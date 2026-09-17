Tận hưởng trải nghiệm ẩm thực cùng OCB Mastercard World 2in1

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mỗi cuộc hẹn còn là khoảng thời gian dành cho những người quan trọng. Với thẻ OCB Mastercard World 2in1 của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), những dịp sum vầy mùa Trung thu càng thêm trọn vẹn nhờ ưu đãi hoàn tiền 10% cho chi tiêu ẩm thực, cùng thiết kế 2in1 tích hợp cả tính năng tín dụng và ghi nợ, giúp khách hàng linh hoạt trong quản lý tài chính và dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái ưu đãi cao cấp.

Ẩm thực thêm trọn vị, cuộc hẹn thêm nhiều niềm vui

Khi ẩm thực ngày càng gắn liền với phong cách sống, một bữa ăn ngon không còn chỉ xoay quanh món ăn trên bàn. Đó có thể là dịp gia đình quây quần bên mâm cỗ đoàn viên, cuộc gặp gỡ cùng nhóm bạn lâu ngày chưa hội ngộ hay bữa tối cùng đối tác để những câu chuyện công việc được tiếp nối trong không gian thoải mái hơn.

Đồng hành cùng những dịp gặp gỡ ấy, OCB Mastercard World 2in1 mang đến ưu đãi hoàn tiền 10% cho các giao dịch ẩm thực hợp lệ trong và ngoài nước khi thanh toán bằng tính năng tín dụng.

Không dừng ở ẩm thực, tính năng tín dụng còn hoàn tiền 5% cho các khoản chi tiêu du lịch và 0,3% cho các giao dịch hợp lệ khác, với tổng giá trị hoàn tiền lên đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ đó, chiếc thẻ có thể đồng hành cùng nhiều nhu cầu trong đời sống, từ những cuộc hẹn thường ngày đến các kế hoạch nghỉ dưỡng, khám phá.

Chủ động dòng tiền, mở rộng đặc quyền sống

Bên cạnh đó, OCB Mastercard World 2in1 được thiết kế để đáp ứng linh hoạt các nhu cầu tài chính khác nhau. Việc tích hợp đồng thời tính năng tín dụng và ghi nợ trên cùng một chiếc thẻ giúp khách hàng lựa chọn nguồn tiền phù hợp với từng khoản chi. Với những giao dịch cần thêm dư địa tài chính, tính năng tín dụng hỗ trợ chi tiêu trước, thanh toán sau với thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày. Trong khi đó, tính năng ghi nợ cho phép sử dụng trực tiếp nguồn tiền có sẵn trong tài khoản, phù hợp với những khoản chi mà khách hàng muốn kiểm soát trong hạn mức ngân sách của mình.

Khi thanh toán bằng tính năng ghi nợ, chủ thẻ còn có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng/năm cho các nhóm dịch vụ gắn với phong cách sống như du lịch (vé máy bay, khách sạn) và chăm sóc cá nhân (thời trang, spa, gym). Hai cơ chế hoàn tiền được phân bổ theo từng tính năng, qua đó giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với nhu cầu.

Không chỉ mang lại lợi ích trong chi tiêu hàng ngày, OCB Mastercard World 2in1 còn kết nối chủ thẻ với hệ sinh thái đặc quyền quốc tế của Mastercard. Trong đó, khách hàng có thể nhận ưu đãi giảm đến 20% tại hơn 100 nhà hàng cao cấp thuộc chương trình Mastercard Priceless, cùng các ưu đãi du lịch từ những đối tác như Agoda, Expedia, Qatar Airways và các tập đoàn lưu trú quốc tế gồm Millennium, Wyndham, Langham.

Với những chuyến đi nước ngoài, các tiện ích đi kèm tiếp tục mở rộng sự thuận tiện, từ quyền sử dụng hơn 1.200 phòng chờ thương gia trên toàn thế giới, phí xử lý giao dịch ngoại tệ ưu đãi chỉ 0,9% đến gói bảo hiểm du lịch toàn cầu.

Từ một bữa cơm đoàn viên đến chuyến đi khám phá những vùng đất mới, OCB Mastercard World 2in1 mang đến nhiều hơn một phương thức thanh toán. Sự kết hợp giữa ưu đãi hoàn tiền, khả năng chủ động nguồn tiền và hệ sinh thái đặc quyền giúp chiếc thẻ trở thành một lựa chọn phù hợp với phong cách sống hiện đại - nơi mỗi khoản chi không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.