Giữ nụ cười trọn vẹn suốt chuyến du xuân cùng những ưu đãi xê dịch từ TPBank

Với nhiều người, những ưu đãi đúng lúc từ TPBank đang giúp hành trình du xuân trở nên nhẹ nhàng hơn, để nụ cười xuất hiện ngay từ lúc lên kế hoạch và theo suốt hành trình.

Khởi đầu chuyến đi nhẹ nhàng từ những chặng bay

Trong mọi chuyến du lịch xa, vé máy bay luôn là khoản chi lớn nhất, đặc biệt trong mùa cao điểm lễ Tết. Tuy nhiên, nếu chọn đúng thời điểm và đúng kênh thanh toán, việc đặt vé mùa cao điểm không chỉ diễn ra suôn sẻ mà còn mang đến những ưu đãi bất ngờ.

Chẳng hạn, khi đặt vé máy bay qua Traveloka và thanh toán bằng thẻ TPBank, khách hàng được giảm 500.000 đồng cho đơn vé từ 3.000.000 đồng, áp dụng đến hết ngày 31/01/2026.

Hay trên Trip.com, chủ thẻ TPBank JCB được ưu đãi giảm tới 30% (tối đa 999.000 đồng); trong khi chủ thẻ TPBank Visa sẽ được giảm trực tiếp 1 triệu đồng cho đơn vé từ 8 triệu đồng. Mức ưu đãi này giúp việc chốt lịch trình đầu năm trở nên chủ động và nhẹ nhàng hơn.

Là một trong những khách hàng vừa trải nghiệm ưu đãi trên trong chuyến đi gia đình dịp Tết Dương lịch 2026, anh Hoàng Nam (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà mình quyết định đi Nha Trang khá gấp khi biết được nghỉ dài ngày. Điều khiến mình rất hài lòng là dù đặt vé sát ngày, nhưng nhờ thanh toán bằng thẻ TPBank, tổng chi phí không bị đội lên quá nhiều so với dự tính”.

Không chỉ dừng lại ở các chặng bay, hành trình của chủ thẻ TPBank còn được nối dài bằng loạt ưu đãi di chuyển ra sân bay và đi lại trong suốt chuyến đi. Cụ thể, khi thanh toán bằng thẻ TPBank trên ứng dụng GrabCar, khách hàng nhận được ưu đãi giảm 30.000 đồng cho các chuyến đi sân bay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng (áp dụng cho chuyến từ 120.000 đồng). Song song đó, beCar / beBike mang đến ưu đãi giảm 30% (tối đa 50.000 đồng) cho mỗi chuyến beTransport khi thanh toán bằng thẻ TPBank.

Đặc biệt, TPBank “bắt tay” Xanh SM mang đến lựa chọn di chuyển xanh với ưu đãi cao hơn mỗi cuối tuần: Giảm 50% (tối đa 50.000 đồng) vào thứ Sáu hàng tuần và giảm 20% (tối đa 20.000 đồng) vào các ngày còn lại, áp dụng đến hết ngày 31/01/2026, khi thanh toán bằng thẻ “Bank Tím”.

Với nhiều khách hàng TPBank, những ưu đãi rơi vào dịp cuối tuần đã dần trở thành một điều quen thuộc. “Thứ 6 Tím” không chỉ là một chương trình ưu đãi, mà còn là thời điểm để nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi, từ di chuyển, đặt phòng lưu trú đến lựa chọn trải nghiệm, tất cả đều thuận lợi hơn khi bước vào kỳ nghỉ.

Chương trình ưu đãi “Thứ 6 Tím” với hàng loạt ưu đãi giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới.

Dừng chân thoải mái, vui chơi trọn vẹn cho chuyến du xuân nhiều nụ cười

Sau khi chốt phương tiện di chuyển, lưu trú là yếu tố quyết định chuyến đi có thực sự thoải mái hay không. Đặt phòng sớm và chọn đúng nền tảng giúp nhiều người “neo giá” khách sạn ngay cả trong dịp cao điểm.

Chị Mai Anh (27 tuổi, Hà Nội), đang chuẩn bị chuyến du xuân cùng gia đình, cho biết chị thường ưu tiên chốt phòng sớm để giữ được lựa chọn ưng ý và tránh tâm lý cập rập sát ngày đi. “Mình đặt khách sạn qua Hotels.com và thanh toán bằng thẻ TPBank, thấy giá phòng dễ chịu hơn so với dự tính ban đầu nên khá yên tâm”, chị chia sẻ. Trải nghiệm đó cũng là lý do nhiều khách hàng lựa chọn Hotels.com cho kế hoạch du lịch sắp tới, khi chủ thẻ TPBank Mastercard được hưởng ưu đãi giảm giá lên tới 8% cho các đơn đặt phòng trước ngày 31/01/2026 và lưu trú trước 30/6/2026, áp dụng cho cả du lịch trong nước và quốc tế như Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hongkong hay Singapore.

Không dừng lại ở đó, TPBank còn mang đến ưu đãi sâu hơn khi đặt phòng trên Agoda. Vào mỗi cuối tuần, “Thứ 6 Tím” lại tung deal giảm 30% (tối đa 1.300.000 đồng) cho chủ thẻ TPBank JCB khi đặt phòng khách sạn tại Nhật Bản, giảm 15% (tối đa 900.000 đồng) khi đặt phòng khách sạn quốc tế (trừ Nhật Bản) và giảm 5% khi đặt phòng khách sạn trong nước. Ngay cả các ngày trong tuần, thẻ TPBank vẫn sẵn sàng ưu đãi cho các đơn đặt phòng trước ngày 31/03/2026 và lưu trú trước ngày 30/04/2026.

Thẻ TPBank JCB mang tới hàng loạt ưu đãi từ di chuyển đến lưu trú, vui chơi hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở việc đi và ở, chủ thẻ TPBank JCB còn có thể mở rộng hành trình du xuân với hàng loạt trải nghiệm thú vị khi đặt dịch vụ trên Klook. Theo đó, khách hàng được giảm giảm 10% (tối đa 200.000 đồng) được áp dụng cho đơn hàng từ 1.000.000 đồng.

Đặc biệt, các trải nghiệm du xuân trên Klook càng trở nên hấp dẫn hơn vào dịp cuối tuần với ưu đãi giảm 30% (tối đa 500.000 đồng) cho các hoạt động tại Nhật Bản, hoặc giảm 15% (tối đa 500.000 đồng) cho đơn hàng từ 2.000.000 đồng. Ưu đãi Chương trình áp dụng cho đa dạng dịch vụ như vé tham quan, vé công viên, vé tàu xe, thuê xe và các hoạt động trải nghiệm trong nước và quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, kéo dài đến ngày 31/03/2026, giúp chuyến du xuân thêm thú vị.

Thay vì những ưu đãi rời rạc, hệ sinh thái ưu đãi của TPBank, đặc biệt là Chương trình ưu đãi “Thứ 6 Tím” giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, để niềm vui không bị gián đoạn bởi những lo lắng không cần thiết. Khi mùa du xuân đang đến gần, lựa chọn sử dụng các ưu đãi du lịch từ TPBank không chỉ là cách tối ưu trải nghiệm, mà còn là cách để chuyến đi bắt đầu bằng một tâm thế thoải mái – nơi nụ cười xuất hiện ngay từ lúc lên kế hoạch và theo suốt hành trình.

Cùng tìm hiểu chi tiết các ưu đãi du lịch cùng Chương trình ưu đãi “Thứ 6 Tím” của TPBank tại website tpb.vn.