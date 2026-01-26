PVI - 30 năm: Từ ngọn lửa dầu khí đến định chế bảo hiểm - tài chính tỷ USD vươn tầm quốc tế

Tại Trung tâm Hội nghị Vin Palace Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, PVI đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (23/01/1996 – 23/01/2026) với chủ đề “PVI – 30 năm Tiên phong không giới hạn”.

Sự kiện là dấu mốc đặc biệt quan trọng, ghi dấu hành trình ba thập kỷ hình thành, phát triển và vươn mình mạnh mẽ của một thương hiệu bảo hiểm Việt Nam tiêu biểu, gắn với sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Khởi nguồn từ sứ mệnh bảo vệ các công trình năng lượng quốc gia

Ông Jens Holger Wohlthat – Chủ tịch HĐQT PVI Holdings phát biểu chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập PVI

Ba mươi năm trước, trong bối cảnh những năm đầu đổi mới của đất nước, Công ty Bảo hiểm Dầu khí – PVIC được khai sinh từ “ngọn lửa” của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam – Petrovietnam), với sứ mệnh khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa: bảo đảm an toàn cho các công trình dầu khí quốc gia.

Khởi nghiệp với hơn 30 cán bộ nhân viên, từ một văn phòng nhỏ tại số 10 Điện Biên Phủ (Hà Nội) và nguồn vốn ban đầu 22 tỷ đồng, PVIC từng bước khẳng định vai trò trong hệ sinh thái dầu khí, vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thị trường bảo hiểm năng lượng, từng bước mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

Ông Nguyễn Tuấn Tú - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PVI phát biểu tại buổi lễ

Trải qua những giai đoạn đầy biến động – từ cú sốc toàn cầu sau sự kiện 11/9/2001, các thách thức về tái bảo hiểm quốc tế, đến những bước ngoặt chiến lược mang tính sống còn, – bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và khát vọng tiên phong của con người PVI đã trở thành giá trị xuyên suốt, giúp doanh nghiệp không chỉ đứng vững mà còn bứt phá vươn xa.

Bản lĩnh vượt sóng lớn – mở cánh cửa hội nhập quốc tế

Ông Dương Thanh Francois-Chủ tịch HĐTV Bảo hiểm PVI phát biểu tại buổi lễ

Đầu những năm 2000, trong bối cảnh thị trường bảo hiểm năng lượng quốc tế biến động mạnh, PVI đối mặt với những thử thách sống còn.

Tuy nhiên, bằng chiến lược tự cường, giảm phụ thuộc vào các liên danh truyền thống, PVI đã thiết lập thành công “Hợp đồng tái bảo hiểm Năng lượng” trực tiếp với thị trường Quốc tế tại London (Vương quốc Anh), là hợp đồng đầu tiên và duy nhất cho thị trường Việt Nam đến nay. Là cơ sở để thuyết phục 100% các Nhà thầu và công ty Dầu khí quốc tế tham gia bảo hiểm tại PVIC sau này – một dấu mốc quan trọng đưa PVI hội nhập sâu vào thị trường quốc tế.

Ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của PVI

Năm 2006 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi PVIC cổ phần hóa thành công, chính thức mang tên Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng. Sự kiện cổ phần hóa PVIC là “hiện tượng” trên sàn chứng khoán Việt Nam với “Số lượng người tham dự đông nhất, giá trúng thầu bình quân cao nhất”. PVIC trở thành công ty niêm yết với tên gọi mới “PVI”.

Năm 2010, PVI ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam đầu tiên và duy nhất được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá năng lực tài chính B+.

Đến năm 2011, sự hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và HDI Global SE (CHLB Đức) đã tạo nên PVI Holdings với hệ sinh thái tài chính – bảo hiểm toàn diện gồm: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm và quản lý tài sản mà trong đó Tổng công ty Bảo hiểm PVI là công ty lõi.

Ông Dương Thanh Francois-Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận giải thưởng “General Insurer of the Year” từ ông Yawar Tharia đại diện Tạp chí InsuranceAsia News

Nhờ mô hình này, PVI liên tục bứt phá các cột mốc doanh thu, trở thành doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và duy nhất được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”.

Năm 2019, PVI ghi đậm dấu mốc chuyển giao mô hình quản trị, định hướng kinh doanh giữa PVN và HDI và sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới.

Thế nhưng, đại dịch Covid-19 đã gây đình trệ kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam và ngành bảo hiểm đóng băng trong khủng hoảng. Tuy nhiên với tinh thần “Vượt lên dịch bệnh”, PVI vẫn duy trì hoạt động liên tục, cung cấp dịch vụ không gián đoạn trong suốt 2 năm Covid.

Chính trong giai đoạn tưởng như khó khăn nhất này, PVI lại thành công nhất với tốc độ tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh vượt trội so với các thời kỳ trước, trong đó Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã vững vàng vươn lên số 1 thị trường, cán mốc doanh thu lịch sử 10.000 tỷ đúng vào đỉnh điểm Covid 2021.

Ông Dương Thanh Francois-Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận cúp vinh danh "cột mốc doanh thu 1 tỷ USD" từ Tiến sỹ Edgar Puls - Tổng giám đốc HDI Global SE và ông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch HĐTV PVN

Quy mô – năng lực – vị thế sau 30 năm

Đến năm 2025, sau 30 năm hình thành và phát triển, PVI đã trở thành định chế bảo hiểm - tài chính có tầm vóc trong khu vực. Bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, PVI xác định hai định hướng xuyên suốt: tiếp tục giữ vai trò bảo đảm an toàn cho các công trình trọng điểm và các ngành kinh tế then chốt của quốc gia; chủ động mở rộng không gian phát triển, không chỉ hội nhập mà còn đủ năng lực cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế..

Ông Dương Thanh Francois-Chủ tịch HĐTV và ông Phạm Anh Đức - Tổng giám đốc Bảo hiểm PVI nhận QĐ tăng vốn điều lệ lên 5000 tỷ từ ông Lê Tấn Cận - Thứ trưởng Bộ Tài chính

Trên cơ sở đó, PVI tập trung triển khai ba trọng tâm hành động gồm: phát triển bền vững theo chuẩn mực ESG với quản trị minh bạch và chuẩn mực toàn cầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như một động lực tăng trưởng và đầu tư dài hạn vào con người, coi đây là nền tảng cho sức mạnh và bản sắc doanh nghiệp.

Tập thể Ban lãnh đạo và CBNV PVI chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Ba mươi năm qua đã tạo dựng nền tảng vững chắc cho PVI. Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tiếp tục định hướng phát triển ổn định, bền vững, song hành cùng sự phát triển của ngành năng lượng và nền kinh tế đất nước.