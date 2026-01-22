close Đăng nhập

Trúng ô tô điện VinFast VF5 khi gửi tiết kiệm đầu năm 2026 tại VietinBank

Yến Linh
Yến Linh

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2026, VietinBank tưng bừng triển khai chương trình khuyến mại “Đầu năm gửi lộc - Trúng xe như ý” với tổng giá trị giải thưởng hơn 4 tỷ đồng.

Giải thưởng đặc biệt - Ô tô điện VinFast VF5

Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay với giải thưởng là ô tô điện VinFast VF5, dòng xe điện hiện đại, thân thiện với môi trường. Ngoài ra còn vạn phần thưởng giá trị khác như Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, sổ tiết kiệm, hay tiền chuyển khoản…

Khách hàng chỉ cần tham gia mở mới tiền gửi tiết kiệm hợp lệ trong thời gian triển khai CTKM và đồng thời đang sử dụng/ đăng ký mới gói TKTT của VietinBank sẽ được tham gia chương trình quay số, cơ hội nhận về giải thưởng trị giá tới 1 tỷ đồng:

Giải thưởng
 Nội dung giải thưởng
 Số lượng
 Trị giá/giải (VND)
 Thành tiền (VND)
Đặc biệt
 Ô tô điện VinFast VF5 (đời 2025)
 1
 550.000.000
 550.000.000
Nhất
 Sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng
 3
 50.000.000
 150.000.000
Nhì
 Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng
 20
 5.000.000
 100.000.000
Ba
 Tiền chuyển khoản
 200
 1.000.000
 200.000.000
Tổng cộng
 224
 1.000.000.000

Đầu năm tiết kiệm - Sinh lời an tâm

Bên cạnh chương trình quay số trúng thưởng, khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank trong thời gian triển khai chương trình còn được hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác:

- Nhận tiền mặt hoặc quà tặng tiền mặt/hiện vật lên đến 10 triệu đồng khi gửi tại quầy

fd-tet2026-mocup-01.jpg

- Nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiền online, nhận quyền lợi đổi quà trong hệ sinh thái ưu đãi của VietinBank

- Cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng vào các ngày 05/01, 27/2, 06/3

Các ưu đãi được áp dụng song song, giúp khách hàng vừa an tâm tích lũy, vừa gia tăng giá trị nhận được từ mỗi khoản tiền gửi.

Thời gian và phạm vi áp dụng

- Thời gian khuyến mại: Từ 01/01/2026 - hết ngày 31/3/2026

- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc

fd-tet2026-popup1060x800px.jpg

Thông qua chương trình “Đầu năm gửi lộc -Trúng xe như ý”, VietinBank đồng hành cùng Khách hàng trong hành trình tích lũy tài chính hiệu quả, đồng thời mang đến những giá trị gia tăng thiết thực và cơ hội nhận giải thưởng lớn ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thể lệ chi tiết tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ chi nhánh VietinBank gần nhất. Hotline: 1900 558 868 | Email: contact@vietinbank.vn

Từ khóa:

#Gửi tiết kiệm #VinFast VF5 #VietinBank #khuyến mãi Tết #trúng thưởng

Đừng bỏ lỡ

Thông tin cần biết

Hải Phòng trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển

Hải Phòng trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển

Hải Phòng đang trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển. Khi hạ tầng, cảng biển, dịch vụ cùng tăng tốc, chất lượng sống được nâng lên, dòng vốn đầu tư đổ về mạnh hơn và tạo đà cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, giá trị của một không gian sống không còn nằm ở quy mô hay mật độ, mà bằng chất lượng trải nghiệm sống mỗi ngày. Forest Garden - phân khu mới ra mắt thuộc dự án The Parkland, được phát triển theo tinh thần đó: nơi thiên nhiên, tiện ích và nhịp sống được sắp đặt tinh tế, tạo nên phong cách sống trẻ trung, linh hoạt và đủ chiều sâu để an cư lâu dài.

Newtown Diamond - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư tại Đà Nẵng

Newtown Diamond - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư tại Đà Nẵng

Ngày 17/1, tại Đà Nẵng, lễ giới thiệu dự án Newtown Diamond Đà Nẵng - tòa The Ruby và Newtown Legend với chủ đề “Choir of the Sea - Giai điệu biển xanh” đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư, mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư trong năm mới 2026 tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp của giới tinh hoa tại Đà Nẵng

Xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp của giới tinh hoa tại Đà Nẵng

Sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, tư duy đầu tư sắc bén, lối sống hiện đại và nhu cầu tận hưởng cuộc sống, nhóm khách hàng tinh hoa đang tái định hình thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng mà ở đó, Newtown Diamond là điểm sáng nổi bật nhờ không gian sống đẳng cấp và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.