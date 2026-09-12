Doanh nhân Nguyễn Thị Nga được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động

Ngày 12/9/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng khen của Bộ Công an, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank được trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động. Bên cạnh đó, SeABank và cá nhân bà Nguyễn Thị Nga cũng được Bộ Công an trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Sự kiện vinh dự có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đại điện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP. Hà Nội, các địa phương và đông đảo đối tác trong nước, quốc tế.

Bà Lê Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đại diên Ngân hàng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất

Đây là dấu mốc đặc biệt ghi dấu 32 năm (1994 - 2026) xây dựng và phát triển của SeABank. Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp tích cực của SeABank cho nền kinh tế - xã hội. Trong đó, Huân chương Lao động hạng Nhất trao tặng cho SeABank vì đã có thành tích xuất sắc từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là thành quả chung của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV SeABank qua nhiều thế hệ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Danh hiệu Anh hùng Lao động cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga cùng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank

Đồng thời, Danh hiệu Anh hùng Lao động dành cho doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SeABank vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là sự tôn vinh cao quý đối với những đóng góp nổi bật của Bà trong quá trình xây dựng và phát triển SeABank và các doanh nghiệp do Bà làm lãnh đạo, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga và SeABank được đón nhận những phần thưởng cao quý, đồng thời ghi nhận những đóng góp của bà Nguyễn Thị Nga trong quá trình xây dựng, phát triển SeABank và những đóng góp của Ngân hàng cho kinh tế - xã hội, cộng đồng. Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng bà Nguyễn Thị Nga tiếp tục phát huy tầm nhìn, bản lĩnh và tinh thần tiên phong, cùng SeABank đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, vững bước tiên phong, hiện thực hóa khát vọng toàn cầu, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, phát triển nhanh, bền vững; vì một nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ban lãnh SeABank đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Bên cạnh những dấu ấn về hoạt động và con người, trong buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trao tặng Bằng khen cho SeABank và doanh nhân Nguyễn Thị Nga vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng các cơ quan chức năng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh kinh tế và xây dựng môi trường hoạt động an toàn, lành mạnh.

32 năm kiến tạo nội lực, lấy khách hàng làm trọng tâm

Từ một ngân hàng được thành lập năm 1994 với số vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng, SeABank từng bước xây dựng nền tảng vững chắc về tài chính, công nghệ, quản trị và con người, nhiều năm liên tiếp được Ngân hàng Nhà nước xếp hạng trong nhóm các ngân hàng tốt nhất, được bình chọn top 10 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Hồng Đức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng doanh nhân Nguyễn Thị Nga

Ngay từ những ngày đầu thành lập, SeABank đã xác định khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động. Qua từng giai đoạn phát triển, định hướng này được cụ thể hóa bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đầu tư công nghệ, tối ưu hóa quy trình, củng cố năng lực quản trị, phát triển đội ngũ và xây dựng một nền văn hóa lấy sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng làm nền tảng.

SeABank hiện phục vụ hơn 4,2 triệu khách hàng với tổng tài sản đạt 427.108 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 34.688 tỷ đồng. Năng lực tài chính và chất lượng quản trị của Ngân hàng tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực. Năm 2026, Moody’s duy trì xếp hạng tín nhiệm Ba3 đối với SeABank và nâng triển vọng từ “Ổn định” lên “Tích cực”, cho thấy những chuyển biến tích cực trong nền tảng tài chính, quản trị và khả năng chống chịu của Ngân hàng.

Trên thị trường vốn, cổ phiếu SSB của SeABank niêm yết trên HOSE từ năm 2021 và ngày càng hiện diện rõ nét trong các bộ chỉ số quốc tế. SSB đã được lựa chọn vào rổ VN30, FTSE Global All Cap và MSCI Frontier Markets Index, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao trên thị trường tài chính.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga phát biểu đáp từ tại buổi lễ

Từ nội lực vững vàng đến những giá trị được lan tỏa

Cùng với việc củng cố nền tảng trong nước, SeABank chủ động mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm nâng cao nguồn lực và đồng hành sâu hơn với các mục tiêu phát triển bền vững. Ngân hàng đã thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như IFC, DFC, Proparco, FMO, Norfund, OPEC Fund, AIIB, ADB cùng nhiều quỹ đầu tư quốc tế và huy động gần 1,1 tỷ USD để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, thúc đẩy tài chính toàn diện và các sáng kiến liên quan đến môi trường, khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Tinh thần đồng hành cùng đất nước cũng được thể hiện qua những đóng góp và trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều chương trình an sinh xã hội được SeABank triển khai trong nhiều năm với tổng ngân sách hơn 280 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng và sửa chữa gần 1.800 căn nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trồng và trao tặng hơn 1 triệu cây xanh, đồng thời duy trì chương trình hỗ trợ thường xuyên từ năm 2015 cho 220 học sinh nghèo đến khi các cháu hoàn thành lớp 12. Các chương trình về giáo dục, chăm sóc trẻ em và hỗ trợ cộng đồng được duy trì thường niên, trở thành một phần trong văn hóa hoạt động của Ngân hàng.

Những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, uy tín thương hiệu và đóng góp cho cộng đồng của SeABank cũng được ghi nhận với hơn 380 giải thưởng trong nước và gần 180 giải thưởng quốc tế.

Trở thành điểm tựa vững chắc từ quá khứ đến tương lai, SeABank tiếp tục bước tiếp với tâm thế của một ngân hàng Việt Nam chủ động hội nhập, không ngừng đổi mới và kiến tạo giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng và đất nước.