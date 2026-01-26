Vinhomes Golden City hút khách đầu năm 2026 nhờ giá bán và ưu đãi tài chính

Sáng 25/1/2026, sự kiện “Vượng Sắc Hoàng Kim” tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng) thu hút một lượng lớn khách hàng đến từ Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Chỉ sau một vòng tham quan dự án và nghe giới thiệu về loạt ưu đãi “chồng tầng”, nhiều người đã quyết định xuống tiền sở hữu ngay dòng sản phẩm thấp tầng với mức giá “hời hơn chung cư” tại trung tâm giao thương mới phía Nam thành phố Cảng.

Sở hữu thấp tầng Vinhomes dễ hơn mua chung cư

Sự kiện “Vượng Sắc Hoàng Kim” được tổ chức như một triển lãm quy mô lớn. Chương trình mang đến cho khách tham dự một hành trình trải nghiệm, khám phá đầy đủ từ kiến trúc, quy hoạch đến tiềm năng dự án đặt trong bối cảnh đang lên của thị trường bất động sản Hải Phòng.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách hàng là chia sẻ từ đại diện của chủ đầu tư Vinhomes. Những chiến lược phát triển dài hạn và tiềm năng đô thị được phân tích kỹ lưỡng. Cùng với đó là các phiên tư vấn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia, giúp khách hàng hình dung rõ ràng hơn về sản phẩm và quy hoạch tổng thể của Vinhomes Golden City.

Sự kiện “Vượng Sắc Hoàng Kim” thu hút hàng trăm khách hàng tham dự

Sự kiện thu hút đông đảo khách hàng đến từ Hải Phòng, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trong đó, nhóm khách Hà Nội ghi nhận phản hồi tích cực khi tiếp cận dòng sản phẩm liền kề, biệt thự với mức giá khởi điểm chỉ từ 5-6 tỷ đồng/căn. Mức giá được xem là siêu hời đặt trong bối cảnh, tại thị trường Hà Nội, phân khúc căn hộ nội đô tiếp tục duy trì mức giá từ 90-100 triệu đồng/m2, nhiều dự án mở bán mới có giá trên 120 triệu đồng/m2. Trong khi đó tại Hải Phòng, các dự án chung cư tại trung tâm như Hồng Bàng, Lê Chân đã thiết lập mặt bằng giá từ 40-60 triệu đồng/m2.

“Với số vốn khoảng 5 tỷ, tôi chỉ có thể sở hữu được một căn hộ diện tích nhỏ hẹp tại trung tâm Hà Nội, Hải Phòng. Nhưng không ngờ tại thị trường tiềm năng như Dương Kinh, số vốn này lại có thể mua được một căn thấp tầng, trong khu đô thị đủ đầy tiện ích của Vinhomes. Chính sách quá tốt, mức giá quá hời, không thể bỏ lỡ”, chị Thu Minh, (48 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều khách hàng bị thu hút bởi tiềm năng của Vinhomes Golden City nói riêng và Dương Kinh nói chung

Ưu đãi “chồng tầng” kích hoạt làn sóng xuống tiền

Bên cạnh tiềm năng của dự án, loạt ưu đãi “chồng tầng” mà Vinhomes tung ra dịp giáp Tết là động lực khiến nhiều khách hàng không do dự xuống tiền. Đầu tiên là ưu đãi 7,5% giá bán dành cho khách thanh toán sớm. Đối với người mua có tiềm lực tài chính, đây được xem là “phần thưởng” không nhỏ, giúp tối ưu dòng vốn ngay từ đầu chu kỳ. Với nhóm nhà đầu tư dày dạn, đây là biên lợi nhuận ban đầu cực kỳ đáng giá, vì họ có thể sở hữu tài sản ở mức vốn thấp hơn thị trường và chờ nhịp tăng giá trong tương lai.

Đối với nhóm khách cần đòn bẩy tài chính, Vinhomes cũng tạo ra “lá chắn” khi hỗ trợ vay tới 80% giá trị tài sản với lãi suất 0% trong 36 tháng. Ba năm không lo chi phí lãi vay, tương đương một khoảng thời gian tích lũy tài sản mà hoàn toàn không chịu áp lực tài chính. Trong bối cảnh lãi suất đang dần đảo chiều, chính sách này trở thành một điểm tựa an toàn giúp nhà đầu tư yên tâm gia nhập thị trường.

Vinhomes Golden City được phát triển theo mô hình all-in-one với mật độ xây dựng chỉ 27%

Chưa dừng lại ở đó, chương trình “Phú quý đón Tân niên - Thịnh vượng mừng tân gia” đang tạo thêm động lực cho cả nhóm mua ở lẫn đầu tư trung, dài hạn, khi đưa ra mức ưu đãi 4,5% cho nhà liền kề, 5,5% cho biệt thự song lập và đơn lập (áp dụng cho khách hàng về ở sớm). Với khách hàng mong muốn có nhà để ở, kinh doanh ngay trong năm 2026, tiến độ thi công và chính sách độc đáo này của Vinhomes sẽ hiện thực hóa ước mong đó.

Thấp tầng Vinhomes Golden City còn ghi điểm tuyệt đối nhờ lợi thế cùng dòng tiền nhưng sở hữu không gian lớn hơn, chuẩn sống đẳng cấp hơn. Với ngân sách từ 5-6 tỷ, khách hàng thậm chí chưa thể sở hữu một căn hộ cao cấp tại Hà Nội hay ngay tại trung tâm Hải Phòng. Nhưng số tiền này lại mua được một căn nhà 4 tầng tại Vinhomes Golden City, có diện tích sử dụng lên tới 200-250m2. Đi kèm với đó là hệ sinh thái all-in-one với hơn 164 tiện ích, 41ha cây xanh và mặt nước, đáp ứng mọi nhu cầu sống, nghỉ dưỡng, làm việc cho chủ sở hữu.

“So với chung cư, nhà thấp tầng mang lại không gian sống thuận tiện hơn, đồng thời dễ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê. Đặc biệt, tài sản gắn với đất luôn có biên độ tăng giá tốt hơn trong dài hạn. Nếu không giữ căn từ bây giờ, vài tháng nữa dù có tiền cũng chưa chắc còn lựa chọn phù hợp”, anh Nguyễn Toàn, nhà đầu tư từ Hà Nội, nói.

Giá bán cạnh tranh khiến nhà thấp tầng tại Vinhomes Golden City còn dễ hơn mua căn hộ

Sự hình thành nhanh chóng của một đô thị hiện đại giữa tâm điểm của trung tâm mới phía Nam Hải Phòng, đi cùng chính sách tài chính hấp dẫn giúp Vinhomes Golden City chinh phục khách hàng ngay trong lần “chạm mặt” đầu tiên. Nhờ hành động sớm, nhiều khách hàng đã sở hữu dòng sản phẩm thấp tầng đắt giá bậc nhất thị trường Hải Phòng ở vùng giá “chân sóng”, mở ra biên độ sinh lời vượt trội trong chu kỳ tăng trưởng mới.