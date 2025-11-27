Đề tài KHCN chỉ được đánh giá hoàn thành khi trở thành sản phẩm tạo doanh thu

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, các đề tài KHCN chỉ được đánh giá hoàn thành khi kết quả được đưa đến doanh nghiệp để trở thành sản phẩm tạo doanh thu. Doanh thu này được kỳ vọng cao gấp từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau 3 - 5 năm.

Nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ

Ngày 27/11, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố khai trương hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo thời gian thực của quỹ Nafosted.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây không chỉ là một sản phẩm công nghệ mới mà là nền tảng mới cho đổi mới mô hình quản lý khoa học công nghệ, là bước tiến quan trọng để bước vào giai đoạn quản lý dựa trên dữ liệu, quy trình số và chuẩn mực quốc tế.

Bộ trưởng cho rằng muốn đổi mới khoa học và công nghệ thì phải đổi mới quản lý theo hướng tạo động lực. Điều này thể hiện ở việc chuyển từ kiểm soát hành chính sang vận hành bằng dữ liệu và minh bạch.

Hệ thống phần mềm mới sẽ nâng cao chất lượng thẩm định, rút ngắn thời gian xét duyệt, giảm sai sót, đánh giá đúng đóng góp của từng nhiệm vụ và hình thành thị trường nhiệm vụ khoa học chuyên nghiệp. Đây là cách tiếp cận quản lý theo hướng kiến tạo và công khai.

Bộ trưởng đề nghị các nhà khoa học, hội đồng và cơ quan chủ trì tích cực sử dụng hệ thống do đội ngũ Việt Nam phát triển.

Hệ thống có tính năng tương đương với các nền tảng của Hàn Quốc và có thể kết nối hợp tác, đồng tài trợ với các quốc gia phát triển.

Bộ trưởng cũng đề nghị người dùng phản hồi để tiếp tục hoàn thiện và coi đây là công cụ không thể thiếu trong nghiên cứu. Phần mềm sẽ được cải tiến thường xuyên, phù hợp chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.

Đề tài chỉ được đánh giá hoàn thành khi trở thành sản phẩm tạo doanh thu

Tại lễ công bố, Quỹ NAFOSTED ký kết 309 đề tài khoa học và công nghệ đầu tiên thực hiện theo tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ mới.

Mô hình quản lý được chuyển từ chú trọng đầu vào sang chú trọng đầu ra. Quá trình quản lý chuyển từ theo dõi hóa đơn sang theo dõi kết quả nghiên cứu.

"Cách chi ngân sách chuyển từ dự toán sang khoán chi. Kết quả nghiên cứu thuộc về tổ chức nghiên cứu để thương mại hóa và nhóm nghiên cứu được hưởng ít nhất 30% giá trị thương mại hóa.

Đề tài chỉ được đánh giá hoàn thành khi kết quả được đưa đến doanh nghiệp để trở thành sản phẩm tạo doanh thu. Doanh thu này được kỳ vọng cao gấp từ 5 đến 10 lần chi phí nghiên cứu sau 3 - 5 năm", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương hệ thống.

Theo tinh thần Luật Khoa học và Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, việc đánh giá sẽ chuyển từ từng đề tài riêng lẻ sang đánh giá tổng thể các nhiệm vụ của một tổ chức.

Cách tiếp cận này chấp nhận rủi ro và khuyến khích tinh thần đổi mới. Quy mô nhiệm vụ tăng lên khi giá trị trung bình đã tăng gấp đôi trong đợt này. Tỷ lệ đề tài thuộc nhóm công nghệ chiến lược chiếm hơn 50%, thể hiện định hướng tập trung nguồn lực.

Danh mục nhiệm vụ khoa học được chia theo 3 lớp. Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản chủ yếu dành cho viện trường. Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng được phân bổ giữa viện, trường và doanh nghiệp theo tỉ lệ tương đương. Nhiệm vụ phát triển công nghệ phân bổ theo hướng doanh nghiệp chiếm tỉ lệ cao hơn. Hiện doanh nghiệp mới nhận 30% nhiệm vụ phát triển công nghệ và cần tăng lên để rút ngắn quá trình đưa sản phẩm ra thị trường.