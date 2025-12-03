Hà Nội FC – 20 năm bền bỉ kiến tạo thế hệ kế thừa cho bóng đá Việt Nam

Thành lập năm 2006 thi đấu ở hạng Ba để rồi trở thành câu lạc bộ duy nhất trong lịch sử 130 năm bóng đá Việt Nam (1896-2025): 3 năm thăng 3 hạng.

Sau đó, Hà Nội tiếp tục trở thành CLB thành công nhất khi BĐVN chuyển từ bao cấp qua bán chuyên nghiệp rồi chuyên nghiệp trong 1/4 thế kỷ vừa qua (2000-2025).

Nhưng, đó chưa là tất cả, khi mà ông Đỗ Quang Hiển với tên gọi thân quen Bầu Hiển - Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T – người thành lập và là chủ tịch đầu tiên của CLB Hà Nội luôn tâm sự rằng: niềm vui của ông không chỉ là sự thành công của CLB Hà Nội - mà trên hết - là những gì ông đóng góp và làm được gì rất cụ thể cho sự phát triển của BĐVN.

Và bầu Hiển nói luôn đi đôi với làm, trong đó thành công mới nhất của đội tuyển U17 Việt Nam giành được vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 có đóng góp không nhỏ của CLB Hà Nội.

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Đội U17 Việt Nam đã đứng đầu bảng C với 15 điểm, ghi 30 bàn và không thủng lưới, giành vé duy nhất dự vòng chung kết ở Saudi Arabia từ ngày 7 đến 24/5/2026. Càng ấn tượng hơn khi bước vào trận quyết định tranh ngôi đầu bảng C, cả hai đội Việt Nam và Malaysia cùng bốn trận thắng, nhưng đội Việt Nam có ưu thế khi hơn hiệu số bàn thắng bại +26 so với +20. Có nghĩa là chỉ cần hòa là đội Việt Nam đã đủ loại Malaysia.

Nhưng trái với nhiều dự đoán, đội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt và luôn gây sức ép trên toàn mặt sân đối phương. Đó là lý do ngay phút thứ 4, đội Việt Nam đã mở tỷ số và chung cuộc thắng cách biệt Malaysia 4-0.

Các cầu thủ U17 Hà Nội như Nguyễn Lực, Mạnh Quân, Hoàng Việt… trong màu áo U17 Việt Nam

Đây là lần thứ hai liên tiếp HLV Roland đưa Việt Nam đến vòng chung kết U17 châu Á. Trước đó, hồi tháng 4/2025, tại VCK U17 châu Á 2025, sau hai trận hòa 1-1 ấn tượng trước Nhật Bản, Australia, ở trận cuối đội Việt Nam đã dẫn trước UAE 1-0 đến phút 87, nhưng lại bị gỡ hòa 1-1 nên bị vuột tấm vé dự VCK World Cup 2025 diễn ra tại Qatar vào cuối tháng 11.

Nếu như vòng chung kết U17 châu Á 2025, CLB Hà Nội đã đóng góp 8 cầu thủ sinh năm 2008 cho đội tuyển Việt Nam, thì ở vòng loại U17 châu Á 2026, CLB Hà Nội có 5 cầu thủ sinh năm 2009 được khoác áo đội U17 Việt Nam.

Đáng chú ý ông Roland chính là HLV đội U17 Hà Nội, hai năm liên tiếp vô địch U17 Việt Nam (2024, 2025), và triết lý đá đẹp, đá tấn công, đá hiệu quả đã được HLV Roland truyền vào máu các cầu thủ Hà Nội cũng như là các tuyển thủ Việt Nam. HLV Roland cho biết ông luôn muốn làm điều tốt nhất cho Việt Nam, cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng vì sao HLV người Brazil Roland lại làm việc ở Việt Nam với tất cả tình yêu và hết lòng vì sự phát triển của Việt Nam?

Đơn giản vì trước đây HLV Roland từng thi đấu cho CLB Hà Nội và đã vô địch V-League 2010, 2013. Sau đó Roland đã được bầu Hiển mời làm HLV đội U17 Hà Nội và quan điểm luôn cống hiến cho BĐVN của bầu Hiển đã truyền vào HLV Roland nói riêng và tất cả các thành viên trong hệ sinh thái CLB Hà Nội nói chung.

QUÁ KHỨ HÀO HÙNG TỪ 2018

2018 là năm mở đầu giai đoạn thành công nhất của lịch sử bóng đá Việt Nam với thành tích ngoài mong đợi: á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc).

Trong 23 tuyển thủ tạo nên chiến tích vẻ vang này, CLB Hà Nội đóng góp đến 6 cầu thủ gồm hậu vệ Đoàn Văn Hậu; trung vệ Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh; tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Trương Văn Thái Quý, đó là chưa kể thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, trung vệ Trần Đình Trọng (Saigon FC); thủ môn Đặng Ngọc Tuấn, trung vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) là cầu thủ thi đấu cho hai CLB được bầu Hiển tài trợ. Tổng cộng 11/23 tuyển thủ U23 Việt Nam (47,8%) có công đóng góp trực tiếp và gián tiếp của bầu Hiển.

Hà Nội FC luôn đóng góp rất nhiều cầu thủ tài năng cho các đội tuyển Việt Nam.

Đây được coi là thế hệ tài năng nhất của BĐVN và đã đạt được chuỗi thành tích cao nhất trong lịch sử BĐVN đó là vào bán kết Á vận hội 2018, tứ kết Asian Cup 2019, hai Huy chương vàng SEA Games 2019, 2021... và vào đến vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Dĩ nhiên ở giải nào, CLB Hà Nội luôn đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho các đội tuyển Việt Nam từ U đến quốc gia.