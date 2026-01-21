SHB đồng hành cùng ngành du lịch chuyển đổi số

Chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, xanh và bền vững.

Với định hướng đó, vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thúc phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp, trong đó công nghệ, dữ liệu và tài chính số đóng vai trò trụ cột.

Trên cơ sở thế mạnh của mỗi bên, Ngân hàng SHB và Trung tâm Thông tin du lịch sẽ phối hợp triển khai các giải pháp công nghệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. SHB tham gia cung cấp các giải pháp tài chính - ngân hàng số, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương chung của Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoạt động kinh doanh du lịch, tạo thuận lợi và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Đồng thời, hai Bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt sẽ đẩy mạnh các chiến dịch truyền thông du lịch Việt Nam trên các nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội, ấn phẩm đa phương tiện...

Đại diện SHB và Trung tâm Thông tin du lịch ký kết tỏa thuận hợp tác

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia nhấn mạnh: “Mục tiêu của ngành du lịch không chỉ dừng ở tăng trưởng về số lượng, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và tính bền vững trong dài hạn. Du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng cao, do đó yêu cầu đặt ra là phải đẩy mạnh liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương, doanh nghiệp và đối tác”.

Một điểm nhấn trong chương trình hợp tác là hai Bên sẽ ra mắt giải pháp tài chính - du lịch toàn diện, tích hợp trực tiếp trên ứng dụng “Quản trị và kinh doanh du lịch” hỗ trợ đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, hướng dẫn viên và ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel” hỗ trợ du khách tìm hiểu thông tin, đặt phòng, đặt tour, vé máy bay, vé tàu hỏa, vé tham quan, mua sắm... Đây là các ứng dụng cốt lõi nằm trong hệ sinh thái du lịch thông minh của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, với việc kết hợp giải pháp tài chính số từ Ngân hàng SHB cho phép người dùng tiếp cận thông tin du lịch và thực hiện các giao dịch trên một nền tảng thống nhất.

Việc tích hợp các giải pháp tài chính số của SHB vào các ứng dụng du lịch giúp thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hình thành chuỗi dịch vụ khép kín từ cung cấp thông tin, kết nối dịch vụ đến thanh toán và quản lý giao dịch, nâng cao tính minh bạch, an toàn và hiệu quả vận hành của thị trường du lịch. Dữ liệu chính thống được cập nhật thường xuyên giúp du khách tiếp cận thông tin tin cậy; các phản ánh và sự cố được tiếp nhận và xử lý, góp phần bảo đảm quyền lợi khách hàng và nâng cao trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, ứng dụng này là kênh tiếp cận trực tiếp với thị trường trong nước và quốc tế, giảm phụ thuộc vào các nền tảng trung gian, từ đó tối ưu chi phí và doanh thu. Các công cụ quản lý dịch vụ, thanh toán và đối soát minh bạch do SHB cung cấp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và chủ động khai thác dữ liệu khách hàng.

Bà Ngô Thu Hà - Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB cho biết: “Hợp tác song phương giữa Trung tâm Thông tin Du lịch - Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng SHB sẽ góp phần kiến tạo một hệ sinh thái phát triển hiện đại, thông minh, bền vững, gắn với chuyển đổi số, thực thi chiến lược chuyển đổi số quốc gia, nâng cao trải nghiệm cho người dân, du khách và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ nâng hiệu quả quản lý Nhà nước.”

Hợp tác song phương được kỳ vọng góp phần kiến tạo hệ sinh thái du lịch phát triển

Dữ liệu sinh ra từ các hoạt động du lịch sẽ được thu thập, tổng hợp hình thành kho dữ liệu thống nhất theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, từ đó sẽ được phân tích, khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý, phân tích xu hướng thị trường và phát triển sản phẩm, phù hợp với định hướng coi dữ liệu là tài nguyên quan trọng của nền kinh tế số.

SHB cùng Trung tâm Thông tin du lịch sẽ thúc đẩy kết nối giữa dữ liệu, nền tảng công nghệ và dịch vụ thị trường, mở rộng khả năng cung ứng các giải pháp tài chính số cho lĩnh vực du lịch. Các tiện ích như mở tài khoản điện tử (eKYC), thanh toán trực tuyến, quản lý dòng tiền và đối soát giao dịch được tích hợp trên ứng dụng du lịch, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch quản trị tài chính hiệu quả.

Sự hợp tác giữa SHB và Trung tâm Thông tin du lịch đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên nền tảng dữ liệu, công nghệ và tài chính số được tích hợp đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du khách, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển Du lịch Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, xanh và bền vững.