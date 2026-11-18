Công an TP Hà Nội đã khởi tố, tạm giam Huỳnh Trung Huy (25 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Long, tài xế xe ôm công nghệ) để điều tra hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Theo Công an Hà Nội, Huy là tài xế xe ôm công nghệ của hãng Xanh SM. Do muốn tránh nhận các đơn giao đồ ăn và giao hàng chậm, đối tượng đã tìm kiếm, tải phần mềm trên Internet, chỉnh sửa mã nguồn ứng dụng Xanh SM Driver, vô hiệu hóa chức năng bắt buộc cập nhật và thay đổi thông tin phiên bản nhằm vượt qua hệ thống kiểm soát, truy cập trái phép các chức năng của ứng dụng.

Sau khi chỉnh sửa phần mềm, Huy còn bán cho một số tài xế khác với giá 1 triệu đồng mỗi phần mềm, thu lợi bất chính khoảng 8 triệu đồng.

Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Huỳnh Trung Huy về hành vi “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác”, quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tự ý chỉnh sửa, mua bán hoặc sử dụng phần mềm can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp để trục lợi. Các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.