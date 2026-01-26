Tân Á Đại Thành “đặt viên gạch” lớn cho chiến lược công nghệ cao giai đoạn mới

Năm 2026, Tập đoàn Tân Á Đại Thành tăng tốc chiến lược công nghệ cao, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và xây dựng hệ sinh thái số bền vững.

Hợp tác chiến lược giữa T-ERA và Mobifone Solutions được xem là “viên gạch” hạ tầng quan trọng đầu tiên cho giai đoạn phát triển mới.

Khởi đầu từ hạ tầng kết nối đồng bộ

Ngày 22/1/2026, Tổng công ty Công nghệ cao T-ERA (thuộc Tân Á Đại Thành) và Công ty Cổ phần Giải pháp Số Mobifone (Mobifone Solutions) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước đi cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của Tập đoàn, bắt đầu từ các giải pháp hạ tầng trọng yếu - nền tảng phục vụ vận hành, quản trị và mở rộng quy mô hệ sinh thái đa ngành.

Ông Nguyễn Anh Tú - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tổng Giám đốc T-ERA phát biểu tại sự kiện.

Theo thỏa thuận, hai bên hướng tới triển khai Private Network (mạng riêng), giải pháp kết hợp giữa viễn thông và công nghệ thông tin nhằm đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, độ ổn định và tốc độ truyền dẫn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Song song, loạt ứng dụng thực tiễn dự kiến sớm được triển khai tại các “điểm chạm” trong hệ sinh thái Tập đoàn Tân Á Đại Thành như: giải pháp tiết kiệm năng lượng tích hợp AI cho nhà máy, hệ thống giám sát an ninh, cùng nền tảng IoT cho đô thị thông minh (Smart City).

Ông Nguyễn Anh Tú - Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Tổng Giám đốc T-ERA cho biết: “Định hướng công nghệ của Tân Á Đại Thành không dừng lại ở việc triển khai phần mềm đơn lẻ, mà là xây dựng nền tảng lõi có giá trị dài hạn. Mobifone Solutions là đối tác có năng lực giúp chúng tôi xây dựng hạ tầng này, làm cơ sở để triển khai và nhân rộng các mô hình quản trị số trong tương lai.”

Theo đánh giá, hợp tác giữa T-ERA và Mobifone Solutions không chỉ đáp ứng nhu cầu vận hành trước mắt, mà còn là bước đi mang tính kiến tạo, tạo nền móng để Tập đoàn Tân Á Đại Thành gia tăng năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trong giai đoạn phát triển mới.

“Liveable Genetic - Mã Gen Phồn Vinh”: Công nghệ là nền tảng cốt lõi để phát triển

Sau hơn 33 năm phát triển, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đang tái định hình động lực tăng trưởng theo hướng dài hạn và bền vững. Định hướng này được Tập đoàn gọi tên bằng chiến lược “Liveable Genetic - Mã Gen Phồn Vinh”, trong đó công nghệ được xác định là nền tảng cốt lõi để nâng cấp năng lực quản trị, tối ưu vận hành và tạo ra giá trị khác biệt.

Lễ ký kết Hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Công nghệ cao T-ERA (thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành) và Công ty Cổ phần Giải pháp Số Mobifone (Mobifone Solutions) ngày 22/1.

Theo chiến lược này, Tân Á Đại Thành đầu tư bài bản nhằm xây dựng năng lực công nghệ nội tại, thúc đẩy chuẩn hóa quy trình, số hóa dữ liệu và tự động hóa vận hành trên quy mô toàn hệ sinh thái. Đây được xem là điều kiện nền tảng để Tập đoàn phát triển đồng bộ theo 3 trụ cột: Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản, gia tăng hiệu quả và khả năng nhân rộng.

Trong bối cảnh đó, T-ERA được định vị như “bộ não công nghệ” của Tập đoàn, dẫn dắt lộ trình Chuẩn hóa - Số hóa - Tự động hóa, từng bước chuyển hóa công nghệ từ chi phí vận hành thành tài sản chiến lược, tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Tập đoàn Tân Á Đại Thành.

Lộ trình đến 2030 và hệ giá trị 3T

Sau “viên gạch” nền móng từ hạ tầng kết nối, T-ERA kiên định theo đuổi hệ giá trị cốt lõi 3T gồm: Technology (Dẫn dắt công nghệ), Transformation (Chuyển đổi toàn diện) và Trust (Tiếp nối niềm tin).

Lộ trình phát triển công nghệ của Tập đoàn Tân Á Đại Thành được hoạch định theo 3 giai đoạn đến năm 2030: Kiến tạo nền tảng (2026 - 2027), Tích hợp chuỗi giá trị (2027 - 2028) và Trí tuệ số (2029 - 2030). Với tinh thần hành động “Chuẩn - Nhanh - Nhân rộng”, T-ERA đang cho thấy việc bước chân vào lĩnh vực công nghệ cao là chiến lược tất yếu nhằm nâng tầm năng lực quản trị và tốc độ phát triển của Tập đoàn.

Lễ công bố chiến lược Mã Gen Phồn Vinh của Tập đoàn Tân Á Đại Thành hôm 12/1.

Những bước chuyển mình mạnh mẽ của T-ERA tiếp tục bổ sung dấu mốc cho vị thế và tầm vóc của Tân Á Đại Thành. Hành trình hơn 33 năm phát triển của Tập đoàn đã được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu uy tín, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì trao tặng cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Phương và Giải thưởng Sao Đỏ dành cho Tổng Giám đốc Nguyễn Duy Chính. Đây là minh chứng cho nền tảng nội lực vững vàng, tạo bệ phóng để Tập đoàn Tân Á Đại Thành bước vào giai đoạn phát triển mới với trọng tâm là công nghệ và chuyển đổi số.