình dung một buổi sáng của cư dân Rừng Phượng 2 năm tới: 7 giờ sáng, một cậu bé chỉnh lại quai ba lô trước cửa nhà. Mẹ không cần giục: “Nhanh lên con, muộn học bây giờ!”. Bởi trường chỉ cách nhà vài phút di chuyển. Cậu bé có thể cùng bạn bè đi bộ trên những tuyến đường nội khu, hoặc đạp xe đến trường. Một vài phút sau, các em đã có mặt tại cổng trường.

Chiều tan học, hành trình ấy lại diễn ra theo chiều ngược lại. Trường học – khu vui chơi – công viên – những khoảng xanh – căn nhà… tất cả nằm trong cùng một không gian sống. Với người lớn, đó là sự thuận tiện; nhưng với trẻ nhỏ, đó có thể là một phần ký ức tuổi thơ: những buổi sáng cùng bạn đi bộ đến trường, những chiều đạp xe về nhà, cảm giác được tự mình đi học, thay vì cả tuổi thơ gắn với ghế sau của một chiếc ô tô, xe máy”.

Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison. Ảnh: Edison.
Bà Lê Tuệ Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư giáo dục Innochain, Chủ tịch hệ thống trường Edison. Ảnh: Edison.

Cũng theo bà Tuệ Minh, thời gian với lứa tuổi nào cũng rất quý báu. Đặc biệt ở lứa tuổi của các em, mỗi giây phút, mỗi trải nghiệm là cơ hội học tập và nâng cao năng lực. “Có đứa trẻ nhìn thấy một con robot và muốn biết nó hoạt động thế nào. Có đứa trẻ nghe một bản nhạc rồi muốn tự chơi được nó. Có bạn thích tìm hiểu vì sao con người hành xử như vậy. Có bạn nhìn thấy một điều bất tiện trong cuộc sống và cứ nghĩ mãi về cách làm nó tốt hơn. Có bạn muốn kinh doanh. Có bạn muốn kể chuyện. Có bạn thích chăm sóc người khác. Có bạn đơn giản vẫn chưa biết và “chưa biết” cũng là một điều rất thú vị để bắt đầu bởi phía trước vẫn còn rất nhiều điều có thể khiến con bất ngờ về chính mình. Edison đặt giữa khu rừng Eco Retreat sẽ là môi trường đủ rộng và gần gũi để các con có thể dám thử, dám sai và bắt đầu lại trong mỗi giây phút của cuộc đời học sinh”, bà Tuệ Minh nói thêm.

Không gian sống tại Rừng Phượng. Ảnh: ECP
Không gian sống tại Rừng Phượng. Ảnh: ECP

Bên cạnh tiện ích giáo dục đặc biệt và cảnh quan thiết kế thân thiện với trẻ em, Rừng Phượng còn sở hữu phong cách kiến trúc hiện đại với đa dạng loại hình sản phẩm như nhà phố đại lộ, nhà phố vườn, biệt thự song lập và biệt thự đơn lập, diện tích từ 80 m² đến 370 m², đáp ứng nhu cầu đa dạng theo quy mô gia đình, từ gia đình trẻ đến gia đình nhiều thế hệ.

Khách hàng quan tâm phân khu Rừng Phượng, Eco Retreat có thể liên hệ một trong 20 đại lý chính thức để được cung cấp thông tin, hỗ trợ và tư vấn.

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