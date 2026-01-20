Newtown Diamond - Tâm điểm thu hút nhà đầu tư tại Đà Nẵng

Ngày 17/1, tại Đà Nẵng, lễ giới thiệu dự án Newtown Diamond Đà Nẵng - tòa The Ruby và Newtown Legend với chủ đề “Choir of the Sea - Giai điệu biển xanh” đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư, mở ra cơ hội đón đầu làn sóng đầu tư trong năm mới 2026 tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam.

Bước sang năm 2026, với động lực đến từ các dự án chiến lược của thành phố, nổi bật là trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do, cùng sự tăng trưởng mạnh mẽ của du lịch, bất động sản Đà Nẵng được dự báo sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới, với dòng tiền tiếp tục ưu tiên các sản phẩm ven sông, ven biển có pháp lý rõ ràng, đảm bảo tiến độ và chất lượng, có khả năng khai thác cho thuê. Các nhà đầu tư cũng hướng đến những khu vực còn nhiều dư địa tăng trưởng như khu vực phía Nam, với định hướng mở rộng không gian đô thị Đà Nẵng, phát triển tuyến du lịch Đà Nẵng - Hội An và tuyến giao thông đường thủy trên sông Cổ Cò.

Đáp ứng sự quan tâm của hàng trăm khách hàng, chủ đầu tư đã mang đến những thông tin mới nhất về tòa căn hộ The Ruby và hé lộ những hình ảnh đầu tiên về siêu phẩm Newtown Legend thông qua sự kiện “Choir of the Sea - Giai điệu biển xanh”. Lấy cảm hứng từ những nốt nhạc du dương, trầm bổng, hình ảnh tòa The Ruby và biệt thự sân gôn Newtown Legend được phác họa đối lập. Nếu như tòa căn hộ The Ruby là nốt cao, đại diện cho kiến trúc vươn mình hiện đại, cho nhịp sống năng động, vị thế và khát vọng vươn tầm thì Newtown Legend lại là những nốt trầm sang trọng của phong cách sống thượng lưu trong không gian tinh tế.

Sự kiện giới thiệu Newtown Diamond đầu tiên năm 2026 thu hút đông đảo nhà đầu tư

Các chủ nhân tương lai còn có cơ hội thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa công nghệ LED đỉnh cao với giọng ca nội lực của ca sĩ Dương Hoàng Yến, truyền tải trọn vẹn thông điệp về “bản hòa ca” phong cách sống mà Newtown Diamond hướng đến, nơi thiên nhiên tuyệt mỹ và nhộn nhịp phồn vinh cùng hòa nhịp trên khuông nhạc biển xanh.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến thổi bùng không khí khán phòng với màn trình diễn kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và công nghệ

Anh Trần Minh H. (45 tuổi), nhà đầu tư đến từ TP.HCM tham dự sự kiện cho biết, các sản phẩm đã ra mắt của Newtown Diamond, đặc biệt là tòa The Ruby, có sức hút rất lớn nhờ vị trí mặt biển hiếm có, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác cho thuê linh hoạt. Trong khi đó, dù mới chỉ được hé lộ thông tin, Newtown Legend đã cho thấy định hướng phát triển đột phá, hướng đến phân khúc hạng sang của tổ hợp.

Sở hữu vị trí ngay tại ngã tư Trường Sa - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ôm trọn tầm nhìn khoáng đạt ra bãi biển Mỹ Khê – một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, bao quanh là dòng sông Cổ Cò xanh mát và sân gôn 36 hố tiêu chuẩn thi đấu quốc tế Legend Danang Golf Resort– Top 10 sân gôn tốt nhất Việt Nam, The Ruby nói riêng và Newtown Diamond nói chung được định vị trở thành tâm điểm hoạt động giao thương và kết nối, nơi hội tụ dòng tiền và những cơ hội đầu tư bền vững.

Song song, Newtown Legend – biệt thự sân gôn nằm trong hệ sinh thái Newtown – lại đem đến cho chủ nhân trải nghiệm sống độc bản với hệ tiện ích cao cấp đồng bộ, từ khu phố thương mại sầm uất đến các dịch vụ nghỉ dưỡng – thể thao chuẩn quốc tế… Newtown Legend được định vị theo phong cách sống bền vững, riêng tư và đẳng cấp, nhằm thiết lập chuẩn mực sống mới dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa và giới đầu tư am hiểu giá trị bền vững.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phân hóa và chọn lọc mạnh mẽ, sự ra mắt của phân khu The Ruby cùng những thông tin đầu tiên về Newtown Legend khẳng định tầm nhìn xây dựng hệ sinh thái sống đa tầng giá trị, kết hợp hài hòa giữa an cư - nghỉ dưỡng, kinh doanh lưu trú và tích sản gia tăng giá trị lớn của toàn dự án. Đây được xem là bước đi quan trọng, góp phần định hình diện mạo đô thị của Đà Nẵng và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản trong năm 2026.