Gỡ bỏ hơn 140.000 tài khoản Facebook, Instagram tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trong nửa đầu 2025, hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm.

Ngày 18/11, Meta cho biết tính riêng tại Việt Nam, có hơn 5,4 triệu nội dung trên Facebook và 14.000 nội dung trên Instagram bị gỡ bỏ do vi phạm chính sách về gian lận, lừa đảo và hành vi gây hiểu lầm. Trong đó, hơn 94% nội dung vi phạm trên Facebook và 76% nội dung trên Instagram được hệ thống tự động phát hiện và xử lý trước khi người dùng báo cáo.

Hơn 116.000 tài khoản trên Facebook và 28.000 tài khoản trên Instagram đã bị đình chỉ do vi phạm, với 65% trên Facebook và 93% trên Instagram được phát hiện và gỡ bỏ tự động.

Ở Facebook Marketplace, Meta đã chặn hơn 444.000 bài đăng có dấu hiệu đáng ngờ, với hơn 94% được phát hiện và xử lý tự động bởi hệ thống kiểm duyệt nội dung.

Ngoài ra, hơn 18 triệu nội dung quảng cáo vi phạm chính sách chống gian lận đã bị gỡ bỏ, với 92% được hệ thống phát hiện và xử lý tự động.

Trên phạm vi thế giới, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Meta đã phát hiện và xử lý gần 12 triệu tài khoản liên kết với các trung tâm lừa đảo trên Facebook, Instagram và WhatsApp trên toàn cầu.

Theo thống kê, khoảng 20% các vụ lừa đảo được báo cáo có liên quan đến các tài khoản bị chiếm đoạt. Hệ thống ghi nhận mức giảm 48% các trường hợp tài khoản bị tấn công trên Facebook và 41% trên Instagram trong quý II năm 2025.

Hiện Meta có hơn 40.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn và bảo mật, với hơn 30 tỷ USD đầu tư vào các công nghệ và hệ thống bảo vệ người dùng trong thập kỷ qua.

Meta đang phát triển và áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến như hệ thống tự động phát hiện và kiểm duyệt nội dung, công nghệ nhận diện khuôn mặt để ngăn chặn tài khoản giả mạo.