Hải Phòng trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển

Hải Phòng đang trên hành trình trở thành siêu đô thị ven biển. Khi hạ tầng, cảng biển, dịch vụ cùng tăng tốc, chất lượng sống được nâng lên, dòng vốn đầu tư đổ về mạnh hơn và tạo đà cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững.

Vì sao các đô thị ven biển ngày càng được lựa chọn?

Nhìn ra thế giới, dễ thấy một điểm chung: nhiều thành phố đáng sống và thịnh vượng đều gắn với sông nước hoặc biển. Mặt nước không chỉ phục vụ giao thương, mà còn mang lại không gian sống thoáng đãng, dễ chịu, giúp con người cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Những siêu đô thị ven biển dẫn dắt tăng trưởng nền kinh tế. (Ảnh Shutter)

Ngày nay, xu hướng này càng rõ nét hơn khi giới siêu giàu sẵn sàng rời xa những khu trung tâm đông đúc để tìm đến những khu vực ven sông, ven biển. Ở đó, họ vẫn kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố, nhưng được tận hưởng môi trường sống trong lành, rộng mở và nhiều trải nghiệm hơn.

Thực tế cho thấy, khi cảng biển và các hoạt động giao thương phát triển, các dịch vụ đi kèm như thương mại, tài chính, du lịch, giải trí cũng dần hình thành. Doanh nghiệp xuất hiện nhiều hơn, việc làm tăng lên, cư dân đổ về sinh sống, tiêu dùng và tích lũy tài sản. Từ đó, các đô thị ven biển mở rộng về quy mô và tạo ra giá trị lâu dài theo thời gian.

Chính vì vậy, bất động sản ven sông, ven biển không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn được xem là tài sản có khả năng giữ giá tốt, bởi quỹ đất loại hình này luôn có giới hạn trong khi nhu cầu ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo Bất động sản nhà ở năm 2025 của Altrata, thế giới hiện có gần 500.000 cá nhân siêu giàu (UHNW) trên thế giới - những người có tài sản ròng vượt quá 30 triệu đô la. Mỗi người sở hữu trung bình ba bất động sản hạng sang. Trong danh mục ấy, nhóm này ưu tiên chất lượng sống bên bờ biển, và thường sở hữu thêm một tài sản gắn với sở thích cá nhân. Đáng nói, nhiều cá nhân trong nhóm này còn nắm giữ danh mục lớn hơn mức trung bình, cho thấy tài sản ven biển đang được coi như một lớp tài sản khan hiếm để vừa sống vừa tích lũy.

Hải Phòng trong nhịp phát triển của siêu đô thị ven biển

Trong lịch sử phát triển đô thị, phần lớn các trung tâm đô thị thành công trên thế giới đều đi theo một quy luật: hạ tầng đi trước, kinh tế theo sau, kéo theo dòng người, hoạt động kinh tế và nhu cầu sử dụng thật. Khi nhịp sống đủ đầy, giá trị bất động sản mới có nền để tích tụ dài hạn.

Thượng Hải phát triển mạnh nhờ lợi thế cảng biển, từ đó hình thành một đô thị sôi động về thương mại, dịch vụ và du lịch. Singapore cũng vậy: năm 2024, cảng xử lý 41,12 triệu TEU, với khoảng 90% là hàng trung chuyển quốc tế, vừa là cửa ngõ giao thương vừa là trung tâm du lịch và dịch vụ của Đông Nam Á. Dubai tận dụng cảng biển và chính sách mở để hút doanh nghiệp toàn cầu, khiến thành phố vừa là nơi làm ăn vừa là điểm đến, và tài sản tăng giá theo thời gian.

Hải Phòng trong quỹ đạo siêu đô thị ven biển. (Ảnh Shutter)

Với Hải Phòng, thành phố hiện là trung tâm cảng biển lớn nhất miền Bắc, sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm 2024 đạt khoảng 190 triệu tấn, trong đó container hơn 7 triệu TEU, nằm trong nhóm top 30 cảng container bận rộn nhất thế giới. Song song, năm 2025 Hải Phòng đón hơn 14 triệu lượt khách du lịch, và mở rộng mô hình du lịch bốn mùa, kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại và giải trí đô thị. Ở góc độ kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Hải Phòng vượt 190.000 tỷ đồng, đưa Hải Phòng vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước, phản ánh sức bền và sự ổn định của nền kinh tế đô thị.

Trên nền tảng đó, Hải Phòng đang dần chuyển mình từ một thành phố công nghiệp - cảng biển sang mô hình đô thị ven biển hiện đại hơn. Đặc biệt, khu vực Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên đang trở thành điểm phát triển mới của Hải Phòng. Việc dịch chuyển trung tâm hành chính, cùng hàng loạt cây cầu kết nối và các trục giao thông mới, mở rộng địa giới phát triển, kéo theo dòng người, nhịp sống, và hoạt động mua sắm, dịch vụ của toàn thành phố.

Hoang Huy New City trong nằm trong cấu trúc lõi phát triển mới Bắc sông Cấm - Thủy Nguyên. (Ảnh Hoàng Huy)

Và Hoang Huy New City nằm ngay cửa ngõ Thủy Nguyên - trung tâm hành chính mới của Hải Phòng, đồng thời nằm trong cấu trúc đô thị ven sông hướng biển, cho thấy sự tương đồng với cách các đô thị cảng trên thế giới hình thành khu lõi mới: dựa trên trục nước, trục giao thương và khả năng tổ chức đời sống đô thị. Khi ba dòng chảy cùng hội tụ, giá trị đô thị được tích lũy, đó là nền tảng để Hoang Huy New City bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.