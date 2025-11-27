Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Đề tài KHCN chỉ được đánh giá hoàn thành khi trở thành sản phẩm tạo doanh thu

Anh Lê
Anh Lê
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các đề tài KHCN chỉ được đánh giá hoàn thành khi kết quả được đưa đến doanh nghiệp để trở thành sản phẩm tạo doanh thu. Doanh thu này được kỳ vọng cao gấp từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau 3 - 5 năm.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hệ thống phần mềm mới sẽ nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm sai sót.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng hệ thống phần mềm mới sẽ nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm sai sót.

Nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực của quỹ Nafosted.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mà là nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, là bước tiến quan trọng để bước vào giai đoạn quản lý dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

Bộ trưởng cho rằng muốn đổi mới khoa học và công nghệ thì phải đổi mới quản lý theo hướng tạo động lực. Điều này thể hiện ở việc chuyển từ kiểm soát hành chính sang vận hành bằng dữ liệu và minh bạch.

Hệ thống phần mềm mới sẽ nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm sai sót, đánh giá đúng đóng góp của từng nhiệm vụ và hình thành thị trường nhiệm vụ khoa học chuyên nghiệp. Đây là cách tiếp cận quản lý theo hướng kiến tạo và công khai.

Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học, hội đồng và cơ quan chủ trì tích cực sử dụng hệ thống do đội ngũ Việt Nam phát triển.

Hệ thống có tính năng tương đương với các nền tảng của Hàn Quốc và có thể kết nối hợp tác, đồng tài trợ với các quốc gia phát triển.

Bộ trưởng cũng đề nghị người dùng phản hồi để tiếp tục hoàn thiện và coi đây là công cụ không thể thiếu trong nghiên cứu. Phần mềm sẽ được cải tiến thường xuyên, phù hợp chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Đề tài chỉ được đánh giá hoàn thành khi trở thành sản phẩm tạo doanh thu

Tại lễ công bố, Quỹ NAFOSTED ký kết 309 đề tài khoa học và công nghệ đầu tiên thực hiện theo tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ mới.

Mô hình quản lý được chuyển từ chú trọng đầu vào sang chú trọng đầu ra. Quá trình quản lý chuyển từ theo dõi hóa đơn sang theo dõi kết quả nghiên cứu.

"Cách chi ngân sách chuyển từ dự toán sang khoán chi. Kết quả nghiên cứu thuộc về tổ chức nghiên cứu để thương mại hóa và nhóm nghiên cứu được hưởng ít nhất 30% giá trị thương mại hóa.

Đề tài chỉ được đánh giá hoàn thành khi kết quả được đưa đến doanh nghiệp để trở thành sản phẩm tạo doanh thu. Doanh thu này được kỳ vọng cao gấp từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau 3 - 5 năm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

he thong thong tin.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương hệ thống.

Theo tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, việc đánh giá sẽ chuyển từ từng đề tài riêng lẻ sang đánh giá tổng thể các nhiệm vụ của một tổ chức.

Cách tiếp cận này chấp nhận rủi ro và khuyến khích tinh thần đổi mới. Quy mô nhiệm vụ tăng lên khi giá trị trung bình đã tăng gấp đôi trong đợt này. Tỷ lệ đề tài thuộc nhóm công nghệ chiến lược chiếm hơn 50%, thể hiện định hướng tập trung nguồn lực.

Danh mục nhiệm vụ khoa học được chia theo 3 lớp. Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản chủ yếu dành cho viện trường. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng được phân bổ giữa viện, trường và doanh nghiệp theo tỉ lệ tương đương. Nhiệm vụ phát triển công nghệ phân bổ theo hướng doanh nghiệp chiếm tỉ lệ cao hơn. Hiện doanh nghiệp mới nhận 30% nhiệm vụ phát triển công nghệ và cần tăng lên để rút ngắn quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Từ khoá:

Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng Nafosted Quỹ Nafosted
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Ngành thương mại điện tử chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số của Việt Nam, dự báo vượt mốc 25 tỷ USD vào năm 2025.

81% người Việt dùng AI hằng ngày, 96% tin tưởng tác nhân AI

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng AI với 81% người dùng tương tác AI hằng ngày và 96% người dùng bày tỏ mức độ tin tưởng cao với các tác nhân AI. Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm 2025, theo e-Conomy SEA 2025.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó trưởng Phòng An ninh thông tin mạng, A05.

A05 lý giải vì sao cần luật hóa an ninh dữ liệu ngay lúc này

Trước bối cảnh lộ lọt dữ liệu bùng phát, việc luật hóa an ninh dữ liệu trở nên cấp bách để bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, củng cố chủ quyền số và xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch.

Cuộc hackrathon Age of AInicorns hướng tới kết nối cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Mở đường đua AI Age of AInicorns cho nhà phát triển Việt Nam

Cuộc hackrathon "Age of AInicorns" được xem như thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi thí sinh đối mặt loạt bài toán thực tiễn từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông đến khu vực công, để chứng minh sức mạnh sáng tạo của AI

TS. Đặng Minh Tuấn, Phó chủ tịch SVP Tập đoàn công nghệ CMC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công Nghệ CMC.

“Không thể quản trị AI bằng đạo đức hay sandbox đơn lẻ”

Tốc độ phát triển quá nhanh của AI tạo ra những rủi ro vượt phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành, đòi hỏi một đạo luật riêng đóng vai trò khung, xác lập nguyên tắc an toàn – giải trình – kiểm định và phân định rõ trách nhiệm của mọi chủ thể.

TS Nguyễn Anh Minh giới thiệu với Tổng bí thư Tô Lâm về các tác phẩm đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Tổng bí thư Tô Lâm thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Ngày 16/11, thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Triển lãm 100 năm Mỹ thuật hiện đại, Tổng bí thư Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực chủ động ứng dụng công nghệ số của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nhằm phát huy giá trị các tác phẩm nghệ thuật.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH&CN Vũ Hải Quân khẳng định ngành tăng tốc phủ rộng hạ tầng 5G.

Tăng tốc phủ sóng 5G tới 90% dân số trong năm 2025

Đến tháng 10/2025, Việt Nam có 16.737 trạm 5G, phủ tới 39,52% dân số. Dự kiến cuối năm sẽ đạt 68.457 trạm, nâng độ phủ lên khoảng 90%, tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số và các dịch vụ 5G quy mô lớn.