Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp tổ chức sự kiện vinh danh các ngân hàng, trong đó có SHB vì những đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, góp phần thúc đẩy kinh tế bền vững và nâng cao vai trò của phụ nữ trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với ADB tổ chức Lễ Tổng kết các hoạt động hỗ trợ tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nữ tại Việt Nam; đồng thời vinh danh các đơn vị có đóng góp quan trọng vào sự thành công của các hoạt động hỗ trợ. Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Chương trình Tăng tốc thúc đẩy các doanh nghiệp nữ phát triển tại khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương (WAVES).

Với những đóng góp nổi bật, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh là Ngân hàng có quy mô giải ngân lớn nhất và có lãnh đạo nữ xuất sắc nhất trong dự án Hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch Covid-19 cho các WSMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ). Trước đó, SHB dẫn đầu về tổng số tiền giải ngân khoản vay cho các WSMEs với 1,7 triệu USD, cao nhất trong số 5 ngân hàng tham gia dự án.

"Chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng ADB trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ. SHB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nữ doanh nhân có thể tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực và phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng, việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong kinh doanh không chỉ góp phần nâng cao vị thế của họ mà còn mang lại sự phát triển kinh tế toàn diện và bền vững cho đất nước”, đại diện SHB chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh – Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quốc tế SHB (thứ tư từ trái sang) đại diện Ngân hàng SHB nhận hoa từ ban tổ chức

SHB được biết đến là ngân hàng tiên phong và luôn đồng hành, sát cánh, hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs, đặc biệt là doanh nghiệp nữ chủ. Nhằm hỗ trợ các WSMEs phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh do tác động của dịch bệnh Covid-19, từ cuối năm 2021, SHB đã hợp tác với ADB triển khai chương trình “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19 cho các WSMEs”.

Năm 2023, SHB đã ký hợp đồng hợp tác tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD nhằm phát triển danh mục cho vay SMEs, trong đó ưu tiên các các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. SHB cam kết dành riêng tối thiểu 37,5% giá trị khoản vay để cho vay các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, và ngân hàng sẽ nhận được khoản tài trợ 226.000 USD từ Quỹ Sáng kiến Tài chính dành cho Nữ doanh nhân (We-Fi) và Quỹ Tạo Cơ hội cho Nữ doanh nhân (WEOF) – các sáng kiến tài trợ toàn cầu với mục tiêu mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nữ doanh nhân. Đây là nguồn lực bổ sung quan trọng để SHB tiếp tục phát triển các chính sách, các chương trình cụ thể trong đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs nói chung và khối WSMEs nói riêng.

Đại diện SHB chia sẻ về kinh nghiệm triển khai dự án

Nhiều năm qua, Ngân hàng luôn đồng hành cùng các doanh nhân nữ, nâng bước phụ nữ trên con đường khởi nghiệp. Trong năm 2023, SHB sát cánh cùng Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai từ 2018 đến nay.

Mới đây, SHB cũng phối hợp với ADB tổ chức Chương trình Đào tạo nâng cao nhận thức về giới, khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược phát triển bền vững. Chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy bình đẳng giới mà còn tập trung hỗ trợ nhóm khách hàng nữ – đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ – nhằm tăng cường năng lực, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính và thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong nền kinh tế.

Vững vàng với vị thế là một trong những ngân hàng TMCP tư nhân Top đầu, SHB không ngừng kiến tạo và lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, phát triển đội ngũ doanh nhân tài năng, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.