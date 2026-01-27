Hải Phòng lập khu thương mại tự do 6.200 ha: Giá trị sẽ hình thành ở đâu?

Việc Hải Phòng thành lập khu thương mại tự do quy mô khoảng 6.292 ha là một bước đi kinh tế quan trọng của thành phố cảng trong giai đoạn phát triển mới.

Thông tin này không chỉ mở ra kỳ vọng về tăng trưởng thương mại – logistics, mà còn đặt ra câu hỏi then chốt với thị trường bất động sản: khi nền kinh tế bước sang giai đoạn vận hành ở cấp độ cao hơn, giá trị sẽ được tích lũy ở đâu?

Khu thương mại tự do tác động đến bất động sản theo cách nào

Khu thương mại tự do, động cơ tăng trưởng của những đô thị cảng hàng đầu. (Ảnh iStock)

Ở các đô thị cảng lớn trên thế giới, khu thương mại tự do được xem là hạ tầng kinh tế giúp nâng cấp vai trò của thành phố trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi nhìn từ góc độ này, tác động đến bất động sản thường diễn ra theo nhịp phát triển. Đến khi khu vực thực sự đông và sôi động, hoạt động sản xuất - thương mại - logistics vận hành ổn định giá trị bất động sản sẽ bước vào giai đoạn bùng nổ và thiết lập một mặt bằng giá hoàn toàn mới.

Thứ nhất, khu thương mại tự do làm gia tăng mật độ các hoạt động kinh tế có giá trị cao, đặc biệt trong logistics, thương mại quốc tế, dịch vụ hậu cần, tài chính và các ngành hỗ trợ. Doanh nghiệp và lực lượng lao động chất lượng cao hình thành mạnh hơn. Tuy nhiên, nhu cầu nhà ở không nhất thiết tăng ngay tại chính khu vực đặt khu thương mại tự do.

Thứ hai, bất động sản tích lũy giá trị bền vững hơn tại các khu vực có khả năng chuyển hóa hoạt động kinh tế thành đời sống đô thị. Đây là nơi người lao động, chuyên gia và doanh nghiệp lựa chọn để sinh sống, tiêu dùng và gắn bó lâu dài. Trong nhiều trường hợp, các khu vực này nằm ở khoảng cách đủ thuận tiện để kết nối với các cực sản xuất - logistics, đồng thời có không gian phát triển môi trường sống và hệ dịch vụ đô thị hoàn chỉnh.

Thực tế tại Trung Quốc cho thấy, Khu thương mại tự do Thượng Hải là mô hình tiên phong áp dụng cơ chế “danh mục hạn chế đầu tư” thay cho cấp phép truyền thống. Cách tiếp cận này đã tạo ra đột phá về môi trường kinh doanh và được nhân rộng với 77 biện pháp cải cách trên toàn quốc.

Các mô hình khu thương mại tự do trên thế giới

Thứ ba, các trường hợp thành công cho thấy khu thương mại tự do phát huy hiệu quả rõ rệt khi đi cùng đầu tư đồng bộ vào hạ tầng đô thị, giao thông và dịch vụ công. Tại Thái Lan, hành lang kinh tế phía Đông (EEC) cho thấy khu thương mại tự do có thể trở thành bàn đạp chiến lược cho các ngành mũi nhọn. Với ưu đãi thuế dài hạn, cho phép sở hữu 100% vốn nước ngoài và thủ tục visa nhanh cho chuyên gia, EEC đã phát triển thành trung tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực ô tô điện và điện tử, đồng thời kéo theo sự phát triển của các đô thị dịch vụ xung quanh.

Từ góc nhìn này, khu thương mại tự do đóng vai trò như chất xúc tác cho quá trình đô thị hóa ở cấp độ cao, thay vì là yếu tố tạo biến động ngắn hạn cho thị trường địa ốc.

Hải Phòng lập khu thương mại tự do 6.292 ha: bài toán động lực tăng trưởng mới tại Thủy Nguyên

Tại Việt Nam, khu thương mại tự do đang ở giai đoạn đầu, mang tính thử nghiệm và từng bước hoàn thiện mô hình. Việc Đà Nẵng triển khai khu thương mại tự do quy mô hơn 1.800 ha mở ra cơ hội để thành phố nâng tầm trong chuỗi logistics - thương mại - công nghệ của khu vực.

Tại Hải Phòng, khu thương mại tự do quy mô 6.292 ha, được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Khu được tổ chức thành khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ.

Khu thương mại tự do:

Với thị trường bất động sản, tác động quan trọng của mô hình này nằm ở việc hình thành doanh nghiệp, việc làm và nhu cầu dịch vụ đi kèm. Khi khu thương mại tự do vận hành ổn định, các dòng vốn đầu tư trong nước và nước ngoài có xu hướng gia tăng, tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và mở rộng nhu cầu về mặt bằng sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Trong cấu trúc phát triển của Hải Phòng, Thủy Nguyên với vị thế trung tâm hành chính mới, khu vực này tập trung nhu cầu sinh sống, làm việc, giao dịch và tiêu dùng phát sinh từ quá trình nâng cấp cấu trúc kinh tế của thành phố. Lợi thế của Thủy Nguyên nằm ở khả năng kết nối với lõi đô thị hiện hữu, đồng thời sở hữu dư địa đủ lớn để tổ chức lại nhịp sống đô thị theo hướng dài hạn.

Hoang Huy New City đi cùng tiến trình phát triển mới của Thủy Nguyên. (Ảnh Hoàng Huy)

Hoang Huy New City được nhìn nhận như một dự án đi cùng tiến trình phát triển mới của Thủy Nguyên. Từ dự án tới các khu vực thuộc khu thương mại tự do khoảng 35 phút (14,3 km) trong điều kiện giao thông thuận lợi. Với định hướng đô thị tích hợp, dự án hướng tới việc hình thành nhịp sống, hoạt động thương mại, dịch vụ và các sinh hoạt cộng đồng thường xuyên. Phù hợp với giai đoạn Hải Phòng chuyển trọng tâm sang nâng cao năng lực vận hành đô thị và hệ sinh thái logistics.

Sự xuất hiện của khu thương mại tự do cũng đang làm thay đổi tiêu chí lựa chọn bất động sản. Nhà đầu tư và người mua ở thực quan tâm nhiều hơn đến khả năng hình thành đời sống đô thị: có cư dân sinh sống, có hoạt động kinh tế thường xuyên và dòng người quay lại mỗi ngày. Trong bối cảnh đó, những không gian gắn với trung tâm vận hành mới sẽ là nơi giá trị được tích lũy bền bỉ trong chu kỳ phát triển tiếp theo của Hải Phòng.